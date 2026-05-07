A nyár legdivatosabb frizurái - Mindenki ezt fogja kérni a fodrásznál

Tudjuk, tudjuk: trendek jönnek-mennek, de azért jó néha felzárkózni az éppen aktuális divathoz. Főleg akkor, ha jól szeretnénk kinézni! Most elhoztuk a legfrissebb és legszexibb nyári frizurákat, melyekkel egyértelműen rád szegeződik majd minden szempár!

Nyári frizurák 2026-ban: harmónia, napsütés és odafigyelés Mutatjuk az idei nyár legdivatosabb frizuráit.

Ismét hódítanak a frufrus megoldások.

Számos híresség jelenthet inspirációt idén nyáron is, mint például Margot Robbie vagy Zendaya.

Ha eljön a jó idő, akkor mi is kedvet kapunk ahhoz, hogy megújuljunk. A természet ciklusához való igazodás szinte felér a saját női ciklusodhoz való igazodáshoz. Hiszen ugyanúgy befolyásolja a hangulatodat, a közérzetedet és azt, hogyan akarsz kinézni. Ugyanis ha belül jól érezzük magunkat, akkor sokkal nagyobb kedvet kapunk ahhoz, hogy ezt kívülről is megmutassuk. Ezt pedig mikor máskor lehetne jobban demonstrálni, mint a napsütéses időszak beköszöntével?

Amikor eljön a hajvágás pillanata Minden nőt érdekli a tény, hogy vajon tényleg gyorsabban nő-e a hajunk, ha levágatjuk a kevésbé egészséges és töredezett hajvégeket. A rövid válasz: igen! De most nemcsak emiatt érdemes ellátogatnod egy fodrászhoz, hanem azért is, mert a tavasz megújulást hozott, a nyár pedig friss, lezser és szexi sikkel kecsegtet. A nagy melegben pedig kényelmet is ad, ha felfrissíted a kobakod! Szóval a tavasztündér-fonatok megvalósítása után ideje kicsit lenyesni a hosszú loknikból! Ezekkel a női frizurákkal ugyanis igazán tudatos és érzéki leszel nyáron.

Sikkes nyári frizurák 2026-ban

1. Frufrus bob

A Margot Robbie-effektus beköszöntött! A bob örök klasszikus lesz, ami soha nem fog kimenni a divatból! Legyen az francia, japán, hosszú vagy rövid, a lezser eleganciája ugyanúgy megmarad. Viszont most itt az ideje, hogy frufruval is kipróbáld ezt az örök klasszikust!

2. Bixie

A nyári trendek közül kétségtelenül ez a legmerészebb stílus. Viszont Zendayának köszönhetően, ez az egyik legtrendibb frizura is egyben. Könnyen hordható, kényelmes, és egyszerűen ellenállhatatlan. Kell ennél több?