Húsvéti cukiság a körmökön: nyuszik, gyöngyök és pasztellálmok egy helyen

Shutterstock - Huan N. Phan
2026 trend körmök húsvét 2026 manikűr
Felejtsd el az unalmas tojásfestést: idén a kreativitás a manikűrökön teljesedik ki! Mutatjuk azokat a húsvéti körmöket, amelyek nemcsak az ünnepi asztalnál, de egy divatfotózáson is megállnák a helyüket. Készülj stílusosan a tavaszra!

Idén húsvétkor ne állj meg a lakásdekorációnál: öltöztesd ünnepi díszbe a kézfejedet is! Ebben a szezonban minden a lágy pasztellárnyalatokról és az imádnivaló nyuszis körmökről szól. Összegyűjtöttük az év legcsajosabb manikűrtrendjeit, amikbe te is garantáltan első látásra beleszeretsz!  

húsvéti körmök 2026
Húsvéti körmök, amelyeket ki kell próbálnod idén!
Forrás: Shutterstock

Húsvéti körmök trendteremtő csajoknak 

  • Idén húsvétkor minden szuper bájos minta és dizájn népszerű lesz.  
  • Eljött az idő, hogy egyszerű nude lakkjaidat egy vidám nyuszis szettre cseréld! 
  • Mutatjuk az ünnep legkülönlegesebb manikűrjeit! 

Te is imádod a tavasz illatát és a húsvéti készülődés zsongását? Akkor tudod, hogy a tökéletes outfit és a gondosan megterített asztal mellett egy apró, de annál látványosabb részlet teszi fel az i-re a pontot: a manikűröd. Összegyűjtöttük az idei év legcsajosabb húsvéti és tavaszi körmeit, amelyeket nem lehet nem imádni. Készítsd elő a kedvenc lakkjaidat, mert ezek a minták téged is inspirálni fognak! 

Húsvéti körömötletek

Masnik, pillangók, na meg egy mesekönyvbe illő nyuszi és bárányka – ebben a játékos, felemás szettben tökéletesen találkozik a nosztalgikus báj és a modern jelly köröm stílus. A gazdagon adagolt gyöngyök pedig gondoskodnak arról, hogy az összhatás ne csak édes, hanem végtelenül kifinomult és nőies is maradjon. 

mintás húsvéti köröm
Szuper díszes húsvéti körmök stílusikonoknak.
Forrás: @nuka.nails / Instagram

Ennek a manikűrnek a fényes alapja valahol a „milky” (tejes) és a „soap” (szappanos) hatás között egyensúlyoz. Bárhogy is nevezzük, egyet el kell ismernünk, a francia manikűr tökéletes vásznat biztosít az építőzseléből készült, imádnivaló nyusziknak.  

minimalista köröm
Minimalista húsvéti köröm milky alappal.
Forrás: @tinybrushes / Instagram

A látványos, rózsaszín bársonyhatású (velvet) manikűrhöz szükséged lesz egy cat eye lakkhoz, amiben apró csillámos mágnes szemcsék vannak. Egy mágnes és egy gémkapocs segítségével nyuszi fület tudsz “rajzolni” a lakkba. Ez az alap tökéletes több dimenziós hatást kelt. 

cat eye köröm
Bársonyos cat eye köröm nyuszis dizájnnal.
Forrás: @nailartjen / Instagram

Ha pedig nem tudsz dönteni a húsvéti minták között, válaszd a felemás francia manikűrt! Így egyetlen szetten belül vonultathatod fel a tavasz összes kedvenc motívumát: jöhetnek a virágok, apró békák, masnik, pihés felhők és persze az elmaradhatatlan húsvéti nyuszik is. 

Ha ez az extravagáns nagyon díszes stílus nem a te világod, válassz egy egyszerűbb francia manikűrt tavaszi virágmintákkal. Érdemes olyan lágy színeket választanod, mint a vajsárga, a púderrózsaszín vagy a levendula lila. Párosítsd őket matcha zölddel a tökéletes szezonális hangulatért. 

A legtöbben az egyszínű manikűr szetteket kedveljük, így ha te is inkább ebben a stílusban maradnál válaszd a vajsárga vagy a soapy azaz szappan jellegű körmöket. Ezek egyfajta tejüveges, bájos hatást kölcsönöznek a megjelenésednek. 

