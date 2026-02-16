Új információk kerültek elő a Madeleine McCann-ügyről: ezt a lépést tervezik

Fél év telt el azóta, hogy a nagy médiavisszhang ellenére szabadlábra helyezték Christian Bruecknert, a Madeleine McCann-ügy főgyanúsítottját. A német származású erőszaktevő szeptemberben távozott a börtönből és jelenleg az ország északi részén él, bujkálva az újságírók kínos kérdéseitől. Arra pedig továbbra sem adott választ a rendőrségnek, hogy mit tud Madeleine McCann eltűnéséről. Pedig korábban egy cellatársának azzal hencegett, hogy tudja, hogy mi történt azon a bizonyos 2007. május 3-i estén.

Christian Brückner, a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja

Forrás: Getty Images

Újraindíthatják a Madeleine McCann-ügyet

Christian Brueckner szabadulása egyben azt is jelentette, hogy a hatóságok továbbra sem tudták rábizonyítani, hogy köze lehetett a 4 évesen eltűnt kislány ügyéhez. Emiatt pedig – miután letöltötte 7 éves börtönbüntetését – szabad emberként távozhatott és jelenleg hétköznapi életet él, csupán rendszeresen jelentkeznie kell a kapcsolattartó tisztjénél. Most azonban a The Sun információi szerint lehet, hogy újra eljárást indítanak az erőszaktevő ellen.

A lap tájékoztatása szerint a német főügyész támogatja, hogy a Madeleine McCann eltűnése mellett több ügyben is érintett Bruecknert újra bíróság elé állítsák.

A korábbi elítéltet 2024-ben ugyanis felmentették néhány szexuális bűncselekmény – például egy újságíró, Hazel Behan megerőszakolása – alól. Ez az eset megdöbbentette a rendőröket és az ügyészeket is, akik azt remélték, hogy ezzel örökre rács mögött tarthatják Bruecknert, legalábbis addig, amíg rá nem bizonyítják, hogy köze volt Madeleine eltűnéséhez. Most egy rendőrségi forrás arról beszélt, hogy amennyiben újra eljárás alá vonják a gyanúsítottat, akkor ismét nyomozás indulhat a kislány ügyében is.

Madeleine McCann szülei a mai napig nem kaptak választ rá, hogy mi történt a kislányukkal

Forrás: Getty Images Europe

„A főügyész támogatása egyben azt is jelenti, hogy megvan az akarat Németországban arra, hogy Christian Bruecknert eltávolítsák az utcákról és szembenézhessen azokkal a bűncselekményekkel és áldozatokkal, amelyekért állítólag ő a felelős. Mindig arra törekedtek, hogy a rácsok mögött tudhassák őt, amíg nyilvánosságra kerülnek a Maddie-vel kapcsolatos bizonyítékok. Ez most megtörténhet" - árulta el a bennfentes. Egy kiszivárgott nyomozati levél szerint a 2024-es ügyben súlyos hibákat követett el az ügyészség, ezért úszhatta meg az erőszaktevő a számonkérést.