5 bombabiztos fényvédő zsíros bőrre − Termékekkel, árakkal

2026.05.03.
Egy jól működő arcápolási rutin nem feltétlenül bonyolult, csupán tudatos. Ha még mindig mumus számodra a megfelelő fényvédő zsíros bőrre, olvass tovább, és csekkold a kedvenc termékeinket!

A fényvédő zsíros bőrrel is tökéletesen viselhető, csak meg kell találnod azokat a termékeket, amik megakadályozzák, hogy nap végére úgy tűnj, mint aki belefejelt egy tál kacsazsírba! A kulcs az állagban és az összetevőkben rejlik: a géles, fluid vagy vízbázisú fényvédők gyorsan beszívódnak, nem hagynak nehéz érzetet, és nem fokozzák a kifényesedést. Sőt, sok közülük kifejezetten segít mattan tartani az arcbőrt egész nap, így smink alá is tökéletes választás lehet. Ha eddig azért hagytad ki a fényvédőt, mert féltél a olajos hatástól, itt az ideje újragondolni, mert van megoldás. Mutatjuk!

5 fényvédő zsíros bőrre, ami estig matt hatást kölcsönöz

  • A tudatos bőrápolók napi rutinjának elengedhetetlen része a fényvédő használata. 
  • A kombinált, olajos bőrrel rendelkezőknek azonban gyakran meggyűlik a baja az állandó kifényesedéssel. 
  • Megmutatjuk, melyek azok a termékek, amikkel garantált a matt hatás. 

Szerencsére már rég túl vagyunk azon a korszakon, amikor az arcápolási rutinunk kimerült egy erősen parfümös arckrémben: ma már pontosan tudjuk, hogy mennyire fontos a bőr hidratálása, az összetevők ismerete és a tudatos hatóanyag választás.

Bár a legtöbbünknek a reggeli rutin elengedhetetlen része a fényvédő használata, olykor meggyűlik a bajunk a megfelelő termék kiválasztásával.

Ha zsíros a bőröd, akkor valószínűleg te is pontosan ismered azt az érzést, amikor már egy óra után szinte leolvad róla a smink – és igen, gyakran a fényvédő is közrejátszik ebben, de csupán azért, mert nem a megfelelőt használod. Mutatjuk, melyek a legjobb termékek olajos bőrre!

Revox Daily Sun Shield

Sokak szerint a Revox terméke az egyik legjobb fényvédő arcra, nem véletlenül: mattít, de közben nem szárít és az alapozó sem kezd el kukacosodni felette. Teljesen illatmentes és kellemesen hidratálja a bőrt. 

Revox Daily Sun Shield 4 100 Ft/30 ml
Forrás: https://www.marionnaud.hu/

The Ordinary UV Filters SPF 45 Serum

Ha nem szeretnéd elnehezíteni az arcbőrödet, ez a fényvédő szérum tökéletes választás! Nem tömíti el a pórusokat, segít megelőzni a napsugárzás okozta bőrkárosodást, és csökkenti a napfény okozta korai bőröregedést. 

The Ordinary UV Filters SPF 45 Serum 8 290 Ft/60 ml
Forrás: https://www.douglas.hu/

La Roche-Posay Anthelios Oil Control

Ez a mattító hatású napvédő gélkrém nagyon magas UV sugárzás elleni védelmet nyújt, miközben tökéletes fényvédő smink alá: nem gyűri fel az alapozót és nem teszi kevésbé tartóssá sem. 

La Roche-Posay Anthelios Oil Control 12 060 Ft/50 ml
Forrás: www.notino.hu

Beauty of Joseon Relief Sun Aqua-Fresh

Ez a termék olyan érzést kelt, mintha semmi nem lenne a bőrödön: könnyű, matt, mégis tökéletesen hidratál a rizsmagvíznek és a panthenolnak hála. 

Beauty of Joseon Relief Sun Aqua-Fresh 5 999 Ft/50 ml
Forrás: www.dm.hu

Eucerin Sun Oil Control

Az Eucerin fényvédője akár 8 órán keresztül mattítja a bőrt, miközben magas fokú védelmet nyújt a napsugárzással szemben. Nem tömíti el a pórusokat, nem hagy zsíros réteget és azonnal felszívódik. 

Eucerin Sun Oil Control 9 040 Ft/50 ml
Forrás: www.notino.hu

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

