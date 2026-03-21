2026. márc. 21., szombat

Erre figyelj a fényvédő kiválasztásánál: szempontok, amelyeket mindig tarts szem előtt

A fényvédelem az egyik legfontosabb lépés a bőr egészségének megőrzésében. A megfelelő fényvédő használata nemcsak a leégés megelőzésében segít, hanem csökkentheti a bőr idő előtti öregedésének és egyes bőrbetegségek kialakulásának kockázatát is.

A napfény ultraibolya sugárzása két fő formában éri a bőrt. Az UVA-sugarak mélyebbre hatolnak, és elsősorban a bőr öregedéséért felelősek, míg az UVB sugarak a leégést okozzák. Egy megfelelő fényvédőnek mindkét sugárzás ellen védelmet kell biztosítania, ezért fontos, hogy a termék kiválasztásakor több szempontot is figyelembe vegyünk.

Fontos a bőrvédelem, de nem mindegy, milyen fényvédőt választasz.
  • A fényvédő segít megelőzni a bőr károsodását.
  • Az UVA- és UVB-sugárzás egyaránt hat a bőrre.
  • Legalább SPF 30-as fényvédő ajánlott a mindennapokban.
  • A megfelelő mennyiségű használat kulcsfontosságú.
  • A fényvédőt rendszeresen újra kell alkalmazni.
  • Az arcbőr különösen érzékeny az UV sugárzásra.

Mit jelent az SPF-érték?

A fényvédő kiválasztásakor az egyik legfontosabb jelölés az SPF-szám. Az SPF az UVB sugárzás elleni védelem mértékét jelzi. Minél magasabb ez az érték, annál nagyobb védelmet nyújt a napégés ellen. A szakértők általában legalább SPF 30 használatát javasolják a mindennapokban. Erős napsütés vagy hosszabb szabadtéri tartózkodás esetén az SPF 50-es védelem lehet megfelelőbb.

Fontos azonban tudni, hogy az SPF-érték csak akkor biztosítja a feltüntetett védelmet, ha elegendő mennyiségű fényvédőt használunk, és rendszeresen újra is kenjük azt.

Az UVA-védelem jelentősége

Sokan csak az SPF értéket figyelik, pedig az UVA-sugárzás elleni védelem legalább ilyen fontos. Az UVA-sugarak mélyen behatolnak a bőrbe, és hozzájárulnak a ráncok kialakulásához, valamint a bőr rugalmasságának csökkenéséhez.

A megfelelő fényvédőn ezért UVA-védelemre utaló jelölés is szerepel. Ez lehet például a kör jelzés vagy a széles spektrumú védelem megjelölése.

Az ilyen termékek egyszerre védenek az UVA- és az UVB-sugárzás ellen, ami a bőr hosszú távú egészsége szempontjából különösen fontos.

Milyen fényvédő illik a bőrtípushoz?

A fényvédő kiválasztásakor érdemes figyelembe venni a bőrtípust is. A zsíros vagy aknéra hajlamos bőr számára könnyebb, olajmentes formulák ajánlottak, amelyek nem tömítik el a pórusokat. A száraz bőr esetében a hidratáló összetevőket tartalmazó fényvédők lehetnek előnyösek. Az érzékeny bőr számára pedig illatanyag-mentes, kímélő formulák javasoltak. 

Gyermekek számára külön, érzékeny bőrre fejlesztett fényvédők állnak rendelkezésre, amelyek általában fizikai szűrőket tartalmaznak.

Hogyan használjuk helyesen a fényvédőt?

A fényvédő hatékonysága nagymértékben függ a használat módjától. A legtöbb ember a szükségesnél jóval kevesebb naptejet használ, így a védelem is gyengébb. Általános ajánlás, hogy az arcbőrre körülbelül egy teáskanálnyi mennyiség szükséges. A fényvédőt napozás előtt körülbelül húsz perccel érdemes felvinni a bőrre. Hosszabb szabadtéri tartózkodás esetén kétóránként ajánlott újrakenni, különösen úszás vagy izzadás után.

