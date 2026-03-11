Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Kylie Jenner semmit sem hagyott a képzeletre, csak egy masni takarja meztelen testét – Fotó

Horváth Angéla
2026.03.11.
Kylie Jenner került a Vanity Fair tavaszi számának címlapjára. A 28 éves üzletasszony és médiaszemélyiség a vele készülő interjúhoz több különleges szettben is pózolt: az egyik képen csak egy hatalmas Chanel-masni takarja idomait.

A sminkmárkájával világhírűvé vált Kylie Jenner a magazin címlapfotóján lovas összeállításban látható: szatén Dolce & Gabbana melltartót és Hermès lovaglónadrágot visel, szájában cigaretta lóg. A magazin belső oldalain azonban ennél jóval merészebb képek is szerepelnek. 

Kyle Jenner meztelenül a Vanity Fairben

A legmerészebb fotón Kylie Jenner egy kastély folyosóján sétál, testét pedig köpenyként egy óriási Chanel-masni takarja A sorozatot a neves divatfotós, Mert Alas készítette.

A fotósorozatot egy interjú is kíséri, amelyben Kylie Jenner többek között arról beszél, hogy hamarosan színészként is kipróbálja magát: szerepel Charli XCX The Moment című, az A24 stúdió által készített mockumentary filmjében. Az üzletasszony felidézte azt is, hogyan indította el szépségipari vállalkozását, a Kylie Cosmetics márkát. Elmondása szerint a kezdetekkor saját pénzét fektette a projektbe.

„Körülbelül a bankszámlámon lévő pénz felét költöttem rá” – mondta, majd azt is elátulta, hogy ez akkoriban 250 ezer dollárt jelentett.

 

Kylie Jenner szűkszavúan nyilatkozott szerelméről

A beszélgetés során természetesen a Timothée Chalamet-vel való kapcsolatáról is kérdezték. Nate Freeman újságíró arra volt kíváncsi, milyen érzés volt számára, amikor a Marty Supreme sztárja a Critics Choice Awards színpadán szerelmet vallott neki.

„Jó móka volt?” – kérdezte az újságíró.

„Természetesen” – válaszolta röviden Jenner.

A páros az idei díjátadószezonban több alkalommal is együtt jelent meg a vörös szőnyegen. A Marty Supreme premierjén mindketten narancssárga bőrszettet viseltek, míg a BAFTA-gálán teljesen fekete ruhákat választottak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Timothée Chalamet egyetlen mondattal felrobbantotta a művészvilágot: nagyon sokan utálják most ezért

Timothée Chalamet megjegyzése komoly vitát indított el a művészvilágban. A színész a Texasi Egyetemen beszélgetett Matthew McConaughey-vel, és miközben a mozi jövőjéről és annak fontosságáról beszélt, olyan kijelentést tett a klasszikus előadó-művészeti ágakról, amely sokak szerint sértő volt az opera- és balettművészek számára.

Palvin Barbara, David Beckham és Madonna stílusikonként: Sztárparádé a milánói divathét 2026-os bemutatóin

High fashion, A-listás hírességek és a divat ünneplése egy héten át. A milánói divathét 2026-os bemutatóin olyan nagy nevek jelentek meg, mint David Beckham, Palvin Barbara vagy Madonna. Mutatjuk, milyen divatházak tervezéseit viselték a nagyágyúk!

Timothée Chalamet lepattintotta Kylie Jennert: ezzel a nővel érkezett a SAG-gálára – Fotó

Meghitt, szinte családias hangulatú pillanatokat hozott a 2026-os Actor Awards: Timothée Chalamet ezúttal nem a barátnőjével, hanem édesanyjával érkezett. A 30 éves színész Nicole Flender oldalán vonult végig a vörös szőnyegen, és egy apró, de annál kedvesebb ajándékkal is meglepte őt.

 

