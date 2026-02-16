Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Új információk kerültek elő a Madeleine McCann-ügyről: ezt a lépést tervezik

megoldatlan ügyek Madeleine McCann eltűnése Christian Brueckner
Komáromi Bence
2026.02.16.
Néhány hónappal ezelőtt úgy tűnt, hogy Christian Brueckner szabadulásával elvesztettük a reményt, hogy megtudjuk mi történt a 19 évvel ezelőtt eltűnt kislánnyal. Most azonban egy német főügyésznek hála újra megnyithatják a Madeleine McCann-ügyet.

Fél év telt el azóta, hogy a nagy médiavisszhang ellenére szabadlábra helyezték Christian Bruecknert, a Madeleine McCann-ügy főgyanúsítottját. A német származású erőszaktevő szeptemberben távozott a börtönből és jelenleg az ország északi részén él, bujkálva az újságírók kínos kérdéseitől. Arra pedig továbbra sem adott választ a rendőrségnek, hogy mit tud Madeleine McCann eltűnéséről. Pedig korábban egy cellatársának azzal hencegett, hogy tudja, hogy mi történt azon a bizonyos 2007. május 3-i estén.

Újraindíthatják a Madeleine McCann-ügyet

Christian Brueckner szabadulása egyben azt is jelentette, hogy a hatóságok továbbra sem tudták rábizonyítani, hogy köze lehetett a 4 évesen eltűnt kislány ügyéhez. Emiatt pedig – miután letöltötte 7 éves börtönbüntetését – szabad emberként távozhatott és jelenleg hétköznapi életet él, csupán rendszeresen jelentkeznie kell a kapcsolattartó tisztjénél. Most azonban a The Sun információi szerint lehet, hogy újra eljárást indítanak az erőszaktevő ellen.

A lap tájékoztatása szerint a német főügyész támogatja, hogy a Madeleine McCann eltűnése mellett több ügyben is érintett Bruecknert újra bíróság elé állítsák. 

A korábbi elítéltet 2024-ben ugyanis felmentették néhány szexuális bűncselekmény – például egy újságíró, Hazel Behan megerőszakolása – alól. Ez az eset megdöbbentette a rendőröket és az ügyészeket is, akik azt remélték, hogy ezzel örökre rács mögött tarthatják Bruecknert, legalábbis addig, amíg rá nem bizonyítják, hogy köze volt Madeleine eltűnéséhez. Most egy rendőrségi forrás arról beszélt, hogy amennyiben újra eljárás alá vonják a gyanúsítottat, akkor ismét nyomozás indulhat a kislány ügyében is.

„A főügyész támogatása egyben azt is jelenti, hogy megvan az akarat Németországban arra, hogy Christian Bruecknert eltávolítsák az utcákról és szembenézhessen azokkal a bűncselekményekkel és áldozatokkal, amelyekért állítólag ő a felelős. Mindig arra törekedtek, hogy a rácsok mögött tudhassák őt, amíg nyilvánosságra kerülnek a Maddie-vel kapcsolatos bizonyítékok. Ez most megtörténhet" - árulta el a bennfentes. Egy kiszivárgott nyomozati levél szerint a 2024-es ügyben súlyos hibákat követett el az ügyészség, ezért úszhatta meg az erőszaktevő a számonkérést.

„A bíróság minden egyes nyomot külön-külön vizsgált, ahelyett, hogy az összes nyomot együttesen fésülte volna át. A való életben és a jogban is gyakori az olyan eset, ahol egy mintát követő tevékenység lehet bizonyító erejű, de nincsen egyetlen »tökéletes« bizonyíték sem. Még ha önmagában egyik részlet sem bizonyította volna a bűnösséget, együttesen mindenképpen elegendő lett volna rá, hogy az elsőfokú ítélet elmarasztalja Bruecknert. Ezt a bíróság nem tette meg" - olvasható a levélben. Pedig a lap információi szerint Hazel ügye több pontján is hasonlóságt mutat Madeleinével.

Hazel Behant 2004-ben a portugáliai Praia da Rochában támadták meg. Ez a hely mindössze 20 mérföldre található attól a helytől, ahol Madeleine eltűnt. A nyomozati akták szerint egy álarcos támadó – vélhetően Brueckner – késsel fenyegette meg az újságírót, majd egy padhoz kötözte és többször megerőszakolta őt. Ezután egy korbáccsal bántalmazta áldozatát. Hazel vallomása azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy elítéljék Bruecknert, akivel szemben többször is felmerült a gyanú, hogy Portugália nyaralóövezeteiben vadászott az áldozataira.

