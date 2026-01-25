A ruhadarab, amellyel teljes lesz a téli szetted: a sálkabát az új kedvenc – Termékekkel, árakkal

A legújabb divattrend szerint már nem kell külön kiegészítőket vásárolnod a kabátodhoz, legalábbis sál tekintetében. Próbáld ki a 2 az 1-ben megoldást, vagyis a sálkabátot!

A sálkabátokat akár poncsószerűen is lehet hordani.

Forrás: Getty Images

2026 télikabátdivat: a női sálkabát

Persze-persze, egy egyszerű szövetkabáttal is kiragyoghatsz a tömegből – főleg, ha megfelelő kiegészítőkkel párosítod a szetted. Sőt, sálak tekintetében is lehet nagyot alkotni: minél egyedibb, annál trendibb leszel. De miért strapálnád magad, mikor a legújabb trend szerint olyan kabátot kellene hordanod, ami egyben sál is?!

Dobd el a szőrmekabátod vagy a pufidzsekid, és szerezd be az alábbi termékeket!

A legsikkesebb téli divat, a sálkabát

A sálkabát az a kinti viselet, melyre eddig nem is tudtad, hogy szükséged van. Ezek a termékek általában laza szabású, öv nélküli kabátok, melyek sokszor poncsóra is hasonlítanak.

Csak dobd át a válladon a gallérra emlékeztető, leomló fazonú sálat, és máris te leszel a legsikkesebb modell az utcán.

Ráadásul ezek a legtöbbször gyapjú vagy kasmír anyagból készülnek (bár már van pufidzseki-sálkabát is), így a puha textúra gyengéden fonja körbe a kecses nyakad.

1. Zalando MM6 Maison Margiela Tollkabát: 676.490 Ft; 2. Zara Gyapjús köpenykabát ZW kollekció: 12.995 Ft; 3. Answear Forte Forte gyapjúkabát: 166.995 Ft; 4. H&M Gyapjúkeverék kabát sállal: 64.995 Ft; 5. Reserved Kézzel készített gyapjúkabát: 25.995 Ft

Forrás: Zalando, Zara, Answear, H&M, Reserved

Hogyan érdemes hordani a sálkabátot?

Egyszerű a válasz: ahogy csak szeretnéd! Hordhatod a sálrészt a nyakad köré tekerve, vagy poncsószerűen a mellkasod elé vetve, sőt, némely kabátoknál még le is csatolhatod a sálrészt, ha épp más fazonra vágynál. Kiegészítők terén pedig illik hozzá bokacsizma, hosszú szárú csizma vagy akár bakancs is. A választás tehát a tiéd!

Sálkabát, a téli divat ékköve Ezzel a ruhadarabbal több legyet üthetsz egy csapásra: nem kell külön sálat venned és magaddal cipelned, többféleképpen tudod a terméket variálni, megy mindenhez, és még trendi is leszel vele! Ideje beszerezned egyet!

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ha még több téli divattrendre vágynál, akkor ezeket se hagyd ki!