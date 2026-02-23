Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ismeretlenként tarolta le a BAFTA-t az Oscar-esélyesek előtt: de kicsoda Robert Aramayo?

Három Oscar-esélyes világsztár elől csente el a legjobb férfi főszereplőnek járó BAFTA-díjat. Ráadásul a legjobb feltörekvő csillagnak járó elismerést is bezsebelte a gálán. Sokaknak azonban szinte semmit se mondd Robert Aramayo neve. Pedig hidd el, te is több mindenben láttad már!

A BAFTA 2026-os díjátadójának egyik legnagyobb meglepetését egy 33 éves angol színész okozta. Arcát eddig főként sorozatrajongók ismerhették, köztük te is, épp csak nem tudtál róla. Robert Aramayo egyetlen este alatt a filmes díjszezon egyik legtöbbet emlegetett alakjává vált.

Robert Aramayo BAFTA 2026
Robert Aramayo a BAFTA 2026-os gáláján két díjat is bezsebelt.
Forrás: Getty/Joe Maher/BAFTA

Miért beszél most mindenki Robert Aramayo színészről?

  • A 2026-os BAFTA-gála legjobb férfi főszereplője lett az I Swear című filmért.
  • Olyan neveket utasított maga mögé, mint Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio és Michael B. Jordan.
  • A feltörekvő csillag díjat is elnyerte ugyanazon az estén, bizonyítva, hogy díja nem a véletlen műve.

Robert Aramayo BAFTA-győzelme

A BAFTA 2026-os díjazottjai ismét tartogattak pár nem várt fordulatot. Közülük is egy emelkedett ki. A legjobb férfi főszereplő kategóriában három Oscar-esélyes világsztár neve is ott szerepelt a jelöltek között, mégsem ők vihették haza az elismerést.

A 33 éves Robert Aramayo az I Swear: John Davidson igaz története című életrajzi drámában nyújtott alakításáért kapta a BAFTA legjobb férfi főszereplő díját. A filmben a Tourette-szindrómás aktivista, John Davidson fiatalkori énjét formálja meg az 1980-as évek Nagy-Britanniájában. Az érzékeny, mégis humorral átszőtt alakítás sokak szerint a díjszezon egyik legerősebb teljesítménye volt. Érdekesség, hogy a kategóriában a legnagyobb Oscar-esélyesek, Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után) és Michael B. Jordan (Bűnösök) is ott voltak, épp ezért döbbent meg mindenkit Robert Aramayo BAFTA-győzelme. Érezhetően, még magát a brit színészt is rendkívül meglepte a díj, a színpadon meghatottan, szinte hitetlenkedve mondott köszönetet.

Robert Aramayo és az I Swear: John Davidson igaz története rendező-írója Kirk Jones,
Robert Aramayo és az I Swear rendező-írója, Kirk Jones,  film torontói bemutatóján.
Forrás: Getty/Gareth Cattermole

Ki is valójában Robert Aramayo?

Robert Michael Aramayo 1992. november 6-án született az angliai Hull városában, spanyol édesapától és angol édesanyától. Hétévesen kezdett színészkedni, majd tízévesen csatlakozott egy színházi társulathoz, 2011-ben pedig felvételt nyert a New York-i Juilliard Schoolba. Pályáját színházi színészként kezdte, ez a tudás és technika máig érzékelhető a játékán.

A szélesebb közönség először a filmipart felforgató Trónok harca-sorozatban figyelhetett fel rá, ahol a fiatal Ned Starkot alakította. Később olyan filmekben láthattuk, mint a felkavaró Éjszakai ragadozók , a misztikus horror Az üres ember, vagy az akciódús King’s Man: A kezdetek. Az igazi nemzetközi ismertséget azonban az Amazon nagyszabású fantasysorozata, A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi hozta meg számára, amelyben Elrond karakterét formálja meg.

@boogie_in_the_box

Actor Richard Aramayo plays the younger versions of both characters from two wildly popular fictional franchises. He plays the young heroic Lord Of Winterfell Lord Eddard 'Ned' stark (older version played by Sean Bean) l. And in the rings of power (LORD OF THE RINGS PREQUEL) he plays the young and wise Lord Elrond (older version played by Hugo Weaving.)

♬ original sound - BOOGIE IN THE BOX

A BAFTA 2026-ban a legújabb filmjében, az I Swear: John Davidson igaz történetében nyújtott alakításáért ismerte el. Az alkotás már a torontói premier után kedvező kritikákat kapott realista, sallangmentes megközelítéséért. Robert Aramayo alakítását pedig nyersnek, érzelmileg gazdagnak és meglepően árnyaltnak nevezték. A BAFTA legjobb férfi főszereplő díjat az is erősíti, hogy ugyanazon az estén Aramayo elnyerte a legjobb feltörekvő csillag elismerést is.

A BAFTA-győzelem után egyértelmű, hogy Robert Aramayo neve többé nem csupán a fantasyrajongók számára lesz ismerős. Bár az Oscar-jelölés számára idén elmaradt, a két BAFTA-díj vitathatatlanul új pályára állíthatja karrierjét. Érdemes lehet tehát nevét megjegyezni, mert könnyen lehet, hogy ez még csak a kezdet.

