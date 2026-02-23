Ismeretlenként tarolta le a BAFTA-t az Oscar-esélyesek előtt: de kicsoda Robert Aramayo?

A BAFTA 2026-os díjátadójának egyik legnagyobb meglepetését egy 33 éves angol színész okozta. Arcát eddig főként sorozatrajongók ismerhették, köztük te is, épp csak nem tudtál róla. Robert Aramayo egyetlen este alatt a filmes díjszezon egyik legtöbbet emlegetett alakjává vált.

Robert Aramayo a BAFTA 2026-os gáláján két díjat is bezsebelt.

Forrás: Getty/Joe Maher/BAFTA

Miért beszél most mindenki Robert Aramayo színészről? A 2026-os BAFTA-gála legjobb férfi főszereplője lett az I Swear című filmért.

Olyan neveket utasított maga mögé, mint Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio és Michael B. Jordan.

A feltörekvő csillag díjat is elnyerte ugyanazon az estén, bizonyítva, hogy díja nem a véletlen műve.

Robert Aramayo BAFTA-győzelme

A BAFTA 2026-os díjazottjai ismét tartogattak pár nem várt fordulatot. Közülük is egy emelkedett ki. A legjobb férfi főszereplő kategóriában három Oscar-esélyes világsztár neve is ott szerepelt a jelöltek között, mégsem ők vihették haza az elismerést.

A 33 éves Robert Aramayo az I Swear: John Davidson igaz története című életrajzi drámában nyújtott alakításáért kapta a BAFTA legjobb férfi főszereplő díját. A filmben a Tourette-szindrómás aktivista, John Davidson fiatalkori énjét formálja meg az 1980-as évek Nagy-Britanniájában. Az érzékeny, mégis humorral átszőtt alakítás sokak szerint a díjszezon egyik legerősebb teljesítménye volt. Érdekesség, hogy a kategóriában a legnagyobb Oscar-esélyesek, Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után) és Michael B. Jordan (Bűnösök) is ott voltak, épp ezért döbbent meg mindenkit Robert Aramayo BAFTA-győzelme. Érezhetően, még magát a brit színészt is rendkívül meglepte a díj, a színpadon meghatottan, szinte hitetlenkedve mondott köszönetet.

Robert Aramayo és az I Swear rendező-írója, Kirk Jones, film torontói bemutatóján.

Forrás: Getty/Gareth Cattermole

Ki is valójában Robert Aramayo?

Robert Michael Aramayo 1992. november 6-án született az angliai Hull városában, spanyol édesapától és angol édesanyától. Hétévesen kezdett színészkedni, majd tízévesen csatlakozott egy színházi társulathoz, 2011-ben pedig felvételt nyert a New York-i Juilliard Schoolba. Pályáját színházi színészként kezdte, ez a tudás és technika máig érzékelhető a játékán.