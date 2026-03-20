Így nézett ki Chuck Norris fiatalon, bajusz nélkül – GALÉRIA

színész Chuck Norris galéria
Egykor farkasszemet nézett a nappal, és győzött. Hiába hittük, hogy ellene senkinek sincs esélye, az akciófilmes színészlegenda utolsó harcát elveszítette. Az elhunyt Chuck Norris előtt tisztelgünk.

Tőle voltak hangosak a 80-as és 90-es évek akciófilmjei, de most örök búcsút kell vennünk tőle. Neve egyet jelent egy korszakkal, amely generációkat formált.  Az idő azonban mindenkit alakít, még azt is, aki elszámolt a végtelenig, kétszer. Chuck Norris esetében különösen izgalmas végignézni ezt az utat: a fiatal érettségiző fiútól az elszánt harcművész-színészen és családapán át egészen a világszerte ismert ikonig.

Bruce Lee és Chuck Norris 1972
Bruce Lee és Chuck Norris 1972-ben A Sárkány útja című közös filmjükben.
Egy legenda arcai – így változott az évek során Chuck Norris

  • Nem fogsz hinni a szemednek, de volt idő, amikor Chuck Norris arca teljesen csupasz volt.
  • Az évek múlásával egyre markánsabb, bölcsebb kisugárzásúvá vált.
  • Chuck Norris életéből a róla készült mémek sem hagyhatók ki.

86 éves korában elhunyt Chuck Norris, akinek karrierjét Bruce Lee indította be. Galériánkban most végigkövetheted az egyik legnagyobb akcióhős átalakulását. Chuck Norris fiatalon még meglepően hétköznapi benyomást keltett. Rövid haj, nulla arcszőrzet, visszafogott mosoly és egy bájosan kíváncsi tekintet. Ekkor még kevesen gondolták volna, hogy a világ egyik legismertebb akcióhősévé válik. Karrierje előrehaladtával, főként a 80-as évektől kezdve azonban kialakult az a karakter, amelyet ma már mindenki azonnal felismer: a határozott állkapocs, a jellegzetes szakáll és az a bizonyos, mindent átható pillantás. Te mennyit tudsz róla?

Nézd meg a galériánkat, utána pedig olvasd tovább a cikkünket:

Chuck Norris a 80-as években vált igazán népszerűvé. Bajszánál csak a pörgőrúgása lett legendásabb.
A 18 éves Carlos Norris, művésznevén Chuck Norris 1958-ban.
Chuck Norris híres rúgása. (1982)
Chuck Norris macsó külsejével nők millióinak szívét rabolta el. (1985)
45 évesen karrierje csúcsán volt Chuck Norris.
Chuck Norris kemény fellépésével a férfiak példaképévé vált. (1985)
Képzett harcművészként érkezett a filmes világba. (1988)
Chuck Norris második házasságából 2001-ben születtek meg ikergyermekei.
Kemény és határozott kiállása nem csorbult az évekkel. (2012-ben A feláldozhatók 2. című filmben)
Chuck Norris 77 évesen is sármos volt. (2017)
Chuck Norris a 80-as években vált igazán népszerűvé. Bajszánál csak a pörgőrúgása lett legendásabb.
Chuck Norris mémek

Chuck Norris karaktere nemcsak a képernyőn működött, hanem a popkultúrában is. És itt jön képbe az internet: a 2000-es évektől kezdve Chuck Norris neve egy teljesen új jelentéssel gazdagodott. A róla szóló mémek – például hogy nem ő alkalmazkodik a fizikához, hanem a fizika hozzá – globális jelenséggé váltak. 

Ezek a túlzó, humoros állítások, amelyek a legyőzhetetlenségéről és abszolút emberfeletti képességeiről szóltak, tulajdonképpen tovább erősítették azt a mítoszt, amely már korábban is körüllengte. Ráadásul a színészlegenda maga is kedvelte ezeket. Sőt, előfordult, hogy ő maga gyártott Chuck Norris mémet. Egy interjút trollkodott meg:

Ma nem csupán a film- és mémkedvelők veszítették el nagyra becsült kedvencüket. Chuck Norris halála egy megismételhetetlen és felülmúlhatatlan legenda elvesztése is egyben. Mi hisszük, hogy a tegnapi napig jól lévő Chuck Norris még a halált is túléli, az emlékezetünkben és örökségében mindenképp.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu