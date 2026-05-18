Brutális videó: egy fiatalkorú ámokfutó autóval a tömegbe hajtott, legalább három ember elhunyt

Elfogytak a szavak. 48 órán belül ez volt a második olyan baleset, amely során egy ámokfutó a tömegbe hajtott az autójával. Szombaton egy 30 éves férfi az olaszországi Montana városában rendezett vérfürdőt, vasárnap este pedig az amerikai Oakland városában történt tragédia. Az első információk szerint egy 18 év alatti fiatal a gyalogosok közé hajtott az autójával és elvette három ember életét. Mutatjuk a megrázó részleteket!

Egy fiatalkorú ámokfutó a gyalogosok közé hajtott Oaklandben

Forrás: Getty Images

Az oaklandi ámokfutó megpróbált elmenekülni a gyilkosságok helyszínéről

Véres jelenetek játszódtak le a kaliforniai Oakland belvárosában. Vasárnap éjszaka egy autós ámokfutást rendezett a 85-ös sugárút és az International Boulevard kereszteződésénél. A járművével először neki ütközött egy parkoló autónak, amelynek sofőrje épp hogy eltudott ugorni a karambol elől. Ezt követően az elkövető nagy sebességgel továbbhajtott és válogatás nélkül elgázolta a közelben tartózkodó gyalogosokat. A tragédia során legalább 3 ember vesztette életét az Oaklandi Tűzoltóság tájékoztatása szerint. A hatóságok jelentése alapján a helyszínről további három sérültet szállítottak kórházba, közülük ketten kritikus állapotban vannak jelenleg is. További két ember, köztük a vétkes sofőr, könnyebb sérülésekkel megúszták a szerencsétlenséget.

Kiderült, hogy egy 18 év alatti fiú volt a felelős az ámokfutásért, aki miután rájött, hogy megölt három embert, megpróbált elmenekülni a helyszínről, ám néhány bátor járókelő visszatartotta őt, amíg a rendőrök le nem tartóztatták. A fiatalkorú jelenleg őrizetben van és a nyomozók vizsgálják, hogy a szervezetében található-e kábítószer vagy alkohol nyoma.

A balesetről készült brutális jeleneteket itt tudjátok megtekinteni. Figyelmeztetés! A következő képsorok a nyugalom megzavarására alkalmasak lehetnek:

