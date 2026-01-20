Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
4 friss szépségtrend, amik igazán meghatározzák majd a 2026-os évet

Getty Images North America - Edward Berthelot
megjelenés 2026 szépségtrend
Nagy Kata
2026.01.20.
Az év eleji hónapok kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy egy kicsit megújuljunk: jöhetnek az új frizurák, sminkek és szépségápolási rutinok, amiket eddig csak kíváncsian nézegettük. Mutatjuk, mik azok a 2026-os szépségtrendek, amiket már most elkezdhetsz beújítani!

A 2026-os szépségtrendek végre nem a túlzásról, hanem a tudatos visszafogottságról szólnak: szimmetrikus frizurák, minimalista sminkek és tündöklő, egészséges hatású bőr jellemzi majd az idei évet. Hogy hogyan sajátíthatod el te is a friss trendeket? Mutatjuk! 

Fiatal nő az idei szépségtrendeknek megfelelő bobot viseli
Az idei szépségtrendek egyik központi eleme a bob. 
Forrás: Getty Images Europe

2026-os szépségtrendek, amiket minden it girlön látni fogsz idén 

  • Idén a szépségtrendek a minimalizmus irányába fordulnak majd át. 
  • Bemutatjuk, milyen frizurát és hajat viselj, hogy a legmenőbbek közé tartozz! 

Az idei szépségtrendek középpontjában az elegancia és a harmónia áll majd: búcsút inthetünk a túlzó megoldásoknak, mint a hófehér szempillaspirál, piros szemceruza vagy dubaji ajak és meleg szívvel köszönthetjük a friss, letisztult irányzatokat.

 A hangsúly most nem a drámai megjelenésen, hanem a természetes adottságok kiemelésén lesz, így végre mi is és a bőrünk is fellélegezhet. 

Mutatjuk, melyek lesznek azok a meghatározó trendek, amik idén a szépségről alkotott képünket formálják majd. 

Latte makeup

Idén minden a meleg, kellemes árnyalatokról szól: bár már tavaly is befurakodott a divattrendekbe a barna szín, idén minden eddiginél népszerűbb lesz! Virágkorukat élik majd a bronzosítók és a bronzos szemhéjfestékek, csupán arra figyelj, nehogy túlzásba ess és úgy nézz ki, mint akinek kakaóport szórtak az arcára! 

Jenna Ortega at Netflix's "Wednesday" FYC Event held at Tudum Theater on November 09, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by JC Olivera/Variety via Getty Images)
A barna árnyalatok virágkorukat élik. 
Forrás: Getty Images

Szimmetrikus bob 

Úgy tűnik, jó időre elbúcsúzhatunk a kusza, hosszú tincsektől és a tökéletesen megformázott, minimalista fazon lép a helyébe. A 2026-os frizuratrendek középpontjában ugyanis még mindig a bob áll majd: hódítani fognak az egyenes, rétegezés nélküli fazonok, amik dúsabbnak és egészségesebbnek mutatják a hajat. 

American rapper Ice Spice was spotted leaving the BoF 500 Gala in Paris, France, during Paris Fashion Week Spring/Summer 2026. Pictured: ice spice,Image: 1043451349, License: Rights-managed, Restrictions: Worldwide, Model Release: no, Pictured: ice spice
A bob egy jó ideig nem megy sehova! 
Forrás: Profimedia

Pirospozsgás orcák

Már egy ideje tudjuk, hogy egészen új szintre emelhetjük a megjelenésünket a megfelelő pirosító használatával, de míg az elmúlt évben az eltúlzott píren volt a főszerep, idén a minimalista, természetesnek tűnő hatás lesz a menő. Nagyjából azt a látványt kell leutánozni, mint amikor télen megcsípi a hideg az orcáidat. 

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - DECEMBER 15: Sydney Sweeney attends the Los Angeles premiere of Lionsgate's "The Housemaid" at TCL Chinese Theatre on December 15, 2025 in Hollywood, California. (Photo by Monica Schipper/Getty Images)
A természetes pír veszi át az uralmat. 
Forrás: Getty Images

Monokróm sminktrend

Semmi nem nyújt olyan luxushatást, mintha ugyanazt az árnyalatot használod az ajkaidon, a szemeiden és az arccsontodon. Ezzel a technikával az egész megjelenésedet egy új szintre emelheted és azt üzened a külvilágnak, hogy összeszedett és kifinomult vagy. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 09: Keke Palmer attends the 2025 BET Awards at Peacock Theater on June 09, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Aaron J. Thornton/Getty Images)
A monokróm smink hódítani fog idén. 
Forrás: Getty Images

 

