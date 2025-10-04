Diana hercegné esküvői cipője szerelmi titkot rejtett — FOTÓ

Diana hercegné és Károly herceg esküvője volt a brit királyi család egyik legikonikusabb eseménye. Diana meseszép habos-babos ruhája igazi divattörténelmet írt. De azt tudtad, hogy Diana egy balerina cipőt viselt a nagy napon? És nem is akármilyet! A cipő a szerelmének bizonyítékát rejtette.
A fiatal pár 1981. július 29-én mondta ki egymásnak a boldogító igent. Diana és Károly esküvője minden idők egyik legnagyobb médiaeseménye volt. A ceremóniát több mint 3500 vendég nézhette végig, és körülbelül 750 millió néző követte az eseményt a televíziós adásokon keresztül. Diana hercegné menyasszonyi ruháját David és Elizabeth Emanuel tervezte. A habos-babos selyem ruhát több mint 10 000 kézzel felvarrott gyöngy díszítette, és mindezt egy 8 méteres uszállyal koronázták meg.
Kevesen tudják, de Diana hercegné nem magassarkú cipőt viselt a nagy napon. A lapos talpú balerina cipőjét Chive Shilton tervezte. A tündérmesébe illő cipőt 542 flitter és 132 gyöngy díszítette, amit tervezője 6 hónapon át készített. A csipkés, romantikus stílusú cipő már önmagában is divatrelikvia lenne, de a részlet és a titok, amit hordoz, még egyedibbé varázsolta. A cipő talpát kézzel festették meg, és a sarkainál a C és D betűt láthatjuk, amit egy szív köt össze. „Senki sem látta a cipő talpát, de számunkra fontos volt, hogy fantasztikusan nézzen ki az is” — mondta a cipő tervezője a Daily Mailnek. Diana hercegné cipője nem is lehetett volna ennél személyesebb.
Diana és Károly későbbi szeszélyes kapcsolata miatt sokan megkérdőjelezték Diana szerelmét a herceg iránt. De az ilyen apróságokból is látszik, hogy a hercegné fülig szerelmes volt szíve választottjába.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.