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Meryl Streep és Jamie Lee Curtis is erre esküszik: 3 rövid frizura, ami tökéletes ősz hajhoz

Northfoto - 20th Century Fox
stílus frizura ősz haj
Nagy Anna
2026.06.24.
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Attól, mert a hajkoronánk elvesztette színét, még lehetünk stílusosak sőt mi több, menők. Íme, a 3 legvagányabb frizura ősz hajra.

Az ősz haj igenis szép, és ha egy vagány frizurával párosítjuk, akkor máris mi leszünk Az ördög pradát visel Miranda Priestly-jei. Persze az attitűdjét nem muszáj átvennünk, de azt mindenképpen, hogyan viseljük büszkén a színevesztett hajkoronánkat. Nem véletlen ugyanis, hogy ősz, ezüstös csillogás a fiatalok között is népszerű. Íme, az a 3 frizura ősz hajra, amik még a hírességek körében is divatosak.

Meryl Streep ősz hajjal.
Meryl Streep többször bizonyította, milyen menő is az ősz haj rövid frizurával.
Forrás: Northfoto

3 rövid frizura ősz hajra

A maga természetességében is tud gyönyörű lenni az ősz haj, de ha valami extrára vágynánk, akkor válasszunk a legmenőbb rövid frizurák közül, amik a sztárok körében is hódítanak. A rövid és az ősz ugyanis ütős páros.

Bixie: vagány, egyszerű és időtálló

A bixie a pixie és a bob jegyeit ötvözi. Réteges, és lehet akár kócos is, a lényeg, hogy szépen keretezi az arcot, miközben egy időtálló megjelentést kölcsönöz. A fejtetőn kicsit hosszabb és dúsabb a haj, míg oldalt és a tarkón rövidebb. Vékony szálú, egyenes és göndörebb hajon is remekül működik, de a dúsabb hajkoronával rendelkezők is bátran választhatják ezt a stílust, viszont érdemes ritkítani a hajat, hogy a megjelenés ne legyen túlságosan tömör, hiszem a bixie lényege a könnyedség. 

Az ősz haj és a bixie remek párosítás.
Forrás: 123rf.com

Rövid pixie: a bevállalósok modern frizurája

A magyar származású Jamie Lee Curtisnél – akinek nemrég halt meg a testvére – senki nem tudja hitelesebben bemutatni, milyen is egy vagány rövid pixie. A színésznő már évek óta viseli büszkén az ősz haját, és ez a frizura tükrözi azt a vagány személyiséget is, amivel a sztár rendelkezik. Modern, feltűnő és sosem megy ki a diavtból. Vékony szálú és közepesen dús hajjal működik a leginkább, de a dús hajúak is kipróbálhatják, de ebben az esetben is érdemes lazítani a hajkoronán. Természetesen az egyenes haj a legideálisabb a frizurához, de enyhén hullámossal is működhet. 

NEW YORK, NEW YORK - MARCH 03: Jamie Lee Curtis attends the Prime Video's "Scarpetta" New York Premiere at Regal Union Square on March 03, 2026 in New York City. Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jamie Lee Curtisnek nagyon jól áll a rövid pixie.
Forrás: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Hosszú pixie: a mindig stílusos

Ha ősz hajhoz való rövid frizurákról van szó, akkor Meryl Streep hajkoronája nem maradhat ki a sorból. Az ördög Pradát visel első és második részében is bizonyította Miranda Priestlyként, hogy ebből az adottságból bizony fegyvert is lehet kovácsolni. Magabiztosságot és stílust sugároz, nem véletlenül választották ehhez a karakterhez éppen ezt a formát. Vékony szálú és közepesen vastag hajjal is ideális, ahogy egyenes és lágyan hullámos fürtökkel is jól működik.

Meryl Streep hosszú pixie-vel.
Meryl Streep Az ördög Pradát visel forgatásán hosszú pixie-vel.
Forrás:  Getty Image

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