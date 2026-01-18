Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A legjobb bőrápolási termékek hegekre és striákra − Termékekkel, árakkal

testápolás heg stria bőrápolás
Számolj le a hegekkel! Rengeteg nőnek okoz bizonytalanságot a striák és a hegek megjelenése, pedig modellektől átlag emberekig szinte mindenkinek van itt-ott. Mutatjuk a legjobb stria elleni krémeket és bőrápoló készítményeket.

A stria, azaz a bőr kötőszövetének repedése vagy szakadása szinte minden nőt érint. A csíkok és hegek kamaszkorban és várandósság alatt is kialakulhatnak − utóbbi miatt nevezik terhességi csíkoknak is −, de később is bármikor jelentkezhetnek, hiszen a legtöbb nő súlya és testalkata az évekkel változik, és ezeket a változásokat a bőr nem mindig tudja megfelelően lekövetni. Ha a kialakulásukra nincs is befolyásod, célzott bőrápolási rutinnal te is felveheted a harcot a fehér csíkok ellen!

Léteznek "csodaszerek" stria ellen
Vedd fel a küzdelmet a stria megjelenése ellen!
Forrás: Shutterstock

Bőrápolási rutin stria és hegek ellen

A átlagos testápolási rutinodban érdemes hidratáló testápolót, bőrradírt vagy kémiai hámlasztót illetve fényvédőt használnod, ezek elengedhetetlenek a bőrápolásban. Ezeken felül azonban vannak praktikák és hatóanyagok, amelyek segítenek a striák megjelenésének csökkentésében és láthatóságában. Bár a hegek soha nem tűnnek el, a striákra kifejlesztett termékekkel annyira elhalványulnak, hogy észre sem veszed majd őket. Heti egyszer alkalmazz mikroszálas vagy száraz kefélési technikát a bőrödön, ezzel javítod a vérkeringést, ami segít a bőr megújulásában. 

Kulcsfontosságú hatóanyagok és formulák

Több kulcsfontosságú hatóanyag is bebizonyított már a striákkal szemben — a következő formulákat kombinálhatod, de figyelj, hogy ne alakuljon ki bőr irritáció. Jobb, ha a szérumokat és kezeléseket fokozatosan viszed be a heti bőrápolási rutinodba. 

Ha jó stria ellen krémet keresel, a következő hatóanyagokra érdemes figyelned: 

  • Retinol és a tretinoin: serkenti a kollagén termelést és gyorsítja a bőrcsere folyamatát, így a striák textúrája javulhat a használatukkal.
  • C-vitain: tökéletes antioxidáns, ami világosítja a pigmentfoltokat a striákon — antioxidáns a niacinamid is, ami erősíti a bőr barriert, csökkenti a gyulladást és a hiperpigmentációt. 
  • Hialuronsav: intenzíven hidratál és javítja a bőr megjelenését, hiszen kitölti a hegeket — önmagában nem tünteti el a striákat, de segít, hogy a bőr rugalmasabb legyen. 
  • Szilikon gélek: jól működnek kiemelkedő hegeknél, de a striák kezeléseben korlátozott a hatásuk — mélyebb, vastagabb striákon érdemes kipróbálni..

A stirák elleni krémek hatása

Várj türelmesen, mert a legtöbb kezelés hatásához több hétre vagy hónapra is szükség van. Bármelyik terméket is választod, olvasd el a használati utasítást, mert eltérőek lehetnek a javaslatok. 

Nézd meg a szerintünk legjobb stria elleni krémeket és szérumokat!

legjobb stria ellen krémek
1. Testápoló anti stretchmark bőrkiegyenlítő hatás, 200 ml 3 619 Ft 2. Collistar Anti strech marks stria elleni koncentrátum 15 900 Ft 3.Bio-Oil Skincare Oil  7010 Ft 4. BIODERMA Cicabio krém+ (40ml) 3 374 Ft 5. Avene Cicalfate+ Gel Cicatrice 5345 Ft 6. Palmer's Kakaóvajas Striák Elleni Testápoló 5 090 Ft 
Keretes a termékes cikkek végére: Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

 

