Új tanulmány sokkolja a világot: a DNS-ed dönti el, sikeres leszel-e vagy vesztes?

Jónás Ágnes
2026.05.18.
Lehetséges, hogy a siker kulcsa nem a kemény munkában, hanem a géntérképünkben rejlik? Egy új tanulmány szerint hiába próbáljuk irányítani a sorsunkat, az, hogy sikeresek vagy épp kevésbé szerencsések leszünk az életben, már eleve a DNS-ünkben dől el. Sokkoló, nemde? Görgess lejjebb és ismerd meg a tanulmány részleteit is!

Ahhoz, hogy az alábbi, finoman szólva is sokkoló információkat megértsd, célszerű egy kicsit felfrissíteni a biológiaórán tanultakat: az ember minden tulajdonsága és hajlama a génekben van kódolva. A gén a DNS-molekula egy konkrét, meghatározott szakasza, amely bizonyos tulajdonságaink „kódját” tartalmazza. 

DNS-ben a siker és a kudarc?
DNS-ed már eldöntötte, sikeres leszel-e vagy vesztes?

  • A kutatási eredmények szerint a DNS jelentős mértékben előrevetítheti a jövőbeli teljesítményünket.
  • Újra fellángolt a sorsdöntő vita arról, hogy a kemény munka és a neveltetés, vagy a puszta biológiai szerencse számít-e.
  • Lustaságunkat vagy a sikertelenségünket ezentúl simán rá fogjuk tudni fogni a szüleinktől örökölt génjeinkre?

A DNS tárolja az emberi szervezet felépítéséhez és működéséhez szükséges összes örökletes információt, így meghatározza az egyéni testi adottságokat, mint például a hajszínt vagy a szemünk színét, de felel az anyagcseréért és az örökletes betegségekre való hajlamért is. 

A siker a DNS-ünkben van?

Egy új kutatás, amelyet a német TwinLife projekt keretében végeztek, azt vizsgálta hogyan függ össze a genetika, az IQ és a társadalmi-gazdasági siker.

A kutatók egypetéjű és kétpetéjű ikreket vizsgáltak és hasonlítottak össze, hogy kiderítsék, az ember életútját mennyiben határozza meg a DNS-e, és mennyiben a neveltetése.

Sokkoló eredmény: a génjeink előre „eldöntik" kik leszünk?

A 23–27 éves korú 880 résztvevő adatai alapján a kutatás arra jutott, hogy az IQ erősen öröklődő tulajdonság – nagyjából 75%-ban genetikai eredetű. Emellett az IQ erős előrejelzője a társadalmi-gazdasági státusznak is, beleértve az iskolai végzettséget, a karriert és a jövedelmet, amelyek esetében ez az összefüggés 69–90% között mozog.

Ezt korábban is tudtuk, de ez a kutatás még világosabban mutatja meg, hogy nagymértékben a génjeink irányítanak bennünket, és azok határozzák meg, kik leszünk

– mondta Petri Kajonius személyiségpszichológus, a vizsgálat vezetője.

Nem elsősorban a neveléseden múlik, sikeres leszel-e az életben

TwinLife projekt tehát megkérdőjelezi azt az elképzelést, miszerint a siker elsősorban a szülői háttéren és a neveltetésen múlik. Egy sikeres szülő gyermeke vagy unokája – ezek szerint – genetikailag örökölheti a sikerességre való hajlamot. Mit jelent mindez a nevelésre nézve? 

Azt, hogy a szülők „hibái” vagy nevelési stílusa kisebb hatással lehet a gyermek későbbi társadalmi helyzetére (sikereire vagy kudarcaira), mint ahogyan azt sokan feltételezik. 

A kutatásnak azonban vannak korlátai is

Nagyon nehéz pontosan szétválasztani, hogy egy-egy életútban mi mennyire genetika és mennyire nevelés/szocializáció. Például egy magas IQ-val rendelkező gyerek nagyobb valószínűséggel keres olyan környezetet, ami számára szellemileg ösztönző, és talán nagyobb eséllyel kezd el érdeklődni könyvek, tudomány vagy intellektuálisan izgalmas tevékenységek iránt is. Vagyis nem csak „kap” egy adottságot a DNS-ében, hanem ő maga is aktívan tesz a sikeréért. 

A legideálisabb tehát, ha azt mondjuk: bizonyos alapvető képességeink és genetikai hajlamaink valóban erős hatással lehetnek arra, hogyan boldogulunk az életben, de ezek mindig egy adott környezetben, élethelyzetben bontakoznak ki. 

