Az üveghatású manikűr és a jelly körmök 2026-ban is szupertrendik

A nude, jelly és cat-eye körmök 2026-ban is menők lesznek. A tavalyi színek és stílusok mellett több újdonságra is számíthatunk tavasztól. Nézd meg, milyen körömtrendek uralják majd az év további részét!

Az egyedi festések, a 3D elemek és a krómporok is kedvelt díszítő kiegészítők.

Mint minden évben, a körömtrendek 2026-ra is kicsit átalakultak. Idén kiemelt helyet kapnak a K-beauty manikűrök, a nude árnyalatok és a '80-as évek inspirálta minták is. Ezek mellett azonban a maximalista jegyében feltűnik pár új kedvenc is, amiknek fényes jövőt jósolnak a trendszakértők. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb inspirációs képeket, hogy trendi kezekkel várhasd a tavaszt!

Maximalista dekoráció

Az év talán legynagyobb trendhulláma az extravagáns dekorálás. Gondolj itt részletes festési mintákra, 3D elemekre vagy fém kiegészítőkre. Sőt, jöhetnek a piercingként átszúrt körmök, a nagy kövek és a gyöngyök is. Itt az idő, hogy a manikűrödre úgy gondolj, mint a saját, egyedi ékszeredre.

Újragondolt cat-eye

Bár maga a cat-eye formula nem újdonság, az új aurás stílus igen. A specifikus lakkban olyan csillámok vannak, amelyeket egy mágnessel tudsz aktiválni. Így több dimenziós, bársonyos körmöket készíthetsz. A kezed mozgatásával a körmeid különböző fényeket vernek majd vissza.

Üveghatású manikűr

Ehhez a körömtrendhez bármilyen koktélos pohár vagy gyertya üveg megjelenése inspiráció lehet, a végeredményt pedig vizes hatású lakkokkal és extra fényporokkal érheted el. Sőt, zselével extra üvegformákat is készíthetsz, amivel még extrább lesz ez a stílus.

Jelly körmök 2026-ban

A jelly körmök lényege, hogy egy több dimenziós, áttetsző végeredményt érjünk el, amely a zselére emlékeztet leginkább. Ehhez léteznek specifikus gél lakkok, amelyek csak félig pigmentáltak. Egy gyümölcs mintázatú alappal extrán üdévé varázsolhatod a kezeidet. Ez a stílus kifejezetten népszerű lesz a tavaszi körömdizájnok között.