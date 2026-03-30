Alapozó vagy BB krém? Most kiderül, mi a különbség – TOP 5 BB krém a hétköznapi sminkért

2026-ban a természetesség hódít! És mi mással érhetnéd el ezt a sminkek terén, mint a BB krémmel? Persze nem árt tudni, hogy melyik terméket és hogyan érdemes használni. De ne aggódj, mi segítünk!
BB krém, a tavaszi smink felfrissítője
- A BB krém a 2026-os sminktrendek lágy vonalainak nyújt alapot.
- A „blemish balm” nemcsak smink-, hanem szépségápolási termék is.
- Amellett, hogy helyettesíti az alapozót, még hidratálja is a bőrt és fényvédelmet is biztosít neki.
- A BB krémet természetes és hétköznapi sminkekhez ajánljuk.
BB krém a 2026-os sminktrendek között
A 2026-os sminktrendekben az egyszerűség elve és a lágy vonalak alkalmazása a legfontosabb. A tavasz is egy hasonló alapokon fekvő divattal köszöntött be: a felhő ajkakkal, ahol szintén az elmosódott, lágy hatás dominál. A sminkalapban pedig a BB krém hivatott ezt elérni. Természetes, lágy és még hidratáló is – kell ennél több?
Mire jó a BB krém?
A dél-koreai szépségápolásból népszerűvé vált BB krém a „blemish balm” angol kifejezés, vagyis a bőrhibakorrigáló balzsam rövidítéséből áll össze. Ahogyan a nevében is benne van, ez a felhőkönnyű textúra tökéletesen elfedi az apró bőrhibákat, miközben balzsamként védi az arcbőrt. Ez a krém ugyanis nemcsak sminkként funkcionál, hanem szépségápolási termékként is!
A BB krémek tulajdonképpen az alapozók fiatalabb, divatosabb rokonai, hiszen hasonló célt szolgálnak, csak extra hatással is rendelkeznek. A BB krém az alapozót helyettesíti, viszont emellett hidratálja is a bőrt, valamint megfelelő fényvédelmet is nyújt neki.
Alapozó vagy BB krém?
Ahogy említettünk, maga a BB krém alapozóként is funkcionál. A kérdés csupán az, hogy milyen alkalomra sminkeled ki magad. Ha egy fontos eseményen kell megjelenned, ahol órákon keresztül akarsz erős sminkben csillogni-villogni, akkor továbbra is az alapozót ajánljuk. Ez ugyanis magasabb fedésű, és általában időtállóbb, mint a BB krém. Arról nem is beszélve, hogy ha magas fedésű korrektorral vagy jelentőségteljesebb szemekkel párosítanád a sminked, akkor az alapozóval sokkal egyszerűbben és foltmentesebben tudod eldolgozni ezeket a termékeket.
Ha viszont hétköznapi sminket tennél fel egy átlagos munkanapra, egy tavaszi piknikre, vagy egy nap közbeni romantikus randira, akkor a BB krém lesz a tuti választás! Frissé, üdévé és egészségessé teszi az arcod, miközben ápolja is a bőröd. Könnyű textúrájú sminkekkel gyönyörűen eldolgozható, a végeredmény pedig olyan ragyogó lesz, mintha te magad lennél Sophie a Bridgertonból.
Hogyan vidd fel a BB krémet az arcodra?
Ez a legjobb rész az egészben: a saját kezeddel! Legalábbis, ha természetes hatást akarsz elérni. Persze előtte tisztítsd meg és hidratáld az arcbőröd, de aztán mehet a krém bemasszírozása! Todd Harris sminkmester azt ajánlja, hogy az arc közepétől kezdd a BB krém bemasszírozását, majd haladj egyre kifelé. Ha átlátszóbb és selymesebb hatást akarsz elérni, akkor nedves szivacsot vagy puha alapozóecsetet is használhatsz. És persze ugyanúgy jöhet rá a mattító púder és a fixáló spray igény szerint. Hidd el, ettől terméktől olyan klasszikus és természetes glamourban fogsz feltűnni, hogy mindenki azt a kérdést fogja feltenni magában „vajon van rajta smink vagy csak ilyen természetes szépség?” – igen, még 50 felett is!
