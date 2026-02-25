Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ezeket a termékeket használd, ha úgy akarsz ragyogni, mint Sophie a Bridgertonból

Netflix -
szépség smink makeup A Bridgerton család
Pikáns arcpír, csillogó ajkak és alabástrombőr. Mutatjuk a sorozat sminktitkait, egyenesen a széria dizájnerétől. Nézd meg, a Bridgerton 4. évadának beautypillanatait!

A Bridgerton család sorozatának stílusa és szépsége mögött komoly jelmeztervezők és szépségcsapat áll. A Netflix-sorozat szinte tökéletesen megtestesíti a „no makeup makeup" trendet, amely a természetes, lágy sminket takarja. A Bridgerton 4. évadának színészei, cselekménye és pikáns jelenetei mellett, mind elképedtünk Sophie szépségén. Ha te is erre a nőies ragyogásra vágysz, nézd meg milyen sminktitkokat és termékeket alkalmaztak a forgatások során!

A Bridgerton család sorozat
A Bridgerton család sminktitkai. ezeket a termékeket használták Sophie-nál.
Forrás: Netflix

A Bridgerton család sminktitkaival te is romantikusan ragyoghatsz

  • Február 26-án érkezik a Bridgerton 4. évadának második fele. A legújabb évadban Sophie és Benedict szerelmét láthatjuk.
  • Sophie sminkje és megjelenése az első és a második évad glamourját hozta vissza. 
  • Nic Collins a sorozat sminkdesignere elárulta, milyen termékeket, és hogyan használtak Sophie karakteréhez.

A Bridgerton család esztétikája az első két évadában hatalmas sikert aratott a ragyogó, természetes és viszonylag korhű sminkjével. Ezzel szemben a 3. évadban Penelope műszempillát, erősen csillogós, füstös szemeket és műkörmöket kapott. A harmadik évad debütálása után a rajongók teljesen kiakadtak az új stíluson, és nagyon úgy tűnik, hogy a sorozat dizájnerei meghallgatták kéréseiket. A Bridgerton 4. évadában Sophie ugyanazt a természetes glamsminket kapta, mint Daphne és Kate az első két évadban. „Nagyon szerette volna, ha letisztult megjelenése van” – osztotta meg Collins, a sorozat sminkdesignere egy interjúban. 

Bridgerton család makeup
A Bridgerton család sminkjei az elmúlt évadokban.
Forrás: profimedia

Boldogan ült be a sminkesszékbe, és figyelte, ahogy a karakter vele együtt formálódik, de mindenképpen a lehető legtermészetesebbre akarta alakítani. Ebben nagyon következetes.

Ahhoz, hogy Yerin Ha felöltse Sophie karakterét, körülbelül 45 perc és egy óra közötti időre volt szükség. Az álarcosbálhoz és az elegánsabb megjelenésekhez pedig nagyjából másfél órárára. 

bridgerton 4. évad
Yerin Ha a Bridgerton 4. évadának főszereplője.
Forrás: Netflix

Sophie sminkje a Bridgerton 4. évadában

A bőr előkészítéséhez az Embryolisse hidratálót használták. Ez a lépés különösen fontos volt a bőr természetes ragyogásához. Ezután következett az alapozó, amelyet könnyeden vittek fel a természetes hatás eléréséhez. „Az Armani Luminous Silk alapozót használtuk alapként. Nagyon jól működik. Kipróbált és bevált. Ha szeretnéd, igazán jó fedést ad. Ha áttetszőbb hatást akarsz, fel lehet hígítani. De azokon a területeken, ahol valóban szükség van rá, rétegezhető. Az állaga gyönyörű, tényleg úgy lehet felvinni, mint a selymet” – mondta a széria sminkese. A sminkalap csillogásához highlightert is használtak. „Használtunk egy Becca púdert is, amiben apró, finom csillogó részecskék vannak. Csak az arccsont kiemelt részére.” A Becca púder, amire utal, nem más, mint a Smashbox x Becca Shimmering Perfector ‘Champagne Pop’ árnyalatban.

„Már az is számít, ha egy kis rózsás árnyalatot teszünk az ajakbalzsamra. Yerinnek gyönyörű ajkai vannak. Az a kis smink, ami igazán kiemel, az arcpír finom árnyalata. Nagyon az ajkakra koncentráltunk, hogy igazán kitűnjenek ezzel a csillogó maszkkal.”

Az alap mellett Collins elárulta Sophie igéző ajkainak titkait is. „A Clinique Chubby Stifteket használtuk, mert nagyon áttetszőek, de mégis szép, élénk színük van. A Chubby Stick ‘Super Strawberry’ árnyalatát vittük fel, majd végső rétegként a ‘Roly Poly Rosy’ árnyalatát. Rétegeztük a tónusokat, hogy a végén meglegyen az a kis plusz intenzitás." Továbbá azt is elárulta, hogy a Bridgerton szériában különösen törekednek a természetességre, és ez a színkombináció állt legközelebb a színésző ajkaihoz. Ezzel csak minimálisan felerősítették az amúgy is szép ajkait. Amikor Sophie karaktere szimpla cseléd volt, az ajkára Dr. Hauschka ajakbalzsamot használtak, hogy mélyen hidratált legyen a hosszú forgatások során. „Mindig szem előtt tartottuk a szerepét, a karakterének helyzetét. Ő valószínűleg csak belemártotta volna az ujját egy tégelybe, gyorsan végighúzta volna az ajkán, és megcsippentette volna az orcáit" – Mondta Nic Sophie karakterére utalva. 

Ha te is újraalkotnád Sophie sminkjét, összegyűjtöttük a sminkdizájner által említett termékeket. 

Birdgerton sminktermékek
1. Dior Backstage Eye Palette 21.647 Ft 2. Chubby Stick™ Moisturizing Lip Color Balm 11.500 Ft 3. Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation 22.076 Ft 4. Smashbox x Becca Shimmering Skin Perfector Pressed Highlighter Mini 8.290 Ft 5. Arckrém 3.520 Ft 6. Dr.Hauschka Eye And Lip Care ajakbalzsam 5.120 Ft 7. Chubby Stick™ Cheek Color Balm 14.600 Ft
Forrás: 123RF, dior, clinique, giorgioarmanibeauty-usa, notino, makeup, clinique

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják. 

