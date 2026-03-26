Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 26., csütörtök Emánuel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
The Rock

Meglepő, de most minden nő Dwayne Johnson frizuráját akarja – Így érheted el a Vaianában látható hullámokat

IMDb -
The Rock Dwayne The Rock Johnson haj
Hajdu Viktória
2026.03.26.
Ettől eldobod az agyad! Dwayne Johnsonnak haja van. Igen, tényleg. És még milyen! Mutatjuk, hogyan készíthetsz te is ilyen tengerparti frizkót!

Ha valaki azt mondja, Dwayne Johnsonnak dús, hullámos haja van, valószínűleg két dolog történik: először felhúzod a szemöldököd, aztán rájössz, hogy igen, a Vaiana világában tényleg így néz ki. A kopasz akcióhős helyett egy meglepően sármos, hosszú hajú verziót kapunk, ami annyira jól áll neki, hogy az ember egy pillanatra elgondolkodik: „Mi lenne, ha én is ilyen lobonccal ébrednék?” Spoiler: nem kell hozzá Disney-varázslat. Csak néhány hajtrükk.

Dwayne Johnson hatalmas hajzuhatagot villantott a Vaiana új előzetesében.
Dwayne Johnson hatalmas hajzuhatagot villantott a Vaiana új előzetesében. 
Forrás: IMDb

Így érheted el Dwayne Johnson gyönyörű haját a Vaianából

  • Sokakat meglepett Dwayne Johnson hullámos haja a Vaianában.
  • A hosszú, természetes hullámok otthon is elkészíthetők.
  • Hő nélküli göndörítési trükkökkel is látványos frizura készülhet.

A hosszú, hullámos haj titka valójában a természetes textúrában rejlik. A Vaiana-stílus – a Brontë-frizurával ellentétben –  nem egy túlzottan tökéletes, fodrászszalonból frissen kisétált göndörség. Inkább az a „mintha a tengerparti szél formázta volna” típus. Tudod, az a frizura, ami úgy néz ki, mintha semmit nem tettél volna érte – miközben valójában órákba telt.

Tippek és trükkök a Vaiana-hajért

Ha hő nélküli göndörítést szeretnél, a legegyszerűbb módszer a klasszikus fonás. Mosd meg a hajad, hagyd félig megszáradni, majd készíts két vagy több laza fonatot. Így reggelre természetes hullámokat kapsz, amelyek pont olyan lazák lesznek, mint a The Rock által viselt Vaiana-haj.

Egy másik módszer a hajpántos göndörítés, amit egyszer Gelencsér Timi is bemutatott nekünk. Igen, ez az a TikTokon is felkapott trükk, ahol egy puha hajpánt köré tekered a tincseket. Az eredmény? Laza, nagy hullámok – olyan frizura, amitől még egy Disney-karakter is csettintene.

Ha viszont gyorsabb megoldást keresel, a hajcsavarók is működnek. 

Nem kell nagymama-hangulatú szivacsokra gondolni: ma már léteznek puha, alvásbarát verziók is. Feltekered este, reggel pedig már csak kibontod a tincseket, és voilá, kész a természetes hullám.

Persze a hajformázásnál nem csak a göndörítés számít

A textúra legalább ilyen fontos. Egy kis tengeri sós hajspray segít abban, hogy a hullámok ne legyenek túl „szalonszerűek”. Gondolj rá úgy, mintha egy képzeletbeli óceáni szellő formálná a frizurát. A végső lépés pedig a lazítás. Szó szerint. Finoman rázd szét a hullámokat az ujjaiddal, és ne fésüld túl. A Vaiana-hangulat pont attól működik, hogy nem túl tökéletes.

És bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy Dwayne Johnson valószínűleg nem ezzel a rutinnal kezdi a napját, az inspiráció mégis működik. A hosszú, hullámos haj ugyanis pont olyan: egy kis játék, egy kis káosz, és meglepően sok karakter. 

A Vaiana élőszereplős remakeje – Dwayne Johnsonnal – július 9-én érkezik a mozikba. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu