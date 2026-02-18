TikTok-trend 2026: miért akarnak az emberek szándékosan furcsán viselkedni?

Egyre több tiktoker próbál szándékosan furcsa, már-már kínos tartalmakat gyártani, és ezek a videók gyakran virálissá válnak. Vagyis nagyon gyorsan és rendkívül sok emberhez jutnak el: szinte úgy elterjednek, mint egy vírus. Vajon ez a TikTok-trend lesz a legmeghatározóbb 2026-ban?

TikTok-trend 2026: szándékosan furcsának lenni nem ciki

Forrás: 123rf.com

Túlzó, sokszor akár kínos szereplések tesznek népszerűvé egy-egy tartalomgyártót

Megjelentek a túlmagyarázott, túlmimikázott gondolatkifejtések

Generációs önirónia lehet az oka a megváltozott viselkedésnek

TikTok-trend 2026: nem divat már az autentikus tartalom

A TikTok-trendek idén egy teljesen más irányt mutatnak, mint amit az elmúlt években tapasztalhattunk: korábban valódi arcokat és hétköznapi pillanatokat mutatott, a legnagyobb világsztárok is beengedtek ezáltal az otthonukba, mindennapjaikba. Sminkmentes arcok, spontán gondolatok és természetes pillanatok kerültek a képernyőre. A telefon túloldalán lévő néző könnyen tudott azonosulni azzal, amit látott. Annyira hozzászoktunk az „őszinte és valódi” videókhoz, hogy ma már meg sem lepődünk, ha egy hollywoodi hírességnek látjuk a reggeli öltözködési rutinját, arcápolási tippjeit, vagy éppen, hogy mi készül a konyhájában.

Ám jött egy fordulat: egyre gyakrabban állunk meghökkenve egy-egy fura videó előtt, és tesszük fel magunknak a kérdés: egy ilyen videó egyáltalán hogyan lehet népszerű TikTokon 2026-ban?



Új TikTok trend: a viselkedés tudatos eltorzítása

A 2026-ban kirajzolódó TikTok trend nem a képi világot változtatja meg, hanem magát az embert. A tartalomgyártók szándékosan játszanak rá a túlzó vagy épp kínos viselkedésformákra.

Gyakori elemek ezekben a videókban:

indokolatlanul lassú vagy felgyorsított beszédtempó,

ügyetlen, mesterkélt gesztusok,

hirtelen váltakozó hangerő vagy hangszín,

túlmagyarázott és már-már abszurd gondolatmenetek,

természetellenes testbeszéd.

Ha ilyen videókkal találkozunk, többnyire nem véletlenek, hanem tudatosan épített karakterek.



Miért működik ez a viselkedési forma mégis a TikTok-on?

A TikTok algoritmusa kifejezetten figyeli a nézők reakcióit.

Könnyen népszerűvé válik az a videó, amely:

megállítja a görgetést,

kizökkenti a nézőt a nyugalmi állapotából,

érzelmi reakciót vált ki: szórakoztat vagy éppen felbosszant,

kommentelésre és vitára ösztönöz.

Itt rejlik a furcsa viselkedésnek a valódi ereje: a néző nem biztos benne, hogy amit lát, az vicc vagy teljesen komoly. Ezért újranézi, továbbosztja és gyakran hozzá is szól.