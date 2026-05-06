Közszemlére tette gigadekoltázsát a Met-gálán Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo kedvese − Fotó

Minden szem Georgina Rodríguezre szegeződött, amikor megjelent a 2026-os Met-gála vörös szőnyegén. Cristiano Ronaldo menyasszonya igazán merész kreációt választott az alkalomra.

Georgina Rodríguez viselete a Met-gála vörös szőnyegén nem sokat bízott a képzeletre.

Forrás: Variety

Georgina Rodríguez az Instagramra is posztolt a Met-gáláról

Georgina Rodríguez Met-gála-outfitje Ludovic de Saint Sernin tervező és a Chopard luxusékszer-márka együttműködéséből született, a gyönyörű modell pedig a közösségi oldalon közzé tette, hogy viselete mögött mély vallási és spirituális ihlet húzódik.

„Ezt az összeállítást a fatimai Szűzanya iránti odaadásom inspirálta. A sziluett lágysága, valamint a Szűz Mária ábrázolására jellemző világoskék tónus adja a megjelenés lelkét” –írta kihívó szettjéről Georgina Rodríguez.

Nem tetszett mindenkinek a feltűnő szett

Georgina posztja alatt kapott hideget-meleget. Volt, aki szuperlatívuszokban beszélt a megjelenéséről, de bőven voltak olyanok is, akik szerint a dekoltázsa és a kiegészítőként választott rózsafüzér együtt különösen közönséges.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: