Ismeretlenként tarolta le a BAFTA-t az Oscar-esélyesek előtt: de kicsoda Robert Aramayo?

A BAFTA 2026-os díjátadójának egyik legnagyobb meglepetését egy 33 éves angol színész okozta. Arcát eddig főként sorozatrajongók ismerhették, köztük te is, épp csak nem tudtál róla. Robert Aramayo egyetlen este alatt a filmes díjszezon egyik legtöbbet emlegetett alakjává vált.
Miért beszél most mindenki Robert Aramayo színészről?
- A 2026-os BAFTA-gála legjobb férfi főszereplője lett az I Swear című filmért.
- Olyan neveket utasított maga mögé, mint Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio és Michael B. Jordan.
- A feltörekvő csillag díjat is elnyerte ugyanazon az estén, bizonyítva, hogy díja nem a véletlen műve.
Robert Aramayo BAFTA-győzelme
A BAFTA 2026-os díjazottjai ismét tartogattak pár nem várt fordulatot. Közülük is egy emelkedett ki. A legjobb férfi főszereplő kategóriában három Oscar-esélyes világsztár neve is ott szerepelt a jelöltek között, mégsem ők vihették haza az elismerést.
A 33 éves Robert Aramayo az I Swear: John Davidson igaz története című életrajzi drámában nyújtott alakításáért kapta a BAFTA legjobb férfi főszereplő díját. A filmben a Tourette-szindrómás aktivista, John Davidson fiatalkori énjét formálja meg az 1980-as évek Nagy-Britanniájában. Az érzékeny, mégis humorral átszőtt alakítás sokak szerint a díjszezon egyik legerősebb teljesítménye volt. Érdekesség, hogy a kategóriában a legnagyobb Oscar-esélyesek, Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után) és Michael B. Jordan (Bűnösök) is ott voltak, épp ezért döbbent meg mindenkit Robert Aramayo BAFTA-győzelme. Érezhetően, még magát a brit színészt is rendkívül meglepte a díj, a színpadon meghatottan, szinte hitetlenkedve mondott köszönetet.
Ki is valójában Robert Aramayo?
Robert Michael Aramayo 1992. november 6-án született az angliai Hull városában, spanyol édesapától és angol édesanyától. Hétévesen kezdett színészkedni, majd tízévesen csatlakozott egy színházi társulathoz, 2011-ben pedig felvételt nyert a New York-i Juilliard Schoolba. Pályáját színházi színészként kezdte, ez a tudás és technika máig érzékelhető a játékán.
A szélesebb közönség először a filmipart felforgató Trónok harca-sorozatban figyelhetett fel rá, ahol a fiatal Ned Starkot alakította. Később olyan filmekben láthattuk, mint a felkavaró Éjszakai ragadozók , a misztikus horror Az üres ember, vagy az akciódús King’s Man: A kezdetek. Az igazi nemzetközi ismertséget azonban az Amazon nagyszabású fantasysorozata, A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi hozta meg számára, amelyben Elrond karakterét formálja meg.
A BAFTA 2026-ban a legújabb filmjében, az I Swear: John Davidson igaz történetében nyújtott alakításáért ismerte el. Az alkotás már a torontói premier után kedvező kritikákat kapott realista, sallangmentes megközelítéséért. Robert Aramayo alakítását pedig nyersnek, érzelmileg gazdagnak és meglepően árnyaltnak nevezték. A BAFTA legjobb férfi főszereplő díjat az is erősíti, hogy ugyanazon az estén Aramayo elnyerte a legjobb feltörekvő csillag elismerést is.
A BAFTA-győzelem után egyértelmű, hogy Robert Aramayo neve többé nem csupán a fantasyrajongók számára lesz ismerős. Bár az Oscar-jelölés számára idén elmaradt, a két BAFTA-díj vitathatatlanul új pályára állíthatja karrierjét. Érdemes lehet tehát nevét megjegyezni, mert könnyen lehet, hogy ez még csak a kezdet.
