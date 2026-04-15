A parfümöknek befellegzett: már az illatosított testolaj a menő – Termékekkel, árakkal

Az énidő fontos – ezt soha ne feledd! Ha pedig igazán törődni akarsz magaddal, akkor érdemes a testeddel is foglalkozni, hiszen a külsőd és a belsőd mindig összeköttetésben áll egymással. Ápold a bőröd a legújabb trenddel, az illatosított testolajjal!

Valljuk be, elég szexi tud lenni, ha a bőröd kívánatosan csillog, ahogy rávetül a napfény – és nem, nem úgy, mint Edwardnak az Alkonyatból (bár Bella ezzel vitatkozna). Ha pedig még illatozol is a testolajtól, akkor kerül rá igazán a hab a tortára!

A testolaj ragyogóvá és illatozóvá varázsolja a bőröd.
Illatosított testolaj: a legújabb módja a self-care-nek

Ha azt akarod, hogy a bőröd ragyogó és selymes legyen, akkor több eszközzel is próbálkozhatsz. Ha a belső megtisztulásban hiszel, akkor bedobhatsz egy antioxidánsokban gazdag salátát, vagy kipróbálhatod az én idő spirituális megélését. Ha viszont kívülről akarod megoldani a problémát, akkor a bőrápolás csínját-bínját is kitanulhatod.

A bőröd egy olyan védőréteget képez a tested templomában, mely jóllehet megvéd minden külső behatástól, de attól még hűen tükrözi, ha odabent valami nem stimmel. Vagyis érdemes odafigyelni, hogy mit fújsz vagy kensz a bőrödre, hogy azt megfelelően tudd ápolni, főleg a téli hidegben.

Illatfelhő a bőrön

Szoktál parfümöt használni? Ha igen, akkor bizonyára tudod, hogy ezekből az illatanyagokból szinte bármilyet lehet találni – vannak olyan feromonparfümök, melyek az érzelmeket korbácsolják fel, de vannak olyan gourmand parfümök is, melyektől összefut a nyál az ember szájában.

Persze mindannyian szeretnénk úgy illatozni, mint egy tavaszba borult virágoskert, a parfümnek viszont van egy hátulütője: a test ápolásában semmilyen szerepet nem játszik

Ha szereted, hogy a tested kívánatosan illatozik, de össze akarod kötni ezt a bőrápolással is, akkor jó hírünk van: a parfümök éráját épp most váltják le az illatosított testolajok, melyektől a bőröd nemcsak selymes és puha, hanem ínycsiklandóan finom illatú is lesz!

A legtutibb testolajok, hogy igazi királynő légy

És ezzel tulajdonképpen egy régi szokáshoz térünk vissza. Tudtad, hogy az ókori görögök is olajozták a testüket fürdés után? Csak éppen akkoriban nem voltak extra aromákkal dúsított testolajok – szimplán olívaolajat használtak, hogy a testük ragyogó és kívánatos legyen. Már ők is tudták, hogy ez a tuti!

1. Payot Rituel Douceur feszesítő testolaj: 17.500 Ft (100 ml); 2. Dior Miss Dior Body Oil Testolaj: 22.000 Ft (100 ml); 3. Huile Prodigieuse® Or Multi-Purpose Dry Oil Testolaj: 11.090 Ft (50 ml); 4. PALMER'S Testápoló olaj Skin Therapy Kakaóvaj: 5.990 Ft (150 ml); 5. Bum Bum Body Firmeza Oil Testolaj: 21.290 Ft (100 ml)
Próbáld ki te is az új trendet, és kend be a bőröd ragyogóbbnál ragyogóbb olajokkal. Ha igazán istennői akarsz lenni, akkor válassz csillámos testolajat, és figyeld, ahogy a bőröd megcsillan a napfényben! Hidd el, ellenállhatatlan leszel!

Illatosított testolajok, melyekkel a bőröd ragyogó és illatos lesz

Próbáld ki a legújabb bőrápolási terméket, a testolajat! A bőrödet ragyogóan selymessé varázsolja, és garantáltan megkapod az egyik legjobban kívánt bókot, a „hmm, de jó illatod van” mondatot. Mire vársz még?

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

