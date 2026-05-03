5 bombabiztos fényvédő zsíros bőrre − Termékekkel, árakkal

A fényvédő zsíros bőrrel is tökéletesen viselhető, csak meg kell találnod azokat a termékeket, amik megakadályozzák, hogy nap végére úgy tűnj, mint aki belefejelt egy tál kacsazsírba! A kulcs az állagban és az összetevőkben rejlik: a géles, fluid vagy vízbázisú fényvédők gyorsan beszívódnak, nem hagynak nehéz érzetet, és nem fokozzák a kifényesedést. Sőt, sok közülük kifejezetten segít mattan tartani az arcbőrt egész nap, így smink alá is tökéletes választás lehet. Ha eddig azért hagytad ki a fényvédőt, mert féltél a olajos hatástól, itt az ideje újragondolni, mert van megoldás. Mutatjuk!

A fényvédő zsíros bőrre is elengedhetetlen!

5 fényvédő zsíros bőrre, ami estig matt hatást kölcsönöz

A kombinált, olajos bőrrel rendelkezőknek azonban gyakran meggyűlik a baja az állandó kifényesedéssel.

Megmutatjuk, melyek azok a termékek, amikkel garantált a matt hatás.

Szerencsére már rég túl vagyunk azon a korszakon, amikor az arcápolási rutinunk kimerült egy erősen parfümös arckrémben: ma már pontosan tudjuk, hogy mennyire fontos a bőr hidratálása, az összetevők ismerete és a tudatos hatóanyag választás.

Bár a legtöbbünknek a reggeli rutin elengedhetetlen része a fényvédő használata, olykor meggyűlik a bajunk a megfelelő termék kiválasztásával.

Ha zsíros a bőröd, akkor valószínűleg te is pontosan ismered azt az érzést, amikor már egy óra után szinte leolvad róla a smink – és igen, gyakran a fényvédő is közrejátszik ebben, de csupán azért, mert nem a megfelelőt használod. Mutatjuk, melyek a legjobb termékek olajos bőrre!

Revox Daily Sun Shield

Sokak szerint a Revox terméke az egyik legjobb fényvédő arcra, nem véletlenül: mattít, de közben nem szárít és az alapozó sem kezd el kukacosodni felette. Teljesen illatmentes és kellemesen hidratálja a bőrt.

Revox Daily Sun Shield 4 100 Ft/30 ml

The Ordinary UV Filters SPF 45 Serum

Ha nem szeretnéd elnehezíteni az arcbőrödet, ez a fényvédő szérum tökéletes választás! Nem tömíti el a pórusokat, segít megelőzni a napsugárzás okozta bőrkárosodást, és csökkenti a napfény okozta korai bőröregedést.