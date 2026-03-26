Húsvéti cukiság a körmökön: nyuszik, gyöngyök és pasztellálmok egy helyen

Idén húsvétkor ne állj meg a lakásdekorációnál: öltöztesd ünnepi díszbe a kézfejedet is! Ebben a szezonban minden a lágy pasztellárnyalatokról és az imádnivaló nyuszis körmökről szól. Összegyűjtöttük az év legcsajosabb manikűrtrendjeit, amikbe te is garantáltan első látásra beleszeretsz!

Húsvéti körmök, amelyeket ki kell próbálnod idén!

Forrás: Shutterstock

Húsvéti körmök trendteremtő csajoknak Idén húsvétkor minden szuper bájos minta és dizájn népszerű lesz.

Eljött az idő, hogy egyszerű nude lakkjaidat egy vidám nyuszis szettre cseréld!

Mutatjuk az ünnep legkülönlegesebb manikűrjeit!

Te is imádod a tavasz illatát és a húsvéti készülődés zsongását? Akkor tudod, hogy a tökéletes outfit és a gondosan megterített asztal mellett egy apró, de annál látványosabb részlet teszi fel az i-re a pontot: a manikűröd. Összegyűjtöttük az idei év legcsajosabb húsvéti és tavaszi körmeit, amelyeket nem lehet nem imádni. Készítsd elő a kedvenc lakkjaidat, mert ezek a minták téged is inspirálni fognak!

Húsvéti körömötletek

Masnik, pillangók, na meg egy mesekönyvbe illő nyuszi és bárányka – ebben a játékos, felemás szettben tökéletesen találkozik a nosztalgikus báj és a modern jelly köröm stílus. A gazdagon adagolt gyöngyök pedig gondoskodnak arról, hogy az összhatás ne csak édes, hanem végtelenül kifinomult és nőies is maradjon.

Szuper díszes húsvéti körmök stílusikonoknak.

Forrás: @nuka.nails / Instagram

Ennek a manikűrnek a fényes alapja valahol a „milky” (tejes) és a „soap” (szappanos) hatás között egyensúlyoz. Bárhogy is nevezzük, egyet el kell ismernünk, a francia manikűr tökéletes vásznat biztosít az építőzseléből készült, imádnivaló nyusziknak.

Minimalista húsvéti köröm milky alappal.

Forrás: @tinybrushes / Instagram

A látványos, rózsaszín bársonyhatású (velvet) manikűrhöz szükséged lesz egy cat eye lakkhoz, amiben apró csillámos mágnes szemcsék vannak. Egy mágnes és egy gémkapocs segítségével nyuszi fület tudsz “rajzolni” a lakkba. Ez az alap tökéletes több dimenziós hatást kelt.

Bársonyos cat eye köröm nyuszis dizájnnal.

Forrás: @nailartjen / Instagram

Ha pedig nem tudsz dönteni a húsvéti minták között, válaszd a felemás francia manikűrt! Így egyetlen szetten belül vonultathatod fel a tavasz összes kedvenc motívumát: jöhetnek a virágok, apró békák, masnik, pihés felhők és persze az elmaradhatatlan húsvéti nyuszik is.