A NASA kiadta a figyelmeztetést: ma éjszaka egy hatalmas aszteroida közelíti meg a Földet

Csillagászati léptékkel mérve elképesztően közel halad el egy várospusztító aszteroida a Föld mellett hétfő éjszaka. A 2026JH2 nevű égitest a Föld-Hold távolság negyedére közelíti meg a bolygónkat, azonban a jelenlegi információk szerint nem ütközik neki. Az aszteroida fenyegetése azonban valós és rámutat arra, hogy egy lehetséges becsapódás esetére az emberiség még nincsen kellően felkészülve.
Egy ekkora aszteroida hatalmas pusztítást végezne a bolygónkon
Ma pontban éjfélkor fog a Földhöz legközelebb elhaladni a négy londoni emeletes busz méretű aszteroida. Az égitest hossza a kutatók szerint körülbelül 16 és 35 méter közötti lehet. Ez elegendő lehet ahhoz, hogy elpusztítson egy nagy várost. Ami pedig igazán ijesztő, az a távolság, amennyire megközelíti a Földet: hétfő este ugyanis mintegy 90 ezer kilométerre halad el mellettünk, ami kozmikus viszonylatban rendkívül közeli találkozásnak számít.
Az objektumot május 10-én az arizonai Tucsonban fedezték fel a kutatók. Bár kezdetben halványan látták csak, utólag több obszervatórium is észlelte a közeledését és elkezdték kiszámítani a pályáját. Végül május 12-én keresztelték el 2026JH2 névre. Néhány nappal később hivatalosan is megerősítették, hogy az égitest 91 ezer 572 kilométerre – plusz-mínusz 186 kilométerre – fogja megközelíteni a földet. Ez azt jelenti, hogy négyszer lesz közelebb hozzánk, mint a Hold. Szerencsére azonban ez a távolság elegendő ahhoz, hogy ne jelentsen veszélyt a bolygóra.
A NASA szerint szükség lenne egy aszteroida-eltérítő technológiára a Föld védelme érdekében
Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a NASA munkatársai jelezték a világ vezetői felé, hogy nem áll rendelkezésre olyan védelmi terv, amely képes lenne egy 140 méternél nagyobb aszteroida elhárítására. Pedig ilyenből mintegy 15 ezer található a Naprendszerünkben. Ezek egy része pedig potenciális veszélyt jelenthetnek a Földre. Bár a NASA 2022-es DART-missziója bebizonyította, hogy elméletben lehetséges eltéríteni egy veszélyes aszteroidát egy űreszköz segítségével, jelenleg nincs olyan azonnal bevethető védelmi rendszer, amely egy váratlan fenyegetés esetén működésbe léphetne.
Dr. Nancy Chabot, a DART-program egyik vezetője szerint különösen aggasztó, hogy a kutatók még mindig nem ismerik a 140 méternél nagyobb aszteroidák jelentős részének pontos helyzetét.
„A városméretű pusztítást okozó objektumok miatt aggódunk igazán. Jelenleg nem áll rendelkezésünkre kész rendszer arra, hogy szükség esetén azonnal eltérítsünk egy veszélyes égitestet” – nyilatkozta korábban a szakértő.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: