2026. febr. 18., szerda

algoritmus

TikTok-trend 2026: miért akarnak az emberek szándékosan furcsán viselkedni?

algoritmus 2026 viselkedés
Krenyiczky Liza
2026.02.18.
A közösségi média világa az utóbbi időben meglepő fordulatot vett. Miközben kezdetben a tökéletes filterek voltak a porondon, úgy most egész szokatlan TikTok-trend látszik körvonalazódni.

Egyre több tiktoker próbál szándékosan furcsa, már-már kínos tartalmakat gyártani, és ezek a videók gyakran virálissá válnak. Vagyis nagyon gyorsan és rendkívül sok emberhez jutnak el: szinte úgy elterjednek, mint egy vírus.  Vajon ez a TikTok-trend lesz a legmeghatározóbb 2026-ban?

TikTok-trend 2026: szándékosan furcsának lenni nem ciki
Forrás:  123rf.com
  • Túlzó, sokszor akár kínos szereplések tesznek népszerűvé egy-egy tartalomgyártót
  • Megjelentek a túlmagyarázott, túlmimikázott gondolatkifejtések
  • Generációs önirónia lehet az oka a megváltozott viselkedésnek

TikTok-trend 2026: nem divat már az autentikus tartalom 

A TikTok-trendek idén egy teljesen más irányt mutatnak, mint amit az elmúlt években tapasztalhattunk: korábban valódi arcokat és hétköznapi pillanatokat mutatott, a legnagyobb világsztárok is beengedtek ezáltal az otthonukba, mindennapjaikba. Sminkmentes arcok, spontán gondolatok és természetes pillanatok kerültek a képernyőre. A telefon túloldalán lévő néző könnyen tudott azonosulni azzal, amit látott. Annyira hozzászoktunk az „őszinte és valódi” videókhoz, hogy ma már meg sem lepődünk, ha egy hollywoodi hírességnek látjuk a reggeli öltözködési rutinját, arcápolási tippjeit, vagy éppen, hogy mi készül a konyhájában

Ám jött egy fordulat: egyre gyakrabban állunk meghökkenve egy-egy fura videó előtt, és tesszük fel magunknak a kérdés: egy ilyen videó egyáltalán hogyan lehet népszerű TikTokon 2026-ban?
 

Új TikTok trend: a viselkedés tudatos eltorzítása

A 2026-ban kirajzolódó TikTok trend nem a képi világot változtatja meg, hanem magát az embert. A tartalomgyártók szándékosan játszanak rá a túlzó vagy épp kínos viselkedésformákra. 

Gyakori elemek ezekben a videókban: 

  • indokolatlanul lassú vagy felgyorsított beszédtempó,
  • ügyetlen, mesterkélt gesztusok, 
  • hirtelen váltakozó hangerő vagy hangszín,
  • túlmagyarázott és már-már abszurd gondolatmenetek,
  • természetellenes testbeszéd.

Ha ilyen videókkal találkozunk, többnyire nem véletlenek, hanem tudatosan épített karakterek.
 

Miért működik ez a viselkedési forma mégis a TikTok-on?

A TikTok algoritmusa kifejezetten figyeli a nézők reakcióit. 
Könnyen népszerűvé válik az a videó, amely:

  • megállítja a görgetést,
  • kizökkenti a nézőt a nyugalmi állapotából,
  • érzelmi reakciót vált ki: szórakoztat vagy éppen felbosszant,
  • kommentelésre és vitára ösztönöz.

Itt rejlik a furcsa viselkedésnek a valódi ereje: a néző nem biztos benne, hogy amit lát, az vicc vagy teljesen komoly. Ezért újranézi, továbbosztja és gyakran hozzá is szól. 

Generációs önirónia vagy tudatos szerepjáték

A jelenség mögött feltételezhetünk egy generációváltást: a fiatalabb felhasználók már nem biztos, hogy inspirálók vagy példamutatóak akarnak lenni. A szándékos kínosság szinte védelmi mechanizmusként tud működni: ha előre kifigurázom magam, nem lehet rajtam számon kérni a tökéletességet. Ez hasonló ahhoz, mint amikor zavarba jövünk egy számunkra szimpatikus ember előtt, és akaratlanul kellemetlenül kezdünk el viselkedni, majd a kedvező reakciót látva, tudatosan benne maradunk ebben a szerepben.

Szokatlan, néha kellemetlen viselkedés – a fiatalabb generáció így érezheti magát komfortosabban.
Forrás:  123rf.com

Mit hozhat a TikTok 2026-ban?

Ha ez a trend tovább erősödik a 2026-os év során, akkor:

  • kevesebb lesz a vizuálisan tökéletes tartalom,
  • még nagyobb szerepet kap a karakter és a személyiség,
  • az esztétikus megjelenés hangsúlya eltűnik, helyette a viselkedés válik a figyelem központjává.

A lényeg már nem az lesz, hogy mit mondasz, hanem azt, hogy azt hogyan adod elő. 

A TikTok trendek nagyon gyorsan változnak, ám egy dolog biztos: a figyelemért folytatott verseny egyre élesebb. A szándékosan megváltoztatott viselkedés lehet felszabadító, de könnyen új megfelelési kényszerré is válhat. 

2026-ban a TikTokon a figyelem kulcsa már nem az esztétika vagy a hitelesség, hanem az, hogy mennyire tudsz kitűnni – akár rendhagyó módon is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
