Andrew Mountbatten-Windsor ideiglenes otthonának elfeledett sötét története: szörnyű tragédia történt a falai között

Miután András elhagyta a Royal Lodge-ot ideiglenesen egy olyan norfolki rezidenciára költözött, amely egyszerre szolgált királyi búvóhelyként és egy tragikus sorsú herceg utolsó otthonaként. A Wood Farm múltja több mint egy évszázadra nyúlik vissza, itt él most Andrew Mountbatten-Windsor, amíg nem készül el végleges otthona, a Marsh Farm.

A sorozatos botrányokat követően Andrew Mountbatten-Windsor február 2-án hivatalosan is kiköltözött a Royal Lodge-ból, ahol 23 éven át élt. Amíg nem tud beköltözni a Károly király magántulajdonában lévő sandringhami Marsh Farmra, addig a szomszédos Wood Farmon húzza meg magát, amely súlyos titkokat őriz.

A Wolferton közeli Wood Farm a királyi család informális menedékhelyeként is ismertté vált. Itt él most Andrew Mountbatten-Windsor.
Forrás: Getty Images Europe
  • Andrew Mountbatten-Windsor február 2-án költözött ki a Royal Lodge-ból, 23 év után.
  • Áprilisban a norfolki Sandringham Estate Marsh Farm nevű ingatlanába költözik véglegesen.
  • Amíg tart a felújítás, a Wood Farmon tartózkodik, Wolferton közelében.
  • A Wood Farmra korábban apja, Fülöp herceg gyakran visszavonult.
  • Az ingatlan története 1917-ig nyúlik vissza, ott halt meg a tragikus sorsú 13 éves János herceg.

Andrew Mountbatten-Windsor királyi búvóhelyre költözött

A Royal Lodge-ból kilakoltatott Andrew Mountbatten-Windsor végleges otthona a Sandringham Estate területén található Marsh Farm lesz, amelybe várhatóan áprilisban költözik be. A felújítás idejére azonban a Wood Farm nevű, öt hálószobás házban szállt meg, amely szintén a király tulajdonában lévő birtokon, Wolferton közelében található. A Wood Farm a 600 hektáros birtok félreeső részén áll, tengerre néző kilátással. Az ingatlan elkülönül a fő Sandringham-háztól, és Fülöp herceg egyik kedvelt tartózkodási helye volt. 

Fülöp idősebb korában a birtok szarvasgombafarmjának gondozásával foglalkozott, hintón járta körbe a területet, a ház falait pedig saját alkotásaival díszítette. A néhai herceg 2017-ben, a közszolgálattól való visszavonulását követően költözött ide, és külön élt II. Erzsébet királynőtől. A néhai brit uralkodót állítólag megviselte férje szinte állandó távolléte, de Fülöp élvezte a nyugalmat és azt, hogy nem kell hivatalos eseményeken részt vennie és fotósok sem követik álló nap.

 A többi királyi rezidenciához képest szerényebb kialakítású házban az élet nyugodtabb, a személyzet pedig nem visel egyenruhát. Az ingatlanban és környékén nem lehet macskát tartani, ez  a szabály a birtokon évente megrendezett hajtásokra tenyésztett fácánfiókák védelmét szolgálja.

A Wood Farm Fülöp herceg egyik kedvelt tartózkodási helye volt.
Forrás: Getty Images

Diana és Katalin is töltött itt időt a házasság előtt

A Wood Farm a királyi család informális menedékhelyeként is ismertté vált: olyan helyként, ahol a család tagjai visszavonulhattak a nyilvánosság elől.

 Itt szállt meg Diana hercegné is a Károllyal való eljegyzése előtt, és Katalin, walesi hercegné is töltött itt időt kapcsolata kezdetén Vilmos herceggel 

− írja a Hello!

Az elfelejtett herceg tragédiája: János a ház falai között halt meg

A Wood Farm története 1917-ig vezethető vissza, amikor Mária királynő fia, János herceg beköltözött az épületbe. Az 1905. július 12-én, a sandringhami York Cottage-ban született herceg V. György és Mária királynő ötödik fia és legfiatalabb gyermeke volt. Gyermekkorát Sandringhamben töltötte testvéreivel; Edwarddal, Alberttel, Henrikkel, Györggyel és Máriával. János herceg epilepsziában szenvedett, az első rohama négyéves korában volt, betegsége miatt később édesapja 1911 június 22-i koronázásán sem tudott megjelenni. Az orvosi vizsgálatok szerint szellemileg is visszamaradott volt. 

Életének jelentős részét a nyilvánosságtól elzárva, a Wood Farm falai között élte, nevelőnője, Charlotte „Lala” Bill gondozta. Az elfelejtett herceg elnevezés Stephen Poliakoff 2003-as, életét feldolgozó televíziós drámasorozatából származik. 

A fiatal herceg 13 éves korában, álmában halt meg a házban, és a Szent Mária Magdolna-templom kertjében temették el. 

Mária királynő János herceggel és Mária hercegnővel.
Forrás: Getty Images

