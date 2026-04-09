Diana hercegné frizuráinak titkai: a hercegné fodrásza elárulta igéző hajának trükkjeit

Wolf cut, pixie és a '80-as évek pufi hajai. Diana hercegné minden stílusban kipróbálta magát, és személyi fodrásza pedig elárulta ikonikus frizuráinak legnagyobb titkait.

Legyen szó a nyolcvanas évek romantikájáról vagy a kilencvenes évek letisztultságáról, egy valami biztos: Diana hercegné stílusa megkerülhetetlen volt. A brit királyi család tagjaként töltött évek alatt valódi divatikonná érett, amit ő viselt, azért egy emberként rajongott a világ. Nem véletlen, hogy a mai napig nők ezrei próbálják leutánozni a legendás, szőke pixie-frizuráját vagy éppen ikonikus kék szemfestését. Ahogy azonban minden divattörténeti pillanat mögött, úgy itt is egy zseniális szakember állt a háttérben. Diana bizalmasa és fodrásza, Sam McKnight végre fellebbentette a fátylat a hercegné féltve őrzött szépségtitkairól.

Diana hercegné frizurái a '80-as és '90-es évekből.
Diana hercegné ikonikus frizuráinak titka egyenesen a sztárfodrászától

Diana hercegné folyamatosan megújuló frizurája mögött egyetlen név állt: Sam McKnight. Sorsfordító találkozásuk 1990-ben, egy Vogue fotózáson kezdődött, amely egy hét éven át tartó, megbonthatatlan szakmai barátsággá alakult. Kapcsolatuk titka az ízlésviláguk tökéletes összhangja volt, talán éppen ezért hatnak Diana legvisszafogottabb retró fazonjai még ma, évtizedekkel később is hihetetlenül modernek.

A brit királyi család protokollja és a szigorú elvárások közepette a hercegné éveken át hosszabb tincseket viselt, ám ez a stílus sosem tükrözte igazán lázadó, szabad énjét. McKnight volt az, aki merészen rövidre vágta Diana haját, megalkotva azt a karakteres lookot, amely tökéletesen passzolt a hercegné kisugárzásához és akkori, egyre magabiztosabb szellemiségéhez. „Nem voltak nagy tervek, nagyon spontán és könnyed volt” – mondja Mcknight a stílusalkotási munkájukról. „20 perc a hajszárítás, 30 perc, ha tiara is volt!” 

Diana hercegné pixie frizurája a '90-es évekből.
„Diana hercegnő ikonikus pixie frizurája egy új, önálló nő képét tükrözte” – elmélkedik Annagjid 'Kee' Taylor fodrász. „A frizurája több volt, mint egy egyszerű hajvágás; búcsút intett a hagyományos szerepnek, és jelképezte, hogy ő a nép hercegnője lett."

Az 1980-as évek terjedelmes frizurái után a rövid hajviseletek váltak népszerűvé az 1990-es évek elején, és Diana hercegné nemcsak elfogadta ezt a változást, hanem maga is trendteremtővé vált. A klasszikus Diana-frizura hátul kissé magasabb volt, teljes frufruval és rétegezett textúrával, ami egy elbűvölő és tartós imázst teremtett. „A frizurák nagyon egyszerűek voltak. Diana maga varázsolta el őket” – mondja McKnight.  

Diana hercegné esküvői frizurája. 
Lehetetlen Diana hercegné szépségéről beszélni anélkül, hogy ne idéznénk fel ikonikus esküvői frizuráját. A dús, réteges bob vágás lágyan omlott oldalra, tökéletes keretet adva a pompás családi örökségnek, a Spencer-tiarának. Ez a fazon nem csupán egy alkalmi választás volt: a hercegné a későbbi években is hű maradt a stílushoz, amely végül a védjegyévé vált.

Másban is úttörő volt

Sam McKnight mellett Richard Dalton is sokszor szárította a hercegné haját. Utóbbi szinte minden sorsfordító esemény előtt ott volt Diana frizurája felett. Dalton egy izgalmas titkot is elárult: a hercegné – egészen egyedülálló módon – a legfontosabb gálákra és megjelenésekre is saját maga készítette el a sminkjét. Ezek a szakemberek és Diana merész választásai együtt alkották meg a ’80-as és ’90-es évek legmeghatározóbb hajviseleteit, amelyek a mai napig inspirálják a divatvilágot.

