Kylie Jenner semmit sem hagyott a képzeletre, csak egy masni takarja meztelen testét – Fotó

A sminkmárkájával világhírűvé vált Kylie Jenner a magazin címlapfotóján lovas összeállításban látható: szatén Dolce & Gabbana melltartót és Hermès lovaglónadrágot visel, szájában cigaretta lóg. A magazin belső oldalain azonban ennél jóval merészebb képek is szerepelnek.

Kylie Jenner a Venity Fairy címlaplánya

Forrás: Getty Images

Kyle Jenner meztelenül a Vanity Fairben

A legmerészebb fotón Kylie Jenner egy kastély folyosóján sétál, testét pedig köpenyként egy óriási Chanel-masni takarja A sorozatot a neves divatfotós, Mert Alas készítette.

A fotósorozatot egy interjú is kíséri, amelyben Kylie Jenner többek között arról beszél, hogy hamarosan színészként is kipróbálja magát: szerepel Charli XCX The Moment című, az A24 stúdió által készített mockumentary filmjében. Az üzletasszony felidézte azt is, hogyan indította el szépségipari vállalkozását, a Kylie Cosmetics márkát. Elmondása szerint a kezdetekkor saját pénzét fektette a projektbe.

„Körülbelül a bankszámlámon lévő pénz felét költöttem rá” – mondta, majd azt is elátulta, hogy ez akkoriban 250 ezer dollárt jelentett.

Kylie Jenner szűkszavúan nyilatkozott szerelméről

A beszélgetés során természetesen a Timothée Chalamet-vel való kapcsolatáról is kérdezték. Nate Freeman újságíró arra volt kíváncsi, milyen érzés volt számára, amikor a Marty Supreme sztárja a Critics Choice Awards színpadán szerelmet vallott neki.

„Jó móka volt?” – kérdezte az újságíró.

„Természetesen” – válaszolta röviden Jenner.

A páros az idei díjátadószezonban több alkalommal is együtt jelent meg a vörös szőnyegen. A Marty Supreme premierjén mindketten narancssárga bőrszettet viseltek, míg a BAFTA-gálán teljesen fekete ruhákat választottak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: