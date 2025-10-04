Diana hercegné esküvői cipője szerelmi titkot rejtett — FOTÓ

Diana hercegné és Károly herceg esküvője volt a brit királyi család egyik legikonikusabb eseménye. Diana meseszép habos-babos ruhája igazi divattörténelmet írt. De azt tudtad, hogy Diana egy balerina cipőt viselt a nagy napon? És nem is akármilyet! A cipő a szerelmének bizonyítékát rejtette.

Diana hercegné és Károly herceg esküvője

Forrás: Northfoto

Diana hercegné esküvői megjelenése

A fiatal pár 1981. július 29-én mondta ki egymásnak a boldogító igent. Diana és Károly esküvője minden idők egyik legnagyobb médiaeseménye volt. A ceremóniát több mint 3500 vendég nézhette végig, és körülbelül 750 millió néző követte az eseményt a televíziós adásokon keresztül. Diana hercegné menyasszonyi ruháját David és Elizabeth Emanuel tervezte. A habos-babos selyem ruhát több mint 10 000 kézzel felvarrott gyöngy díszítette, és mindezt egy 8 méteres uszállyal koronázták meg.

Diana hercegné esküvői cipője

Forrás: Northfoto

Kevesen tudják, de Diana hercegné nem magassarkú cipőt viselt a nagy napon. A lapos talpú balerina cipőjét Chive Shilton tervezte. A tündérmesébe illő cipőt 542 flitter és 132 gyöngy díszítette, amit tervezője 6 hónapon át készített. A csipkés, romantikus stílusú cipő már önmagában is divatrelikvia lenne, de a részlet és a titok, amit hordoz, még egyedibbé varázsolta. A cipő talpát kézzel festették meg, és a sarkainál a C és D betűt láthatjuk, amit egy szív köt össze. „Senki sem látta a cipő talpát, de számunkra fontos volt, hogy fantasztikusan nézzen ki az is” — mondta a cipő tervezője a Daily Mailnek. Diana hercegné cipője nem is lehetett volna ennél személyesebb.

Diana hercegné esküvői cipőjének felirata

Forrás: Northfoto

Diana és Károly későbbi szeszélyes kapcsolata miatt sokan megkérdőjelezték Diana szerelmét a herceg iránt. De az ilyen apróságokból is látszik, hogy a hercegné fülig szerelmes volt szíve választottjába.