Kukorica peeling, sünfésű, gyökérsampon: nyomába sem érnek az ősi indián nők szépségápolási trükkjeinek a mai influenszerek

Bennük is élt a vágy, hogy szépek és ápoltak legyenek: Festették az arcukat, díszítették a testüket, karbantartották a hajukat. Külsejük egyszerre volt összhangban a közösségükkel és a természettel – íme az indián nők szépségápolási trükkjei, amitől garantáltan leesik az állad!

Indián nők szépségápolási trükkjei: abból készítettek haj- és bőrápolási „termékeket", ami körülvette őket. A természetből.

Az indián nők szépségápolási trükkjei

A modern nőknek is megvannak a maguk trükkjei, például vékony szálú haj erősítésére, lelapult hajkoronára, vagy száraz hajra , de amit az ősi indiánok tudtak, az minden leleményességet felülmúl. Néprajzi kutatások támasztják alá, hogy a navajo indiánok és az észak-amerikai indián törzsek tagjai a jukka növény gyökerét használták samponként. Kiemelt figyelmet fordítottak a hajukra, ugyanis úgy hitték, hogy összeköti az embert a szellemi világgal. A gyökérben lévő szaponinok megfelelő habzást biztosítottak, tökéletesen megtisztították a fejbőrt és segítettek megelőzni a hajhullást.

Az indián nők felfedezték, hogy a yukka nővényének gyökere tökéletesen alkalmas a tisztálkodásra és a haj ápolására.

A jukka alapú samponozás után következett a kondicionálás: az illatos szentperje főzetét mint hajöblítőt és mint ápoló hajbalzsamot locsolták a hajukra, hogy az fényes és illatos legyen. Amennyiben szentperje épp nem volt a közelben, a boróka gyökerét áztatták vízbe, majd az így keletkezett folyadékkal mosták át a tincseiket.

Az indián nők szépségápolási trükkjei meghökkentőek, de elképesztő találékonyságról árulkodnak.

Sok törzsnél a haj levágása gyászhoz kapcsolódott – az életerő megtörését jelentette. Akik hosszú hajjal éltek, azoknak a fésülködése is speciális módon történt: sündisznók tüskéit gyűjtötték össze, azokat vastag faágakba szurkáltál, és már kész is volt a fésű.

Sünből is készülhet hajkefe vagy fésű. Az ősi indián hölgyek az elhullott tüskéket gyűjtötték, hogy fésülködhessenek.

Előfordult, hogy csontból alakítottak ki hajkefét, és miután tökéletesen eltűntek a gubancok, állati zsiradékkal – többnyire medvezsírral vagy növényi olajokkal – fixálták hajukat. Zseniális, hogy gyakorlatilag megalkották a mai zselé elődjét!

Hosszú sötét hajukat állati és növényi zsiradékokkal varázsolták fényessé.

Az elhalt hámsejteket sem voltak restek eltávolítani arcbőrükről – finomra aprított kukorica, víz és némi növényi olaj keverékét használták természetesen arcradírként, főleg „ünnepi alkalmakkor”, a törzsi rituálék előtt. Bőrük ettől volt mindig tiszta és ápolt.