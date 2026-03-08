Tavaszi körmök 2026: márciusi manikűr inspirációk trendteremtő csajoknak

Ahogy a naptár márciusra váltott, hivatalosan is eljött az idő, hogy végleg leszámoljunk a mély téli tónusokkal és a hópelyhes mintákkal. Bármi is legyen a hangulatod, összegyűjtöttük a hónap legstílusosabb irányzatait, amelyek garantáltan kirángatnak a téli manikűr-rutinból. Mutatjuk a szezon legfrissebb tavaszi körmöket, miközben közösen várjuk a napsütést és a melegebb időt!

Mutatjuk a legjobb tavaszi körmök ötleteket, a legújabb trendekből.

Forrás: Shutterstock

Íme, a legnépszerűbb tavaszi körmök, amelyekért most mindenki oda van Márciussal végre eljött az élénk színek és a vad minták időszaka.

A szezonban új köntöst kap a francia manikűr és a megszokott pöttyös mintázat is.

Nézd meg, milyen trendeket követ majd mindenki 2026 tavaszán!

Indul a bizsergető tavaszi érzés, amikor mindenből egy kicsit színesebbre és mintásabbra vágyunk. Legyen szó egy sikkes francia manikűrökről, vagy egy minimalista, pasztellben játszó dizájnól, a március a kísérletezés hónapja. Összegyűjtöttük 2026 legizgalmasabb körömtrendjeit, amelyek nemcsak a kedvedet hozzák meg, de garantáltan kirobbantanak a téli komorságból.

Most mindenki aura körmöket csináltat.

Forrás: shutterstock

Aura körmök

Ez a stílus a belső energiáidat vetíti ki a körmeidre. A K-beauty technika lényege a lágy, elmosódott színátmenet, ahol egy központi árnyalatból sugárzik kifelé a fény, pont, mint egy ragyogó aura. Válassz pasztell rózsaszín és a barack színeket, hogy lágy, álomszerű és spirituális külsőt kölcsönözz a kezeidnek.

Idén divatos lesz a maximalista francia manikűr.

Forrás: Instagram/@overglowedit, Instagram/@statomdesigns

Színpompás francia végek

Felejtsd el az unalmas fehér francia manikűrt! Idén sokan kísérleteznek majd a színes, kaotikus és maximalista francia körmökkel. Válassz élénk, vibráló színeket, és hagyd, hogy magával ragadjon a kreativitás.

Szegecses körömtrend vagány csajoknak.

Forrás: Instagram/@samrosenails, Instagram/@overglowedit

Ezüstös szegecsek

Mintha apró ékszereket viselnél. Itt az ezüst pöttyök a köröm peremén futnak végig, vagány, szegecses hatást keltve. Választhatsz bármilyen alapszínt, a fémes pontokat pedig egy vékony ecset és egy biztos kéz segítségével te magad is könnyedén feldobhatod.

A hattyúminta még sosem volt ilyen divatos.

Forrás: Instagram/@nailsby_hal, Instagram/@nailsby_hal

Hattyú-manikűr

A hattyú motívum most mindenhol ott van, így nem maradhat ki a körömdivatból sem. Ez a romantikus matrica vagy festett minta szuper nőies befejezést ad a manikűrödnek, amivel garantáltan bezsebelsz vele néhány bókot.