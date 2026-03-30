Alapozó vagy BB krém? Most kiderül, mi a különbség – TOP 5 BB krém a hétköznapi sminkért

2026-ban a természetesség hódít! És mi mással érhetnéd el ezt a sminkek terén, mint a BB krémmel? Persze nem árt tudni, hogy melyik terméket és hogyan érdemes használni. De ne aggódj, mi segítünk!

A tavaszi frissesség elhozta a BB krémek idejét!

BB krém, a tavaszi smink felfrissítője A BB krém a 2026-os sminktrendek lágy vonalainak nyújt alapot.

A „blemish balm” nemcsak smink-, hanem szépségápolási termék is.

Amellett, hogy helyettesíti az alapozót, még hidratálja is a bőrt és fényvédelmet is biztosít neki.

A BB krémet természetes és hétköznapi sminkekhez ajánljuk.

BB krém a 2026-os sminktrendek között

A 2026-os sminktrendekben az egyszerűség elve és a lágy vonalak alkalmazása a legfontosabb. A tavasz is egy hasonló alapokon fekvő divattal köszöntött be: a felhő ajkakkal, ahol szintén az elmosódott, lágy hatás dominál. A sminkalapban pedig a BB krém hivatott ezt elérni. Természetes, lágy és még hidratáló is – kell ennél több?

Mire jó a BB krém?

A dél-koreai szépségápolásból népszerűvé vált BB krém a „blemish balm” angol kifejezés, vagyis a bőrhibakorrigáló balzsam rövidítéséből áll össze. Ahogyan a nevében is benne van, ez a felhőkönnyű textúra tökéletesen elfedi az apró bőrhibákat, miközben balzsamként védi az arcbőrt. Ez a krém ugyanis nemcsak sminkként funkcionál, hanem szépségápolási termékként is!

A BB krémek tulajdonképpen az alapozók fiatalabb, divatosabb rokonai, hiszen hasonló célt szolgálnak, csak extra hatással is rendelkeznek. A BB krém az alapozót helyettesíti, viszont emellett hidratálja is a bőrt, valamint megfelelő fényvédelmet is nyújt neki.

Alapozó vagy BB krém?

Ahogy említettünk, maga a BB krém alapozóként is funkcionál. A kérdés csupán az, hogy milyen alkalomra sminkeled ki magad. Ha egy fontos eseményen kell megjelenned, ahol órákon keresztül akarsz erős sminkben csillogni-villogni, akkor továbbra is az alapozót ajánljuk. Ez ugyanis magasabb fedésű, és általában időtállóbb, mint a BB krém. Arról nem is beszélve, hogy ha magas fedésű korrektorral vagy jelentőségteljesebb szemekkel párosítanád a sminked, akkor az alapozóval sokkal egyszerűbben és foltmentesebben tudod eldolgozni ezeket a termékeket.