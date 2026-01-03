Megérkeztek a legjobb hajtrendek 2026-ra – Ezek után lehet, hogy te is fodrásznál akarod kezdeni az évet

Az ünnepek után nem éppen azzal telnek a mindennapjaink, hogy a hajápolással törődünk. Éppen ezért, ha belenézel a tükörbe, meglehet, hogy egy szénakazal néz vissza rád. Mondj nemet a rendezetlen frizurára, és kezdd az évet a fodrásznál! Ezekkel a 2026-os hajtrendekkel biztosan nem lősz mellé!

Vajon milyen hajtrendek fognak 2026-ban uralkodni?

Forrás: Getty Images

A legjobb hajtrendek 2026-ban

Ne aggódj, nem kell nullással lenyírnod a hajad ahhoz, hogy menő legyél az új évben. Hosszú hajjal is bőven van lehetőséged megújulni, és friss energiákat csempészni a mindennapjaidba. A téli frizurák kapcsán már egy korábbi cikkünkben is körbejártuk a sapkabarát megoldásokat, sőt szó esett a szakítós bob aktuális trendjéről és a hosszú haj örök titkáról is. De vajon melyek azok a hajtrendek, amelyekkel 2026-ban igazán kitűnhetsz? Mutatjuk a legtutibb frizurákat, amelyek nemcsak stílusosak, de az önbizalmadat is az egekbe emelik.

1. Lágy, hollywoodi hullámok

A fodrászok szerint a régi, hollywoodi glamour hangulatát árasztó ruganyos hullámok erája jön el 2026-ban. Már 2025-ben is lehetett látni a trend kezdetét, hiszen rengeteg sztár hordta hollywoodi loknikban a haját vörös szőnyeges eseményeken.

Priscilla Valles, a legnagyobb sztárok fodrásza szerint „sok , hajcsavarókkal készített, kefével kifésült, volumenes és ruganyos frizurára számíthatunk 2026-ban”.

Kaia Gerber is követi a lágy hullámok trendjét.

Forrás: Getty Images

2. Hosszú bob

A bob egy olyan klasszikus frizura, mely soha nem megy ki a divatból. Így van ez a hosszabb bobbal is, melyet mostanában Hailey Bieber hozott vissza a reflektorfénybe. A hosszú bob elég rövid ahhoz, hogy könnyen ápolható és formázható egyen, ugyanakkor elég hosszú ahhoz, hogy lófarokba kössük. Kell ennél jobb?

Hailey Biebernek hossz bob frizurája van.

Forrás: @haileybieber

3. Egyenesre vágott bob

Ha már bob, akkor meg kell említeni a jelenleg is trendingelő blunt bobot, melyben nincs semmilyen rétegzés, egyszerűsége és nagyszerűsége abban áll, hogy az állig érő bob egyenesre van vágva.

Kendall Jenner egyenesre vágott bobbal hódít.

Forrás: Getty Images

4. Krémes hajszínek

Ha festeni szeretnéd a hajad, akkor nem kell egyből a legradikálisabb lépésre szánnod magad, hiszen most a természetes a menő! Vagyis az, ami olyan, mintha természetes lenne, de mégsem. 2026-ban ugyanis azok az árnyalatok fognak hódítani, melyekről üvölt, hogy „a saját hajad, csak jobb”. Valles szerint eljött az egészséges haj korszaka: „egészséges hajvégek, egészséges szín és kevésbé túlkezelt haj. A hangsúly a természetes, de emeltebb színű hajon van.”