Kukorica peeling, sünfésű, gyökérsampon: nyomába sem érnek az ősi indián nők szépségápolási trükkjeinek a mai influenszerek

Bennük is élt a vágy, hogy szépek és ápoltak legyenek: Festették az arcukat, díszítették a testüket, karbantartották a hajukat. Külsejük egyszerre volt összhangban a közösségükkel és a természettel – íme az indián nők szépségápolási trükkjei, amitől garantáltan leesik az állad!
Az indián nők szépségápolási trükkjei
- Minek köszönhették az ősi indián nők a szépségüket?
- Miből állítottak elő arc- és hajápolási „termékeket?"
- Honnan volt alapanyaguk a sminkeléshez?
Az indián nők szépségápolási trükkjeitől lehidalsz!
A modern nőknek is megvannak a maguk trükkjei, például vékony szálú haj erősítésére, lelapult hajkoronára, vagy száraz hajra , de amit az ősi indiánok tudtak, az minden leleményességet felülmúl. Néprajzi kutatások támasztják alá, hogy a navajo indiánok és az észak-amerikai indián törzsek tagjai a jukka növény gyökerét használták samponként. Kiemelt figyelmet fordítottak a hajukra, ugyanis úgy hitték, hogy összeköti az embert a szellemi világgal. A gyökérben lévő szaponinok megfelelő habzást biztosítottak, tökéletesen megtisztították a fejbőrt és segítettek megelőzni a hajhullást.
A jukka alapú samponozás után következett a kondicionálás: az illatos szentperje főzetét mint hajöblítőt és mint ápoló hajbalzsamot locsolták a hajukra, hogy az fényes és illatos legyen. Amennyiben szentperje épp nem volt a közelben, a boróka gyökerét áztatták vízbe, majd az így keletkezett folyadékkal mosták át a tincseiket.
Sok törzsnél a haj levágása gyászhoz kapcsolódott – az életerő megtörését jelentette. Akik hosszú hajjal éltek, azoknak a fésülködése is speciális módon történt: sündisznók tüskéit gyűjtötték össze, azokat vastag faágakba szurkáltál, és már kész is volt a fésű.
Előfordult, hogy csontból alakítottak ki hajkefét, és miután tökéletesen eltűntek a gubancok, állati zsiradékkal – többnyire medvezsírral vagy növényi olajokkal – fixálták hajukat. Zseniális, hogy gyakorlatilag megalkották a mai zselé elődjét!
Az elhalt hámsejteket sem voltak restek eltávolítani arcbőrükről – finomra aprított kukorica, víz és némi növényi olaj keverékét használták természetesen arcradírként, főleg „ünnepi alkalmakkor”, a törzsi rituálék előtt. Bőrük ettől volt mindig tiszta és ápolt.
Ha ennyire leleményesek voltak, pont a hidratálásra ne lett volna meg a tökéletes beauty hackjük? A sivatagban élő navajo indiánok első számú hidratálója az aloe vera volt. Rendszeresen használták a bőr hidratálására és napégés ellen, mai szóval fényvédőként. Ha épp nem volt kéznél aloe, megelégedtek a nyugtató hatású jojoba olajjal is.
Már az ősember is sminkelte magát, igaz a sminkelést akkoriban teljesen másképp értelmezték, mint a modern kor embere. Vörös oxiddal jelölték meg magukat a terhes vagy a menstruáló nők.
Az észak-amerikai indián hölgyek és asszonyok is feltalálták a magunk make up-összetevőit: áfonyából és egyéb bogyós gyümölcsökből, mohából, valamint rézércből nyertek sötétvörös-rezes árnyalatú pigmenteket, amellyel arcuk és testük legelőnyösebb területeit hangsúlyozták. A vörös az erőt, a fehér a békét jelképezte.
Ők a bizonyíték arra, hogy a szépségápolásra való igény gyakorlatilag egyidős az emberiséggel.
