Meglepő, de most minden nő Dwayne Johnson frizuráját akarja – Így érheted el a Vaianában látható hullámokat

Ha valaki azt mondja, Dwayne Johnsonnak dús, hullámos haja van, valószínűleg két dolog történik: először felhúzod a szemöldököd, aztán rájössz, hogy igen, a Vaiana világában tényleg így néz ki. A kopasz akcióhős helyett egy meglepően sármos, hosszú hajú verziót kapunk, ami annyira jól áll neki, hogy az ember egy pillanatra elgondolkodik: „Mi lenne, ha én is ilyen lobonccal ébrednék?” Spoiler: nem kell hozzá Disney-varázslat. Csak néhány hajtrükk.

Forrás: IMDb

Így érheted el Dwayne Johnson gyönyörű haját a Vaianából

A hosszú, természetes hullámok otthon is elkészíthetők.

Hő nélküli göndörítési trükkökkel is látványos frizura készülhet.

A hosszú, hullámos haj titka valójában a természetes textúrában rejlik. A Vaiana-stílus – a Brontë-frizurával ellentétben – nem egy túlzottan tökéletes, fodrászszalonból frissen kisétált göndörség. Inkább az a „mintha a tengerparti szél formázta volna” típus. Tudod, az a frizura, ami úgy néz ki, mintha semmit nem tettél volna érte – miközben valójában órákba telt.

Tippek és trükkök a Vaiana-hajért

Ha hő nélküli göndörítést szeretnél, a legegyszerűbb módszer a klasszikus fonás. Mosd meg a hajad, hagyd félig megszáradni, majd készíts két vagy több laza fonatot. Így reggelre természetes hullámokat kapsz, amelyek pont olyan lazák lesznek, mint a The Rock által viselt Vaiana-haj.

Egy másik módszer a hajpántos göndörítés, amit egyszer Gelencsér Timi is bemutatott nekünk. Igen, ez az a TikTokon is felkapott trükk, ahol egy puha hajpánt köré tekered a tincseket. Az eredmény? Laza, nagy hullámok – olyan frizura, amitől még egy Disney-karakter is csettintene.

Ha viszont gyorsabb megoldást keresel, a hajcsavarók is működnek.

Nem kell nagymama-hangulatú szivacsokra gondolni: ma már léteznek puha, alvásbarát verziók is. Feltekered este, reggel pedig már csak kibontod a tincseket, és voilá, kész a természetes hullám.

Persze a hajformázásnál nem csak a göndörítés számít

A textúra legalább ilyen fontos. Egy kis tengeri sós hajspray segít abban, hogy a hullámok ne legyenek túl „szalonszerűek”. Gondolj rá úgy, mintha egy képzeletbeli óceáni szellő formálná a frizurát. A végső lépés pedig a lazítás. Szó szerint. Finoman rázd szét a hullámokat az ujjaiddal, és ne fésüld túl. A Vaiana-hangulat pont attól működik, hogy nem túl tökéletes.