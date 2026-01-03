Megérkeztek a legjobb hajtrendek 2026-ra – Ezek után lehet, hogy te is fodrásznál akarod kezdeni az évet

Az ünnepek után nem éppen azzal telnek a mindennapjaink, hogy a hajápolással törődünk. Éppen ezért, ha belenézel a tükörbe, meglehet, hogy egy szénakazal néz vissza rád. Mondj nemet a rendezetlen frizurára, és kezdd az évet a fodrásznál! Ezekkel a 2026-os hajtrendekkel biztosan nem lősz mellé!
A legjobb hajtrendek 2026-ban
Ne aggódj, nem kell nullással lenyírnod a hajad ahhoz, hogy menő legyél az új évben. Hosszú hajjal is bőven van lehetőséged megújulni, és friss energiákat csempészni a mindennapjaidba. A téli frizurák kapcsán már egy korábbi cikkünkben is körbejártuk a sapkabarát megoldásokat, sőt szó esett a szakítós bob aktuális trendjéről és a hosszú haj örök titkáról is. De vajon melyek azok a hajtrendek, amelyekkel 2026-ban igazán kitűnhetsz? Mutatjuk a legtutibb frizurákat, amelyek nemcsak stílusosak, de az önbizalmadat is az egekbe emelik.
1. Lágy, hollywoodi hullámok
A fodrászok szerint a régi, hollywoodi glamour hangulatát árasztó ruganyos hullámok erája jön el 2026-ban. Már 2025-ben is lehetett látni a trend kezdetét, hiszen rengeteg sztár hordta hollywoodi loknikban a haját vörös szőnyeges eseményeken.
Priscilla Valles, a legnagyobb sztárok fodrásza szerint „sok , hajcsavarókkal készített, kefével kifésült, volumenes és ruganyos frizurára számíthatunk 2026-ban”.
2. Hosszú bob
A bob egy olyan klasszikus frizura, mely soha nem megy ki a divatból. Így van ez a hosszabb bobbal is, melyet mostanában Hailey Bieber hozott vissza a reflektorfénybe. A hosszú bob elég rövid ahhoz, hogy könnyen ápolható és formázható egyen, ugyanakkor elég hosszú ahhoz, hogy lófarokba kössük. Kell ennél jobb?
3. Egyenesre vágott bob
Ha már bob, akkor meg kell említeni a jelenleg is trendingelő blunt bobot, melyben nincs semmilyen rétegzés, egyszerűsége és nagyszerűsége abban áll, hogy az állig érő bob egyenesre van vágva.
4. Krémes hajszínek
Ha festeni szeretnéd a hajad, akkor nem kell egyből a legradikálisabb lépésre szánnod magad, hiszen most a természetes a menő! Vagyis az, ami olyan, mintha természetes lenne, de mégsem. 2026-ban ugyanis azok az árnyalatok fognak hódítani, melyekről üvölt, hogy „a saját hajad, csak jobb”. Valles szerint eljött az egészséges haj korszaka: „egészséges hajvégek, egészséges szín és kevésbé túlkezelt haj. A hangsúly a természetes, de emeltebb színű hajon van.”
5. Lépcsőzetes haj
Ha sokoldalú és könnyen kezelhető hajat szeretnél, akkor válassz lépcsőzetes frizurát. Ezeket már könnyen lehet éjszakai csavarókkal beállítani, vagyis felkelés után egyből tökéletes lesz a frizurád. A lépcsőzetesség többdimenzióssá teszi a hajat, ezzel a hatással pedig igazi old money stílust képviselhetsz.
6. Hosszú frufru
Takard el a szemöldököd, sőt még a szemed egy részét is, hiszen 2026-ban a hosszú frufru lesz divatos! Hordhatod akár oldalra fésülve is függönyhatású frufruként, vagy csak engedd, hogy lágyan lehullva bekeretezze az arcod, mint Jennifer Lawrence-nek vagy Dakota Johnsonnak.
2026-os frizuratrendek
A természetes és egészséges hatást keltő frizura lesz 2026-ban trendi, úgyhogy irány a fodrászat! A tökéletes hajviselethez pedig figyelj a hajápolásra, és ne feledd, a haj ugyanúgy megérdemli az óvó rutint, mint a bőröd!
