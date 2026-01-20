4 friss szépségtrend, amik igazán meghatározzák majd a 2026-os évet

A 2026-os szépségtrendek végre nem a túlzásról, hanem a tudatos visszafogottságról szólnak: szimmetrikus frizurák, minimalista sminkek és tündöklő, egészséges hatású bőr jellemzi majd az idei évet. Hogy hogyan sajátíthatod el te is a friss trendeket? Mutatjuk!

Az idei szépségtrendek egyik központi eleme a bob.

Forrás: Getty Images Europe

2026-os szépségtrendek, amiket minden it girlön látni fogsz idén

Idén a szépségtrendek a minimalizmus irányába fordulnak majd át.

Bemutatjuk, milyen frizurát és hajat viselj, hogy a legmenőbbek közé tartozz!

Az idei szépségtrendek középpontjában az elegancia és a harmónia áll majd: búcsút inthetünk a túlzó megoldásoknak, mint a hófehér szempillaspirál, piros szemceruza vagy dubaji ajak és meleg szívvel köszönthetjük a friss, letisztult irányzatokat.

A hangsúly most nem a drámai megjelenésen, hanem a természetes adottságok kiemelésén lesz, így végre mi is és a bőrünk is fellélegezhet.

Mutatjuk, melyek lesznek azok a meghatározó trendek, amik idén a szépségről alkotott képünket formálják majd.

Latte makeup

Idén minden a meleg, kellemes árnyalatokról szól: bár már tavaly is befurakodott a divattrendekbe a barna szín, idén minden eddiginél népszerűbb lesz! Virágkorukat élik majd a bronzosítók és a bronzos szemhéjfestékek, csupán arra figyelj, nehogy túlzásba ess és úgy nézz ki, mint akinek kakaóport szórtak az arcára!

A barna árnyalatok virágkorukat élik.

Forrás: Getty Images

Szimmetrikus bob

Úgy tűnik, jó időre elbúcsúzhatunk a kusza, hosszú tincsektől és a tökéletesen megformázott, minimalista fazon lép a helyébe. A 2026-os frizuratrendek középpontjában ugyanis még mindig a bob áll majd: hódítani fognak az egyenes, rétegezés nélküli fazonok, amik dúsabbnak és egészségesebbnek mutatják a hajat.

A bob egy jó ideig nem megy sehova!

Forrás: Profimedia

Pirospozsgás orcák

Már egy ideje tudjuk, hogy egészen új szintre emelhetjük a megjelenésünket a megfelelő pirosító használatával, de míg az elmúlt évben az eltúlzott píren volt a főszerep, idén a minimalista, természetesnek tűnő hatás lesz a menő. Nagyjából azt a látványt kell leutánozni, mint amikor télen megcsípi a hideg az orcáidat.

A természetes pír veszi át az uralmat.

Forrás: Getty Images

Monokróm sminktrend

Semmi nem nyújt olyan luxushatást, mintha ugyanazt az árnyalatot használod az ajkaidon, a szemeiden és az arccsontodon. Ezzel a technikával az egész megjelenésedet egy új szintre emelheted és azt üzened a külvilágnak, hogy összeszedett és kifinomult vagy.