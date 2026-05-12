Extra friss és üde lesz az arcod ettől a sminktrendtől: ezért imádja mindenki a jelly beautyt

Shutterstock - Conggen
2026 trend K-beauty smink makeup
Eljött a rózsaszín, habos-babos stílus ideje, a jelly beauty sminktrend tarol a TikTokon! Mutatjuk, hogyan készítheted el te is!

Felejtsd el az unalmas krémeket és szérumokat! Új textúrájú kozmetikumok hódítták meg az üzleteket és a TikTok-feedeket: itt a jelly beauty. Képzelj el áttetsző, rugalmas, üvegszerű termékeket, melyek ehetőnek tűnnek, és úgy olvadnak bele a bőrödbe, mint a jégkockák egy italba a legnagyobb kánikulában. Mutatjuk az új trendet!

Forrás: Getty Images Europe

A jelly beauty az év legédesebb stílusa  

  • A vízfesték hatására emlékeztető, szupernőies smink a K-beauty világából mára világszíntű trenddé nőtte ki magát. 
  • A zselé a termékek formuláiban is megjelent. 
  • Mutatjuk, hogyan érhető el a friss és üde makeup! 

A szépségipar épp most hagyja maga mögött a hiperaktív korszakot, túl vagyunk az erőteljes ajkakon, a drasztikus szemsminkeken és a végtelen, tizenkét lépéses rutinokon is. Erre a jelly beauty volt a tökéletes válaszreakció. Ez nem csak egy újabb termékkategória, hanem új élmény is egyben. Megtalálod a hidratálókban, az éjszakai maszkokban, az arctisztítókban és a sminkekben is. A trend alapjait a K-beauty (koreai szépségápolás) fektette le, bebizonyítva, hogy az innováció nemcsak az összetevőkről, hanem az élményről is szól. Vedd elő a rózsaszín korrektorodat és a csillogós szájfényedet mert a 2000-es évek nosztalgikus stílusa most mindent visz!

Forrás:  Getty Image

Gumicukor-esztétika a fürdőszobában 

Feltűnt mostanában, hogy a gumicukrok marketingcsapata túlórázik? Az édességfüggőség begyűrűzött a beauty világába is: a Pinteresten idén 100%-kal ugrott meg a keresés a jelly candy aesthetic kifejezésre. A cél az üde megjelenés, hogy a bőröd, a körmöd és az ajkaid is frissnek tűnjenek. 

„A jelly trend a 'clean girl' esztétika csillogó, multiszenzoros evolúciója" – mondja Alexandria Cervantes sminkszakértő. „Ez egy nosztalgikus mozgalom: búcsút intünk a nehéz pigmenteknek a vibráló, rugalmas textúrák javára.

Hogyan vidd be a zselét a rutinodba? 

Idén a primerektől a pirosítókig minden "zselésedett"egy kicsit. Ügyelj, hogy vékony rétegeket használj, hogy megmaradjon a vízfestékes hatás, és fókuszálj a természetes megjelenésre. Érdemes a szemöldöködet felzselézned, a szempilláidat pedig barna vagy burgundi spirállal kifestened. Így elkerülheted a túl erős árnyalatokat és kontrasztokat. Felejtsd el az ecseteket! A zselés állagú termékeket az ujjbegyeiddel a legjobb felvinni. A bőröd melegétől a formula tökéletesen egybeolvad az bőröddel, elkerülve a foltosodást, amit az ecsetek okozhatnak a magasfényű termékek esetében. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
