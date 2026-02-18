Andrew Mountbatten-Windsor ideiglenes otthonának elfeledett sötét története: szörnyű tragédia történt a falai között

A sorozatos botrányokat követően Andrew Mountbatten-Windsor február 2-án hivatalosan is kiköltözött a Royal Lodge-ból, ahol 23 éven át élt. Amíg nem tud beköltözni a Károly király magántulajdonában lévő sandringhami Marsh Farmra, addig a szomszédos Wood Farmon húzza meg magát, amely súlyos titkokat őriz.

A Wolferton közeli Wood Farm a királyi család informális menedékhelyeként is ismertté vált. Itt él most Andrew Mountbatten-Windsor.

Forrás: Getty Images Europe

Andrew Mountbatten-Windsor február 2-án költözött ki a Royal Lodge-ból, 23 év után.

Áprilisban a norfolki Sandringham Estate Marsh Farm nevű ingatlanába költözik véglegesen.

Amíg tart a felújítás, a Wood Farmon tartózkodik, Wolferton közelében.

A Wood Farmra korábban apja, Fülöp herceg gyakran visszavonult.

Az ingatlan története 1917-ig nyúlik vissza, ott halt meg a tragikus sorsú 13 éves János herceg.

Andrew Mountbatten-Windsor királyi búvóhelyre költözött

A Royal Lodge-ból kilakoltatott Andrew Mountbatten-Windsor végleges otthona a Sandringham Estate területén található Marsh Farm lesz, amelybe várhatóan áprilisban költözik be. A felújítás idejére azonban a Wood Farm nevű, öt hálószobás házban szállt meg, amely szintén a király tulajdonában lévő birtokon, Wolferton közelében található. A Wood Farm a 600 hektáros birtok félreeső részén áll, tengerre néző kilátással. Az ingatlan elkülönül a fő Sandringham-háztól, és Fülöp herceg egyik kedvelt tartózkodási helye volt.

Fülöp idősebb korában a birtok szarvasgombafarmjának gondozásával foglalkozott, hintón járta körbe a területet, a ház falait pedig saját alkotásaival díszítette. A néhai herceg 2017-ben, a közszolgálattól való visszavonulását követően költözött ide, és külön élt II. Erzsébet királynőtől. A néhai brit uralkodót állítólag megviselte férje szinte állandó távolléte, de Fülöp élvezte a nyugalmat és azt, hogy nem kell hivatalos eseményeken részt vennie és fotósok sem követik álló nap.

A többi királyi rezidenciához képest szerényebb kialakítású házban az élet nyugodtabb, a személyzet pedig nem visel egyenruhát. Az ingatlanban és környékén nem lehet macskát tartani, ez a szabály a birtokon évente megrendezett hajtásokra tenyésztett fácánfiókák védelmét szolgálja.