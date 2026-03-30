2026. márc. 30., hétfő Zalán

Alapozó vagy BB krém? Most kiderül, mi a különbség – TOP 5 BB krém a hétköznapi sminkért

BB krém alapozó helyett
BB krém alapozó szépségápolás
Baranyi Hanna
2026.03.30.
Itt a tavasz, vagyis itt a frissesség és a megújulás ideje! És ez bizony a sminktrendekben is meglátszik. A természetes hatás eléréséhez pedig a legtökéletesebb sminkalap a BB krém. De mi a különbség a BB krém és az alapozó között?

2026-ban a természetesség hódít! És mi mással érhetnéd el ezt a sminkek terén, mint a BB krémmel? Persze nem árt tudni, hogy melyik terméket és hogyan érdemes használni. De ne aggódj, mi segítünk!

BB krém alapozó helyett
A tavaszi frissesség elhozta a BB krémek idejét!
BB krém, a tavaszi smink felfrissítője

  • A BB krém a 2026-os sminktrendek lágy vonalainak nyújt alapot.
  • A „blemish balm” nemcsak smink-, hanem szépségápolási termék is.
  • Amellett, hogy helyettesíti az alapozót, még hidratálja is a bőrt és fényvédelmet is biztosít neki.
  • A BB krémet természetes és hétköznapi sminkekhez ajánljuk.

BB krém a 2026-os sminktrendek között

A 2026-os sminktrendekben az egyszerűség elve és a lágy vonalak alkalmazása a legfontosabb. A tavasz is egy hasonló alapokon fekvő divattal köszöntött be: a felhő ajkakkal, ahol szintén az elmosódott, lágy hatás dominál. A sminkalapban pedig a BB krém hivatott ezt elérni. Természetes, lágy és még hidratáló is – kell ennél több?

Mire jó a BB krém? 

A dél-koreai szépségápolásból népszerűvé vált BB krém a „blemish balm” angol kifejezés, vagyis a bőrhibakorrigáló balzsam rövidítéséből áll össze. Ahogyan a nevében is benne van, ez a felhőkönnyű textúra tökéletesen elfedi az apró bőrhibákat, miközben balzsamként védi az arcbőrt. Ez a krém ugyanis nemcsak sminkként funkcionál, hanem szépségápolási termékként is!

A BB krémek tulajdonképpen az alapozók fiatalabb, divatosabb rokonai, hiszen hasonló célt szolgálnak, csak extra hatással is rendelkeznek. A BB krém az alapozót helyettesíti, viszont emellett hidratálja is a bőrt, valamint megfelelő fényvédelmet is nyújt neki.

Alapozó vagy BB krém?

Ahogy említettünk, maga a BB krém alapozóként is funkcionál. A kérdés csupán az, hogy milyen alkalomra sminkeled ki magad. Ha egy fontos eseményen kell megjelenned, ahol órákon keresztül akarsz erős sminkben csillogni-villogni, akkor továbbra is az alapozót ajánljuk. Ez ugyanis magasabb fedésű, és általában időtállóbb, mint a BB krém. Arról nem is beszélve, hogy ha magas fedésű korrektorral vagy jelentőségteljesebb szemekkel párosítanád a sminked, akkor az alapozóval sokkal egyszerűbben és foltmentesebben tudod eldolgozni ezeket a termékeket.

TOP 5 BB krém
1. Isadora BB Beauty Balm Cream BB krém - Douglas : 10.790 Ft, 2. Erborian Super BB Krém - Marionnaud :19.300 Ft, 3. BOURJOIS PARIS BB-krém, Healthy Mix - Nr. 02 Vanilla - DM: 3.499 Ft, 4. Bioderma Sensibio AR BB Cream BB krém SPF 30 - Notino : 7.900 Ft, 5. Physicians Formula Mineral Wear® Diamond Perfector BB krém - Notino: 4.010 Ft
Ha viszont hétköznapi sminket tennél fel egy átlagos munkanapra, egy tavaszi piknikre, vagy egy nap közbeni romantikus randira, akkor a BB krém lesz a tuti választás! Frissé, üdévé és egészségessé teszi az arcod, miközben ápolja is a bőröd. Könnyű textúrájú sminkekkel gyönyörűen eldolgozható, a végeredmény pedig olyan ragyogó lesz, mintha te magad lennél Sophie a Bridgertonból.

Hogyan vidd fel a BB krémet az arcodra?

Ez a legjobb rész az egészben: a saját kezeddel! Legalábbis, ha természetes hatást akarsz elérni. Persze előtte tisztítsd meg és hidratáld az arcbőröd, de aztán mehet a krém bemasszírozása! Todd Harris sminkmester azt ajánlja, hogy az arc közepétől kezdd a BB krém bemasszírozását, majd haladj egyre kifelé. Ha átlátszóbb és selymesebb hatást akarsz elérni, akkor nedves szivacsot vagy puha alapozóecsetet is használhatsz. És persze ugyanúgy jöhet rá a mattító púder és a fixáló spray igény szerint. Hidd el, ettől terméktől olyan klasszikus és természetes glamourban fogsz feltűnni, hogy mindenki azt a kérdést fogja feltenni magában „vajon van rajta smink vagy csak ilyen természetes szépség?” – igen, még 50 felett is!

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu