5 alapdarab, ami soha nem hiányozhat a neszeszeredből

Bár mindenki mást tart nélkülözhetetlennek a mindennapokban, vannak olyan alapdarabok, amelyeknek minden neszeszerben ott a helyük. Nézzük, melyek ezek!

Egy jól összeállított neszeszer lehet a kulcsa, hogy friss és magabiztos maradj a nap végén is.

Ez az 5 dolog mindig legyen a neszeszeredben − Életmentő lehet a rohanós napokon

Tudtad, hogy a neszeszer őse már a 18–19. század fordulóján megjelent? Kis méretű, zsinórral záródó táska volt, amelyet a 20. században felváltott az ún. Dopp Kit. Eredetileg férfiak számára tervezték, de később a nők között is gyorsan népszerűvé vált, és kifejezetten a higiéniai, valamint a kozmetikai eszközök tárolására készült. Nézzük, mi az, amit jó, ha mindig magadnál tartasz.

1. Védőkrémmel a mindennapi mikrosérülések ellen

Irritált, gyulladt a bőröd, netán megcsípett valami? Így nem festenél jól az állásinterjún. Ez az Aloe Vera-lével, allantoinnal, sheavajjal és E-vitaminnal gazdagított védőkrém, ha érzékeny a bőröd, igazi kincs a neszeszerben. Értékes összetevői hozzájárulnak a bőrfelszín mikrosérüléseit helyreállító regeneráló folyamataihoz, az eredmény: gyulladásmentes, puha bőr.

Bőrnyugtató védőkrém Aloe verával 1 299Ft / 100 ml

2. Készülj mattító, fényvédő alapozóval

Egy hosszú nap alatt a smink könnyen elkenődik, megkopik, ilyenkor jön jól a neszeszerbe rejtett kis méretű alapozó. Segít gyorsan felfrissíteni az arcbőröd, ha fontos megbeszélés vagy program vár rád. A MAC Cosmetics Mini Studio Fix mattító, fényvédő alapozója 24 órán át fenn marad, így aligha kell bármit is korrigálnod. Gátolja a kellemetlen csillogást, biztosítja a sminkelt bőröd hidratálását és frissességét.







MAC Studio Fix folyékony, matt alapozó mini kiszerelésben 9 900 Ft

3. Szél és eső? Nem kell aggódod, ha nálad van egy különleges hajkefe

Félsz, hogy a tökéletesen beállított frizurádat tönkreteszi a szél vagy az eső? Ez a kis méretű Tangle Teezer hajkefe mindig legyen nálad, mert a hajtövektől a hajvégekig segít néhány mozdulattal rendbe tenni a hajadat. A kompakt kialakítása miatt kézitáskában is könnyen elfér.