Bobfrizurát akarsz? Ezt a 3 dolgot mindenképp tudnod kell

A legtöbb nő életében időről időre előjön az érzés, hogy egyszerűen ráun a frizurájára. A hosszú haj már nem adja azt az érzést, mint régen, a copf unalmas, a hullámok megszokottak. És akkor jön a gondolat, amit utána szinte képtelenség elhessegetni. Mi lenne, ha levágatnád? Sokan döntenek ilyenkor a bobfrizura mellett, amely elegáns, nőies, modern és elképesztően látványos. De mielőtt beülsz a fodrászszékbe, van néhány dolog, amit jobb előre tudni.
Miért olyan problémás a bobfrizura?
- Sokan impulzív döntések után, hirtelen felindulásból döntenek a bobfrizura mellett.
- Ez egyáltalán nem ajánlott a szakemberek szerint, ugyanis ez a forma számos kihívást hoz magával.
- A bobfrizura extra időt, energiát és pénzt kíván – így muszáj átgondolni, tényleg boldogabb leszel-e vele!
- Ha a plusz kihívások ellenére is bevállalod, életed egyik legjobb döntése lehet.
A bobfrizura alaposabb karbantartást igényel
Az első, amit sokan alábecsülnek, az az, hogy a bob nem egy low maintenance, azaz alacsony karbantartású frizura. Rövid, precíz, formázott, ami azt jelenti, hogy ha nem foglalkozol vele sokat, nagyon gyorsan elveszíti a formáját, és nem áll úgy, mint amikor eljöttél a fodrásztól.
Míg egy hosszú hajnál nem feltűnő, ha egy kicsit lenő, addig egy bobnál már pár hét után látszik, hogy nincs meg az a szép, éles vonal. Ezért általában gyakrabban kell fodrászhoz járni vele, ami időben és pénzben is több ráfordítást jelent. Ha eddig évente párszor jártál hajvágásra, akkor készülj a gyakoribb látogatásra!
Tudnod kell, neked mi áll jól!
A második fontos szempont a hajtípusod. Nem minden bob működik ugyanúgy mindenkinél, és ez az a rész, ami miatt sokan csalódnak. Egy egyenes hajból könnyű letisztult, elegáns bobot készíteni, de hullámos vagy göndör haj esetén már teljesen más lesz a végeredmény. A haj felugrik, rövidebbnek tűnik, és sokkal több formázást igényel. Ez nem feltétlenül rossz, csak tudni kell róla, nehogy irreális elvárásaid legyenek. Jobb, ha nem a vágás után ér meglepetés, így azt ajánljuk, előre beszéld le a fodrászoddal, a te frizurád esetében mit várhatsz, és melyik típust érdemes bevállalni!
Nem csupán a frizurád változik majd
Azt is kevesen gondolják végig, hogy a bob nem csak egy frizura, hanem egy életérzés. Megváltoztatja az összképedet. Más ruhák állnak jól hozzá, más sminket kíván, és sokszor több tudatosságot igényel a mindennapokban. A rövid hajjal nem mindig tudsz gyorsan összedobni egy laza frizurát, gyakran szükséged lesz egy kis formázásra, hogy igazán jól mutasson. Cserébe viszont hihetetlenül karakteres, és olyan magabiztosságot ad, amit sok nő imád.
Ha ezekkel tisztában vagy, akkor a bob egy fantasztikus döntés lehet. Friss, stílusos és nagyon is nőies. De a fent felsoroltak miatt ez az a frizura, amit tilos impulzívan, gyorsan, átgondolás nélkül bevállalni.
