Húsvéti cukiság a körmökön: nyuszik, gyöngyök és pasztellálmok egy helyen

Idén húsvétkor ne állj meg a lakásdekorációnál: öltöztesd ünnepi díszbe a kézfejedet is! Ebben a szezonban minden a lágy pasztellárnyalatokról és az imádnivaló nyuszis körmökről szól. Összegyűjtöttük az év legcsajosabb manikűrtrendjeit, amikbe te is garantáltan első látásra beleszeretsz!
Húsvéti körmök trendteremtő csajoknak
- Idén húsvétkor minden szuper bájos minta és dizájn népszerű lesz.
- Eljött az idő, hogy egyszerű nude lakkjaidat egy vidám nyuszis szettre cseréld!
- Mutatjuk az ünnep legkülönlegesebb manikűrjeit!
Te is imádod a tavasz illatát és a húsvéti készülődés zsongását? Akkor tudod, hogy a tökéletes outfit és a gondosan megterített asztal mellett egy apró, de annál látványosabb részlet teszi fel az i-re a pontot: a manikűröd. Összegyűjtöttük az idei év legcsajosabb húsvéti és tavaszi körmeit, amelyeket nem lehet nem imádni. Készítsd elő a kedvenc lakkjaidat, mert ezek a minták téged is inspirálni fognak!
Húsvéti körömötletek
Masnik, pillangók, na meg egy mesekönyvbe illő nyuszi és bárányka – ebben a játékos, felemás szettben tökéletesen találkozik a nosztalgikus báj és a modern jelly köröm stílus. A gazdagon adagolt gyöngyök pedig gondoskodnak arról, hogy az összhatás ne csak édes, hanem végtelenül kifinomult és nőies is maradjon.
Ennek a manikűrnek a fényes alapja valahol a „milky” (tejes) és a „soap” (szappanos) hatás között egyensúlyoz. Bárhogy is nevezzük, egyet el kell ismernünk, a francia manikűr tökéletes vásznat biztosít az építőzseléből készült, imádnivaló nyusziknak.
A látványos, rózsaszín bársonyhatású (velvet) manikűrhöz szükséged lesz egy cat eye lakkhoz, amiben apró csillámos mágnes szemcsék vannak. Egy mágnes és egy gémkapocs segítségével nyuszi fület tudsz “rajzolni” a lakkba. Ez az alap tökéletes több dimenziós hatást kelt.
Ha pedig nem tudsz dönteni a húsvéti minták között, válaszd a felemás francia manikűrt! Így egyetlen szetten belül vonultathatod fel a tavasz összes kedvenc motívumát: jöhetnek a virágok, apró békák, masnik, pihés felhők és persze az elmaradhatatlan húsvéti nyuszik is.
Ha ez az extravagáns nagyon díszes stílus nem a te világod, válassz egy egyszerűbb francia manikűrt tavaszi virágmintákkal. Érdemes olyan lágy színeket választanod, mint a vajsárga, a púderrózsaszín vagy a levendula lila. Párosítsd őket matcha zölddel a tökéletes szezonális hangulatért.
A legtöbben az egyszínű manikűr szetteket kedveljük, így ha te is inkább ebben a stílusban maradnál válaszd a vajsárga vagy a soapy azaz szappan jellegű körmöket. Ezek egyfajta tejüveges, bájos hatást kölcsönöznek a megjelenésednek.
További trendi körmös cikkeink is érdekelhetnek: