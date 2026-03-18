Az üveghatású manikűr és a jelly körmök 2026-ban is szupertrendik

szépség 2026 trend manikűr köröm
Tavaszi manikűr inspirációk a legkülönlegesebb lányoknak! A jelly és a cat-eye körmök 2026-ban is népszerűek lesznek, de bejönnek a kreatív minták, és a 3D-s elemek is. Légy az elsők között a köröm divatban is!

A nude, jelly és cat-eye körmök 2026-ban is menők lesznek. A tavalyi színek és stílusok mellett több újdonságra is számíthatunk tavasztól. Nézd meg, milyen körömtrendek uralják majd az év további részét!

körmök 2026
A különleges körmök 2026-ban is népszerűek lesznek.
Forrás: Shutterstock

Hódítanak a különleges körmök 2026 trendjeiben

  • A jelly, üveghatású és a cat-eye manikűrök is előtérbe kerülnek idén. 
  • Az egyedi festések, a 3D elemek és a krómporok is kedvelt díszítő kiegészítők.
  • Mutatjuk a tavaszi körömtrendek 2026-os kedvenceit!

Mint minden évben, a körömtrendek 2026-ra is kicsit átalakultak. Idén kiemelt helyet kapnak a K-beauty manikűrök, a nude árnyalatok és a '80-as évek inspirálta minták is. Ezek mellett azonban a maximalista jegyében feltűnik pár új kedvenc is, amiknek fényes jövőt jósolnak a trendszakértők. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb inspirációs képeket, hogy trendi kezekkel várhasd a tavaszt!

Maximalista dekoráció

Az év talán legynagyobb trendhulláma az extravagáns dekorálás. Gondolj itt részletes festési mintákra, 3D elemekre vagy fém kiegészítőkre. Sőt, jöhetnek a piercingként átszúrt körmök, a nagy kövek és a gyöngyök is. Itt az idő, hogy a manikűrödre úgy gondolj, mint a saját, egyedi ékszeredre. 

körömtrend 2026
Extravagáns körömminták 2026-ban.
Forrás: @sansungnails

Újragondolt cat-eye

Bár maga a cat-eye formula nem újdonság, az új aurás stílus igen. A specifikus lakkban olyan csillámok vannak, amelyeket egy mágnessel tudsz aktiválni. Így több dimenziós, bársonyos körmöket készíthetsz. A kezed mozgatásával a körmeid különböző fényeket vernek majd vissza. 

cat-eye köröm 2026
Új cat-eye körömtrend 2026-ban.
Forrás: @bebigirlnails

Üveghatású manikűr

Ehhez a körömtrendhez bármilyen koktélos pohár vagy gyertya üveg megjelenése inspiráció lehet, a végeredményt pedig vizes hatású lakkokkal és extra fényporokkal érheted el. Sőt, zselével extra üvegformákat is készíthetsz, amivel még extrább lesz ez a stílus. 

üveghatású manikűr
Üveghatású manikűrminták.
Forrás: @nailedxeliz  @sansungnails

Jelly körmök 2026-ban

A jelly körmök lényege, hogy egy több dimenziós, áttetsző végeredményt érjünk el, amely a zselére emlékeztet leginkább. Ehhez léteznek specifikus gél lakkok, amelyek csak félig pigmentáltak. Egy gyümölcs mintázatú alappal extrán üdévé varázsolhatod a kezeidet. Ez a stílus kifejezetten népszerű lesz a tavaszi körömdizájnok között. 

jelly körömtrend 2026
Jelly körömtrend egyenesen az Instagramról.
Forrás: @sansungnails  @klawsbysonia

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
