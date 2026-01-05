Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Smaragd vagy hegyikristály? Dobd fel a telet luxushatású drágaköves körmökkel

Instagram/@kuku.bingin -
dizájn körömtrend drágakő
Az idei téli körömötletek luxushatást hoznak magukkal. A drágaköves körömtrend uralja most a közösségi médiát — ezeket az ötleteket te is imádni fogod!

Van valami a mély, telített drágaköves mintákban. Ezek a sötét, luxus hatású dizájnok feldobják az unalmas téli hétköznapokat. Nézd meg a az új téli körömtrend legjobb ötleteit smaragd, jáde és kristályos mintákkal!

kristályos körömtrend
Drágaköves és kristályos körömtrend.
Forrás: Shutterstock

Kristályos és drágaköves körömötletek

  • Ezen a télen a körömtrendekben a drágakövek és a kristályok hódítanak.
  • Tökéletes minta rövid gél lakkra és hosszú műkörömre is.
  • Mutatjuk a legjobb inspirációs képeket.

Legyen szó rubinvörösről, zafírkékről, mély smaragdról vagy gazdag liláról, a drágaköves és kristályos színek tökéletesek az idei télre. Akárcsak a fényvisszaverős körmök, a drágaköves minta is a szezon nagy slágere lett. Emellett az ünnepi hangulatot is idézik anélkül, hogy teljes mértékben karácsonyosak lennének, így a klisék nélkül élvezheted a szezon hangulatát. Keverheted sötét francia manikűrrel vagy üvegkörömmel is ezt a természet ihlette trendet. Mutatjuk a legjobb inspirációs ötleteket!

opálos köröm
Arany és opál körömdizájn. 
Forrás: Instagram

Az arany lapok és az opálos szín keverésével egy igazi drágaköves ragyogást érhetsz el. Tökéletes választás ha a díszesebb, csillogósabb körmöket kedveled. Keverheted nude, rózsaszín, fehér vagy milky színekkel is. A téli körömtrend lehet játékos, színes és kreatív is. 

smaragd köröm minta
Smaragd körömdizájn.
Forrás: Instagram/@kuku.bingin

A trend legnépszerűbb dizájnja a smaragd körömminta. A sötétzöld alapszínt, világos zöld és fehér színnel festik meg, márvány mintázatban. Ideális manikűr karácsonyra vagy a téli hónapokra. A legjobban hosszú műkörmön mutat, de kipróbálhatod gél lakkra is.

arany köröm ötlet
Arany díszítésű, köves műköröm.
Forrás: Instagram/@nailsby.hays

Itt egy arany díszített körömötletet láthatsz. Az arany foglalat úgy hat, mintha a körmöd egy ékszer drágaköve lenne. Minimalista, egyszerű, de végtelenül egyedi. Játssz a színekkel, és válassz természetes, harmonikus palettát. 

minimalista köröm ötlet
Hegyikristály körömminta.
Forrás: Instagram/@lanedoesthenails

A TikTok legnagyobb kedvence a hegyikristály köröm. Az áttetsző, fehér és milky dizájn tökéletes, ha egyszerű körömre vágysz. Messziről átlagos fehér szettnek látszik, de közelről izgalmas megjelenést ad. 

cateye köröm
Arany jáde körömdizájn.
Forrás: @heygreatnails

A drágaköves megjelenés egyik legjobb formulái a cateye vagy tigereye lakkok. A mágneses szín bársonyos fényt ad, amit feldobhatsz aranylemezekkel, kövekkel vagy 3D-s elemekkel is. Válassz piros, zöld vagy barna alapszínt a kristályos ragyogásért.

ametiszt köröm
Ametiszt kristálykörömtrend
Forrás: Instagram/@lolo.nailedit

Az ametiszt az egyik legnépszerűbb ásvány, így természetesen a körömötletekben is kiemelt helyet kap. A világos ila, elmosódott festés egy kis színt visz a szürke hétköznapokba. Választhatsz fakó pasztelles árnyalatokat, de mély burgundi színeket is. 

Tekintsd meg további körömtrendes cikkeinket is:

Fényvisszaverős körömtrendek, amelyekkel a téli sötétségben is ragyoghatsz

Egy kis csillogás a téli szürkületben sosem árt. Az új évszakban a fényvisszaverős körömtrend hódít: mutatjuk a legstílusosabb ötleteket, legyen szó műkörömről vagy géllakkról.

A francia manikűr sötét oldala: most mindenki ezekért a fekete körmökért őrül meg

Gótikus, de minimalista körmöt akarsz? Összegyűjtöttük a legjobb ötleteket, ha fekete francia manikűrt szeretnél: ezekbe te is garantáltan beleszeretsz.

A nagyi takarója ihlette a legmenőbb őszi körömtrendet: így viseld a flanelkockát

A flanelkocka most már nemcsak a puha takarókon és meleg pulóvereken hódít, hanem a körmökön is! A szezon legújabb kedvence a flanelkockás manikűr – mutatjuk, hogyan viselheted ezt a hangulatos, őszi mintát géllakkban vagy műkörmön is.

 

