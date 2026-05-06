4 bevált trükk izzadás ellen, ha már nem hat a dezodor: egyszerű házi praktikák semlegesítik a szagokat

A meleg és a stressz kellemetlen velejárója lehet a verejtéktől átázott póló, hogy a kellemetlen szagokról már ne is beszéljünk. Az izzadásgátló jó szolgálatot tehet a verejtékfoltok és bűz elkerülésére, azonban a nagy melegekben már nem mindig hat ez megfelelően. Pont ezért is érdemes néhány praktikát elrejteni tarsolyunkban a zavaró izzadás ellen.
Izzadás elleni házi praktikák
- A bolti izzadásgátlók helyett érdemes természetes alternatívákat kipróbálni.
- A fekete vagy zöld tea csersavtartalma összehúzza a pórusokat, a varázsmogyoró pedig mérsékelheti az izzadást.
- Mutatunk még további házi praktikákat, amelyekkel sikeresen felveheted a verejtékezés elleni harcot.
Amikor tavasszal beköszönt az első komolyabb hőség, valóságos roham indul a drogériákban kapható dezodorokért. A rossz hír, hogy a bolti izzadás elleni termékek – és sokszor még a gyógyszertárban kaphatók is – tele vannak olyan mérgező és rákkeltő összetevőkkel, mint például az alumínium, a ftalátok, a triklozán, a propilén glikol vagy a formaldehid. Ezek irritációt, daganatos betegségeket, hormonális zavart, allergiás reakciókat és májkárosodást okozhatnak. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy ezek a kencék nem is minden esetben válnak be, különösen a nagy melegekben. Válogass inkább az alábbi négy házi praktika közül!
1. Adj egy esélyt a teafilternek!
Dezodorálás előtt vesd be a hideg fekete vagy zöld teás lemosást, és nem kell többé tartanod a ruhán átütő foltoktól. A tea csersavtartalma összehúzza a pórusokat, ez által fokozza az izzadásgátló dezodorok hatását.
A hónalj kezeléséhez érdemes egy csésze forró vízben 2-3 teafiltert legalább 10-15 percig áztatni, hogy a hatóanyagok a megfelelő koncentrációban oldódjanak ki. Miután a főzet teljesen kihűlt, egy vattakorong segítségével vidd fel a tiszta bőrfelületre naponta egy-két alkalommal.
A kéz- és lábizzadás mérséklésére a speciális hintőporokon és dezodorokon kívül az áztatás a legcélravezetőbb: egy liter vízben főzz ki 4-5 teafiltert, hűtés után öntsd a folyadékot egy lavórba, majd áztasd benne kezed és lábad 15-20 percen keresztül. Ez a rendszeres rituálé fokozatosan csökkenti a verejtékmirigyek aktivitását.
2. Varázsmogyoró, valódi izzadás elleni varázserővel
Ha szeretnéd megelőzni az izzadást, akkor hívd segítségül a varázsmogyorót.
Természetes izzadásgátló, amely remekül csökkenti a fokozott verejtéktermelést, és dezodor használata nélkül, önmagában is bevethető.
Készíts a gyógynövényéből teát, márts meg benne egy vattakorongot, majd kenegesd be ezzel az izzadékony területeket.
3. Talkum: félig-meddig hintőpor
A zsírkőként is ismert talkum a hintőpor egyik fő alapanyaga.
Nálunk egyértelműen ez lett a favorit. Még a dezodorokat is lekörözi, hatása egész nap kitart és a rossz szagoknak is búcsút mondhatunk.
Összetételénél fogva felszívja a nedvességet a bőrön, ráadásul nyugtatja az irritált felületet. Talkum port gyógyszertárakban is beszerezhetsz. Mindig alapos tisztálkodás és teljes száradás után vidd fel a tenyeredbe szórt port a bőrödre.
4. Kókuszolaj felturbózva
A kókuszolaj laurinsavat tartalmaz, éppen ezért fertőtlenít és ápolja a bőrt, a teafaolaj erős gombaölő hatásával fokozza a higiéniát a hajlatokban. Érdemes őket keverve alkalmazni. A tökéletes állagú házi krémdezodorhoz keverj össze 3 evőkanál kókuszolajat, 2 evőkanál szódabikarbónát és 2 evőkanál kukoricakeményítőt, majd adj hozzá 5-10 csepp teafaolajat. Az elkészült dezodorkrémet tárold egy kis tégelyben.
A modern ajánlások szerint az izzadásgátlót nem reggel, hanem este, lefekvés előtt kell felvinni teljesen száraz bőrre. Éjszaka a test nyugalmi állapotban van, kevesebbet izzad, így a hatóanyagoknak van idejük bejutni a pórusokba és kifejteni a hatásukat.
