Erre figyelj a fényvédő kiválasztásánál: szempontok, amelyeket mindig tarts szem előtt

A napfény ultraibolya sugárzása két fő formában éri a bőrt. Az UVA-sugarak mélyebbre hatolnak, és elsősorban a bőr öregedéséért felelősek, míg az UVB sugarak a leégést okozzák. Egy megfelelő fényvédőnek mindkét sugárzás ellen védelmet kell biztosítania, ezért fontos, hogy a termék kiválasztásakor több szempontot is figyelembe vegyünk.

Fontos a bőrvédelem, de nem mindegy, milyen fényvédőt választasz.

A fényvédő segít megelőzni a bőr károsodását.

Az UVA- és UVB-sugárzás egyaránt hat a bőrre.

Legalább SPF 30-as fényvédő ajánlott a mindennapokban.

A megfelelő mennyiségű használat kulcsfontosságú.

A fényvédőt rendszeresen újra kell alkalmazni.

Az arcbőr különösen érzékeny az UV sugárzásra.

Mit jelent az SPF-érték?

A fényvédő kiválasztásakor az egyik legfontosabb jelölés az SPF-szám. Az SPF az UVB sugárzás elleni védelem mértékét jelzi. Minél magasabb ez az érték, annál nagyobb védelmet nyújt a napégés ellen. A szakértők általában legalább SPF 30 használatát javasolják a mindennapokban. Erős napsütés vagy hosszabb szabadtéri tartózkodás esetén az SPF 50-es védelem lehet megfelelőbb.

Fontos azonban tudni, hogy az SPF-érték csak akkor biztosítja a feltüntetett védelmet, ha elegendő mennyiségű fényvédőt használunk, és rendszeresen újra is kenjük azt.

Az UVA-védelem jelentősége

Sokan csak az SPF értéket figyelik, pedig az UVA-sugárzás elleni védelem legalább ilyen fontos. Az UVA-sugarak mélyen behatolnak a bőrbe, és hozzájárulnak a ráncok kialakulásához, valamint a bőr rugalmasságának csökkenéséhez.

A megfelelő fényvédőn ezért UVA-védelemre utaló jelölés is szerepel. Ez lehet például a kör jelzés vagy a széles spektrumú védelem megjelölése.

Az ilyen termékek egyszerre védenek az UVA- és az UVB-sugárzás ellen, ami a bőr hosszú távú egészsége szempontjából különösen fontos.

Milyen fényvédő illik a bőrtípushoz?

A fényvédő kiválasztásakor érdemes figyelembe venni a bőrtípust is. A zsíros vagy aknéra hajlamos bőr számára könnyebb, olajmentes formulák ajánlottak, amelyek nem tömítik el a pórusokat. A száraz bőr esetében a hidratáló összetevőket tartalmazó fényvédők lehetnek előnyösek. Az érzékeny bőr számára pedig illatanyag-mentes, kímélő formulák javasoltak.

Gyermekek számára külön, érzékeny bőrre fejlesztett fényvédők állnak rendelkezésre, amelyek általában fizikai szűrőket tartalmaznak.

Hogyan használjuk helyesen a fényvédőt?

A fényvédő hatékonysága nagymértékben függ a használat módjától. A legtöbb ember a szükségesnél jóval kevesebb naptejet használ, így a védelem is gyengébb. Általános ajánlás, hogy az arcbőrre körülbelül egy teáskanálnyi mennyiség szükséges. A fényvédőt napozás előtt körülbelül húsz perccel érdemes felvinni a bőrre. Hosszabb szabadtéri tartózkodás esetén kétóránként ajánlott újrakenni, különösen úszás vagy izzadás után.