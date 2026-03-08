Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Tavaszi körmök 2026: márciusi manikűr inspirációk trendteremtő csajoknak

2026 trend tavaszi körmök manikűr
Itt a dopamin-mainkűr! A játékos, színes francia végektől a romantikus hattyú-esztétikáig most minden belefér. Felejtsd el a téli letargiát, és válts vibrálóbb fokozatra, mutatjuk a legtrendibb tavaszi körmöket!

Ahogy a naptár márciusra váltott, hivatalosan is eljött az idő, hogy végleg leszámoljunk a mély téli tónusokkal és a hópelyhes mintákkal. Bármi is legyen a hangulatod, összegyűjtöttük a hónap legstílusosabb irányzatait, amelyek garantáltan kirángatnak a téli manikűr-rutinból. Mutatjuk a szezon legfrissebb tavaszi körmöket, miközben közösen várjuk a napsütést és a melegebb időt! 

tavaszi körmök 2026
Mutatjuk a legjobb tavaszi körmök ötleteket, a legújabb trendekből.
Íme, a legnépszerűbb tavaszi körmök, amelyekért most mindenki oda van 

  • Márciussal végre eljött az élénk színek és a vad minták időszaka.  
  • A szezonban új köntöst kap a francia manikűr és a megszokott pöttyös mintázat is.  
  • Nézd meg, milyen trendeket követ majd mindenki 2026 tavaszán! 

Indul a bizsergető tavaszi érzés, amikor mindenből egy kicsit színesebbre és mintásabbra vágyunk. Legyen szó egy sikkes francia manikűrökről, vagy egy minimalista, pasztellben játszó dizájnól, a március a kísérletezés hónapja. Összegyűjtöttük 2026 legizgalmasabb körömtrendjeit, amelyek nemcsak a kedvedet hozzák meg, de garantáltan kirobbantanak a téli komorságból. 

aura körmök
Most mindenki aura körmöket csináltat.
Aura körmök 

Ez a stílus a belső energiáidat vetíti ki a körmeidre. A K-beauty technika lényege a lágy, elmosódott színátmenet, ahol egy központi árnyalatból sugárzik kifelé a fény, pont, mint egy ragyogó aura. Válassz pasztell rózsaszín és a barack színeket, hogy lágy, álomszerű és spirituális külsőt kölcsönözz a kezeidnek. 

színes francia manikűr
Idén divatos lesz a maximalista francia manikűr.
Színpompás francia végek 

Felejtsd el az unalmas fehér francia manikűrt! Idén sokan kísérleteznek majd a színes, kaotikus és maximalista francia körmökkel. Válassz élénk, vibráló színeket, és hagyd, hogy magával ragadjon a kreativitás. 

szegecses köröm
Szegecses körömtrend vagány csajoknak.
Ezüstös szegecsek 

Mintha apró ékszereket viselnél. Itt az ezüst pöttyök a köröm peremén futnak végig, vagány, szegecses hatást keltve. Választhatsz bármilyen alapszínt, a fémes pontokat pedig egy vékony ecset és egy biztos kéz segítségével te magad is könnyedén feldobhatod. 

hattyú műköröm
A hattyúminta még sosem volt ilyen divatos.
Hattyú-manikűr 

A hattyú motívum most mindenhol ott van, így nem maradhat ki a körömdivatból sem. Ez a romantikus matrica vagy festett minta szuper nőies befejezést ad a manikűrödnek, amivel garantáltan bezsebelsz vele néhány bókot. 

mikro francia manikűr
Mikro francia manikűr a minimalizmus kedvelőinek.
Mikro-francia 

Jelenleg talán ez a legnépszerűbb trend. A minimalizmus jegyében a francia vonal itt hajszálvékony, ami rendkívül elegáns és modern összhatást kelt. Legjobban rövid gél lakkon mutat, de sokan kipróbálták már műkörmökön is.  

monokróm pöttyös köröm
A monokróm pöttyös köröm lesz 2026 sztárja.
Monokróm pöttyök 

A pöttyös minta szintet lépett: a lényege, hogy ugyanannak a színnek a világos és sötét árnyalatát kombináljuk. Egy monokróm lila például tökéletes választás, ha tavaszi hangulatra vágysz

