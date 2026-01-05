Smaragd vagy hegyikristály? Dobd fel a telet luxushatású drágaköves körmökkel

Van valami a mély, telített drágaköves mintákban. Ezek a sötét, luxus hatású dizájnok feldobják az unalmas téli hétköznapokat. Nézd meg a az új téli körömtrend legjobb ötleteit smaragd, jáde és kristályos mintákkal!

Drágaköves és kristályos körömtrend.

Forrás: Shutterstock

Kristályos és drágaköves körömötletek Ezen a télen a körömtrendekben a drágakövek és a kristályok hódítanak.

Tökéletes minta rövid gél lakkra és hosszú műkörömre is.

Mutatjuk a legjobb inspirációs képeket.

Legyen szó rubinvörösről, zafírkékről, mély smaragdról vagy gazdag liláról, a drágaköves és kristályos színek tökéletesek az idei télre. Akárcsak a fényvisszaverős körmök, a drágaköves minta is a szezon nagy slágere lett. Emellett az ünnepi hangulatot is idézik anélkül, hogy teljes mértékben karácsonyosak lennének, így a klisék nélkül élvezheted a szezon hangulatát. Keverheted sötét francia manikűrrel vagy üvegkörömmel is ezt a természet ihlette trendet. Mutatjuk a legjobb inspirációs ötleteket!

Arany és opál körömdizájn.

Forrás: Instagram

Az arany lapok és az opálos szín keverésével egy igazi drágaköves ragyogást érhetsz el. Tökéletes választás ha a díszesebb, csillogósabb körmöket kedveled. Keverheted nude, rózsaszín, fehér vagy milky színekkel is. A téli körömtrend lehet játékos, színes és kreatív is.

Smaragd körömdizájn.

Forrás: Instagram/@kuku.bingin

A trend legnépszerűbb dizájnja a smaragd körömminta. A sötétzöld alapszínt, világos zöld és fehér színnel festik meg, márvány mintázatban. Ideális manikűr karácsonyra vagy a téli hónapokra. A legjobban hosszú műkörmön mutat, de kipróbálhatod gél lakkra is.

Arany díszítésű, köves műköröm.

Forrás: Instagram/@nailsby.hays

Itt egy arany díszített körömötletet láthatsz. Az arany foglalat úgy hat, mintha a körmöd egy ékszer drágaköve lenne. Minimalista, egyszerű, de végtelenül egyedi. Játssz a színekkel, és válassz természetes, harmonikus palettát.

Hegyikristály körömminta.

Forrás: Instagram/@lanedoesthenails

A TikTok legnagyobb kedvence a hegyikristály köröm. Az áttetsző, fehér és milky dizájn tökéletes, ha egyszerű körömre vágysz. Messziről átlagos fehér szettnek látszik, de közelről izgalmas megjelenést ad.

Arany jáde körömdizájn.

Forrás: @heygreatnails

A drágaköves megjelenés egyik legjobb formulái a cateye vagy tigereye lakkok. A mágneses szín bársonyos fényt ad, amit feldobhatsz aranylemezekkel, kövekkel vagy 3D-s elemekkel is. Válassz piros, zöld vagy barna alapszínt a kristályos ragyogásért.