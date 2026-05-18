A NASA kiadta a figyelmeztetést: ma éjszaka egy hatalmas aszteroida közelíti meg a Földet

Csillagászati léptékkel mérve elképesztően közel halad el egy várospusztító aszteroida a Föld mellett hétfő éjszaka. A 2026JH2 nevű égitest a Föld-Hold távolság negyedére közelíti meg a bolygónkat, azonban a jelenlegi információk szerint nem ütközik neki. Az aszteroida fenyegetése azonban valós és rámutat arra, hogy egy lehetséges becsapódás esetére az emberiség még nincsen kellően felkészülve.

Május 18-án éjszaka veszélyesen közel halad el egy aszteroida a Föld mellett

Egy ekkora aszteroida hatalmas pusztítást végezne a bolygónkon

Ma pontban éjfélkor fog a Földhöz legközelebb elhaladni a négy londoni emeletes busz méretű aszteroida. Az égitest hossza a kutatók szerint körülbelül 16 és 35 méter közötti lehet. Ez elegendő lehet ahhoz, hogy elpusztítson egy nagy várost. Ami pedig igazán ijesztő, az a távolság, amennyire megközelíti a Földet: hétfő este ugyanis mintegy 90 ezer kilométerre halad el mellettünk, ami kozmikus viszonylatban rendkívül közeli találkozásnak számít.

Az objektumot május 10-én az arizonai Tucsonban fedezték fel a kutatók. Bár kezdetben halványan látták csak, utólag több obszervatórium is észlelte a közeledését és elkezdték kiszámítani a pályáját. Végül május 12-én keresztelték el 2026JH2 névre. Néhány nappal később hivatalosan is megerősítették, hogy az égitest 91 ezer 572 kilométerre – plusz-mínusz 186 kilométerre – fogja megközelíteni a földet. Ez azt jelenti, hogy négyszer lesz közelebb hozzánk, mint a Hold. Szerencsére azonban ez a távolság elegendő ahhoz, hogy ne jelentsen veszélyt a bolygóra.

Tomorrow, asteroid 2026 JH2 will pass less than 1/4 the distance of the Moon from Earth as it flies over South Africa. 🔭 pic.twitter.com/VREJg1TdjC — Tony Dunn (@tony873004) May 17, 2026

A NASA szerint szükség lenne egy aszteroida-eltérítő technológiára a Föld védelme érdekében

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a NASA munkatársai jelezték a világ vezetői felé, hogy nem áll rendelkezésre olyan védelmi terv, amely képes lenne egy 140 méternél nagyobb aszteroida elhárítására. Pedig ilyenből mintegy 15 ezer található a Naprendszerünkben. Ezek egy része pedig potenciális veszélyt jelenthetnek a Földre. Bár a NASA 2022-es DART-missziója bebizonyította, hogy elméletben lehetséges eltéríteni egy veszélyes aszteroidát egy űreszköz segítségével, jelenleg nincs olyan azonnal bevethető védelmi rendszer, amely egy váratlan fenyegetés esetén működésbe léphetne.