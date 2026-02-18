Andrew Mountbatten-Windsor ideiglenes otthonának elfeledett sötét története: szörnyű tragédia történt a falai között

A sorozatos botrányokat követően Andrew Mountbatten-Windsor február 2-án hivatalosan is kiköltözött a Royal Lodge-ból, ahol 23 éven át élt. Amíg nem tud beköltözni a Károly király magántulajdonában lévő sandringhami Marsh Farmra, addig a szomszédos Wood Farmon húzza meg magát, amely súlyos titkokat őriz.
Andrew Mountbatten-Windsor királyi búvóhelyre költözött
A Royal Lodge-ból kilakoltatott Andrew Mountbatten-Windsor végleges otthona a Sandringham Estate területén található Marsh Farm lesz, amelybe várhatóan áprilisban költözik be. A felújítás idejére azonban a Wood Farm nevű, öt hálószobás házban szállt meg, amely szintén a király tulajdonában lévő birtokon, Wolferton közelében található. A Wood Farm a 600 hektáros birtok félreeső részén áll, tengerre néző kilátással. Az ingatlan elkülönül a fő Sandringham-háztól, és Fülöp herceg egyik kedvelt tartózkodási helye volt.
Fülöp idősebb korában a birtok szarvasgombafarmjának gondozásával foglalkozott, hintón járta körbe a területet, a ház falait pedig saját alkotásaival díszítette. A néhai herceg 2017-ben, a közszolgálattól való visszavonulását követően költözött ide, és külön élt II. Erzsébet királynőtől. A néhai brit uralkodót állítólag megviselte férje szinte állandó távolléte, de Fülöp élvezte a nyugalmat és azt, hogy nem kell hivatalos eseményeken részt vennie és fotósok sem követik álló nap.
A többi királyi rezidenciához képest szerényebb kialakítású házban az élet nyugodtabb, a személyzet pedig nem visel egyenruhát. Az ingatlanban és környékén nem lehet macskát tartani, ez a szabály a birtokon évente megrendezett hajtásokra tenyésztett fácánfiókák védelmét szolgálja.
Diana és Katalin is töltött itt időt a házasság előtt
A Wood Farm a királyi család informális menedékhelyeként is ismertté vált: olyan helyként, ahol a család tagjai visszavonulhattak a nyilvánosság elől.
Itt szállt meg Diana hercegné is a Károllyal való eljegyzése előtt, és Katalin, walesi hercegné is töltött itt időt kapcsolata kezdetén Vilmos herceggel
Az elfelejtett herceg tragédiája: János a ház falai között halt meg
A Wood Farm története 1917-ig vezethető vissza, amikor Mária királynő fia, János herceg beköltözött az épületbe. Az 1905. július 12-én, a sandringhami York Cottage-ban született herceg V. György és Mária királynő ötödik fia és legfiatalabb gyermeke volt. Gyermekkorát Sandringhamben töltötte testvéreivel; Edwarddal, Alberttel, Henrikkel, Györggyel és Máriával. János herceg epilepsziában szenvedett, az első rohama négyéves korában volt, betegsége miatt később édesapja 1911 június 22-i koronázásán sem tudott megjelenni. Az orvosi vizsgálatok szerint szellemileg is visszamaradott volt.
Életének jelentős részét a nyilvánosságtól elzárva, a Wood Farm falai között élte, nevelőnője, Charlotte „Lala” Bill gondozta. Az elfelejtett herceg elnevezés Stephen Poliakoff 2003-as, életét feldolgozó televíziós drámasorozatából származik.
A fiatal herceg 13 éves korában, álmában halt meg a házban, és a Szent Mária Magdolna-templom kertjében temették el.
