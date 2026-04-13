5 alapdarab, ami soha nem hiányozhat a neszeszeredből

szépség alapdarab neszeszer
Jónás Ágnes
2026.04.13.
Egy jól összeállított kozmetikai táska biztonságot ad.

Bár mindenki mást tart nélkülözhetetlennek a mindennapokban, vannak olyan alapdarabok, amelyeknek minden neszeszerben ott a helyük.  Nézzük, melyek ezek!

Nő és neszeszer.
Egy jól összeállított neszeszer lehet a kulcsa, hogy friss és magabiztos maradj a nap végén is.
  • Apró szépségmankók, amelyek egy rohanós napon is segítenek frissnek maradni.
  • Mini méret, maxi hatás – kiegészítők, amelyek kevés helyet foglalnak, mégis csodákra képesek.
  • Alapdarabok, amelyek jól jönnek egy fontos meeting vagy egy spontán esti program előtt.

Ez az 5 dolog mindig legyen a neszeszeredben − Életmentő lehet a rohanós napokon

Tudtad, hogy a neszeszer őse már a 18–19. század fordulóján megjelent? Kis méretű, zsinórral záródó táska volt, amelyet a 20. században felváltott az ún. Dopp Kit. Eredetileg férfiak számára tervezték, de később a nők között is gyorsan népszerűvé vált, és kifejezetten a higiéniai, valamint a kozmetikai eszközök tárolására készült. Nézzük, mi az, amit jó, ha mindig magadnál tartasz.

1. Védőkrémmel a mindennapi mikrosérülések ellen

Irritált, gyulladt a bőröd, netán megcsípett valami? Így nem festenél jól az állásinterjún. Ez az Aloe Vera-lével, allantoinnal, sheavajjal és E-vitaminnal gazdagított védőkrém, ha érzékeny a bőröd, igazi kincs a neszeszerben. Értékes összetevői hozzájárulnak a bőrfelszín mikrosérüléseit helyreállító regeneráló folyamataihoz, az eredmény: gyulladásmentes, puha bőr.

Bőrnyugtató védőkrém Aloe verával 1 299Ft / 100 ml
2. Készülj mattító, fényvédő alapozóval

Egy hosszú nap alatt a smink könnyen elkenődik, megkopik, ilyenkor jön jól a neszeszerbe rejtett kis méretű alapozó. Segít gyorsan felfrissíteni az arcbőröd, ha fontos megbeszélés vagy program vár rád. A MAC Cosmetics Mini Studio Fix mattító, fényvédő alapozója 24 órán át fenn marad, így aligha kell bármit is korrigálnod. Gátolja a kellemetlen csillogást, biztosítja a sminkelt bőröd hidratálását és frissességét.  



 

MAC Studio Fix folyékony, matt alapozó mini kiszerelésben 9 900 Ft
3. Szél és eső? Nem kell aggódod, ha nálad van egy különleges hajkefe

Félsz, hogy a tökéletesen beállított frizurádat tönkreteszi a szél vagy az eső? Ez a kis méretű Tangle Teezer hajkefe mindig legyen nálad, mert a hajtövektől a hajvégekig segít néhány mozdulattal rendbe tenni a hajadat. A kompakt kialakítása miatt kézitáskában is könnyen elfér.

Tangle Teezer Compact Styler Rose Gold hajkefe 6800 Ft
4. Gucci mini paletta, hogy még a taxiban is professzionálisan kisminkelhesd magad

Egy kompakt paletta szemhéjfestékkel, pirosítóval igazi jolly joker, pláne, ha Gucci. Ez a mini multifunkciós készlet kevés helyet foglal, mégis teljeskörű lehetőséget biztosít, hogy néhány perc alatt felfrissítsd a sminked. A négy árnyalatot úgy tervezték, hogy jól rétegezhetőek és könnyen kenhetőek legyenek arcra, szemhéjra és ajakra. 

Gucci Beauty Palette de Beauté Quatuor 27 330 Ft
5. Chloé Eau de Parfum, hogy a nap végén is megőrizd a vonzerőd

Ha valami nem hiányozhat a neszeszerből, akkor az egy frissítő illat. A Chloé Eau de Parfum tökéletesen illeszkedik az idei tavaszi parfümtrendekhez, ráadásul még délután is magabiztosságot ad. Különösen hasznos lehet egy késői megbeszélés vagy esti randi előtt, ha nincs lehetőséged hazarohanni lezuhanyozni.

Chloé Les Mini 21 000 Ft / 20 ml
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
