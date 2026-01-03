Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megérkeztek a legjobb hajtrendek 2026-ra – Ezek után lehet, hogy te is fodrásznál akarod kezdeni az évet

divat frizura hajtrend 2026
Baranyi Hanna
2026.01.03.
Felkészültél az új évre? Ha még nem csináltál valami újat a hajaddal, akkor aligha! De ne félj, segítünk kiválasztani a legtrendibb frizurát. Legyen szó akár drámai változtatásról, akár egy kis felfrissítésről – ezek a 2026-os hajtrendek elég ihletet adnak a következő fodrászkalandhoz.

Az ünnepek után nem éppen azzal telnek a mindennapjaink, hogy a hajápolással törődünk. Éppen ezért, ha belenézel a tükörbe, meglehet, hogy egy szénakazal néz vissza rád. Mondj nemet a rendezetlen frizurára, és kezdd az évet a fodrásznál! Ezekkel a 2026-os hajtrendekkel biztosan nem lősz mellé!

hajtrend 2026
Vajon milyen hajtrendek fognak 2026-ban uralkodni?
Forrás: Getty Images

A legjobb hajtrendek 2026-ban

Ne aggódj, nem kell nullással lenyírnod a hajad ahhoz, hogy menő legyél az új évben. Hosszú hajjal is bőven van lehetőséged megújulni, és friss energiákat csempészni a mindennapjaidba. A téli frizurák kapcsán már egy korábbi cikkünkben is körbejártuk a sapkabarát megoldásokat, sőt szó esett a szakítós bob aktuális trendjéről és a hosszú haj örök titkáról is. De vajon melyek azok a hajtrendek, amelyekkel 2026-ban igazán kitűnhetsz? Mutatjuk a legtutibb frizurákat, amelyek nemcsak stílusosak, de az önbizalmadat is az egekbe emelik.

1. Lágy, hollywoodi hullámok

A fodrászok szerint a régi, hollywoodi glamour hangulatát árasztó ruganyos hullámok erája jön el 2026-ban. Már 2025-ben is lehetett látni a trend kezdetét, hiszen rengeteg sztár hordta hollywoodi loknikban a haját vörös szőnyeges eseményeken. 

Priscilla Valles, a legnagyobb sztárok fodrásza szerint „sok , hajcsavarókkal készített, kefével kifésült, volumenes és ruganyos frizurára számíthatunk 2026-ban”.

lágy, hollywoodi hullámok
Kaia Gerber is követi a lágy hullámok trendjét.
Forrás:  Getty Images

2. Hosszú bob

A bob egy olyan klasszikus frizura, mely soha nem megy ki a divatból. Így van ez a hosszabb bobbal is, melyet mostanában Hailey Bieber hozott vissza a reflektorfénybe. A hosszú bob elég rövid ahhoz, hogy könnyen ápolható és formázható egyen, ugyanakkor elég hosszú ahhoz, hogy lófarokba kössük. Kell ennél jobb?

hosszú bob
Hailey Biebernek hossz bob frizurája van.
Forrás: @haileybieber

3. Egyenesre vágott bob

Ha már bob, akkor meg kell említeni a jelenleg is trendingelő blunt bobot, melyben nincs semmilyen rétegzés, egyszerűsége és nagyszerűsége abban áll, hogy az állig érő bob egyenesre van vágva.

egyenesre vágott bob
Kendall Jenner egyenesre vágott bobbal hódít.
Forrás: Getty Images

4. Krémes hajszínek

Ha festeni szeretnéd a hajad, akkor nem kell egyből a legradikálisabb lépésre szánnod magad, hiszen most a természetes a menő! Vagyis az, ami olyan, mintha természetes lenne, de mégsem. 2026-ban ugyanis azok az árnyalatok fognak hódítani, melyekről üvölt, hogy „a saját hajad, csak jobb”. Valles szerint eljött az egészséges haj korszaka: „egészséges hajvégek, egészséges szín és kevésbé túlkezelt haj. A hangsúly a természetes, de emeltebb színű hajon van.

krémes hajszín
Mia Goth a krémes hajszín trendjét követi.
Forrás: @ninapark

5. Lépcsőzetes haj

Ha sokoldalú és könnyen kezelhető hajat szeretnél, akkor válassz lépcsőzetes frizurát. Ezeket már könnyen lehet éjszakai csavarókkal beállítani, vagyis felkelés után egyből tökéletes lesz a frizurád. A lépcsőzetesség többdimenzióssá teszi a hajat, ezzel a hatással pedig igazi old money stílust képviselhetsz.

lépcsőzetes haj
Keke Palmernek remekül áll a lépcsőzetes haj.
Forrás: @iamhairbyhe

6. Hosszú frufru

Takard el a szemöldököd, sőt még a szemed egy részét is, hiszen 2026-ban a hosszú frufru lesz divatos! Hordhatod akár oldalra fésülve is függönyhatású frufruként, vagy csak engedd, hogy lágyan lehullva bekeretezze az arcod, mint Jennifer Lawrence-nek vagy Dakota Johnsonnak.

hosszú frufru
Jennifer Lawrence a stílusos, hosszú frufrujával tündököl a vörös szőnyegen.
Forrás: Getty Images

2026-os frizuratrendek

A  természetes és egészséges hatást keltő frizura lesz 2026-ban trendi, úgyhogy irány a fodrászat! A tökéletes hajviselethez pedig figyelj a hajápolásra, és ne feledd, a haj ugyanúgy megérdemli az óvó rutint, mint a bőröd!

