4 bevált trükk izzadás ellen, ha már nem hat a dezodor: egyszerű házi praktikák semlegesítik a szagokat

A meleg és a stressz kellemetlen velejárója lehet a verejtéktől átázott póló, hogy a kellemetlen szagokról már ne is beszéljünk. Az izzadásgátló jó szolgálatot tehet a verejtékfoltok és bűz elkerülésére, azonban a nagy melegekben már nem mindig hat ez megfelelően. Pont ezért is érdemes néhány praktikát elrejteni tarsolyunkban a zavaró izzadás ellen.

Izzadás ellen természetes módszerekkel.

Izzadás elleni házi praktikák A bolti izzadásgátlók helyett érdemes természetes alternatívákat kipróbálni.

A fekete vagy zöld tea csersavtartalma összehúzza a pórusokat, a varázsmogyoró pedig mérsékelheti az izzadást.

Amikor tavasszal beköszönt az első komolyabb hőség, valóságos roham indul a drogériákban kapható dezodorokért. A rossz hír, hogy a bolti izzadás elleni termékek – és sokszor még a gyógyszertárban kaphatók is – tele vannak olyan mérgező és rákkeltő összetevőkkel, mint például az alumínium, a ftalátok, a triklozán, a propilén glikol vagy a formaldehid. Ezek irritációt, daganatos betegségeket, hormonális zavart, allergiás reakciókat és májkárosodást okozhatnak. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy ezek a kencék nem is minden esetben válnak be, különösen a nagy melegekben. Válogass inkább az alábbi négy házi praktika közül!

1. Adj egy esélyt a teafilternek!

Dezodorálás előtt vesd be a hideg fekete vagy zöld teás lemosást, és nem kell többé tartanod a ruhán átütő foltoktól. A tea csersavtartalma összehúzza a pórusokat, ez által fokozza az izzadásgátló dezodorok hatását.

A hónalj kezeléséhez érdemes egy csésze forró vízben 2-3 teafiltert legalább 10-15 percig áztatni, hogy a hatóanyagok a megfelelő koncentrációban oldódjanak ki. Miután a főzet teljesen kihűlt, egy vattakorong segítségével vidd fel a tiszta bőrfelületre naponta egy-két alkalommal.

A kéz- és lábizzadás mérséklésére a speciális hintőporokon és dezodorokon kívül az áztatás a legcélravezetőbb: egy liter vízben főzz ki 4-5 teafiltert, hűtés után öntsd a folyadékot egy lavórba, majd áztasd benne kezed és lábad 15-20 percen keresztül. Ez a rendszeres rituálé fokozatosan csökkenti a verejtékmirigyek aktivitását.