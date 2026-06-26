Már látszik, mikor jön a lehűlés: eddig fojtogatja még hazánkat az extrém meleg

A tartós forróság nemcsak a déli országokat érinti, hanem Európa nyugati és északnyugati térségeiben is komoly gondokat okoz. Nagy-Britanniában és Németországban is sorra dőlnek meg a rekordok. A brit Met Office korábban úgy számolt, hogy az extrém hőség miatt kiadott vörös figyelmeztetés csütörtök este véget érhet, ezt azonban végül meghosszabbították. Az előrejelzés szerint a hőmérséklet csak péntek este 9 órára csökken annyira, hogy a legsúlyosabb riasztást visszavonhassák. A forróság csütörtökön tetőzik Európában, de mikor érkezik a lehűlés hazánkba? Mit mondanak a magyar előrejelzések?

A lehűlésre még várni kell, de addig is fogyasszunk 2,5-3 liter vizet naponta a nagy melegben

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Már látszik, mikor érkezik a lehűlés

A HungaroMet Nonprofit Zrt. a csütörtöki posztjában azt írja, hogy hazánkban a következő napokbna tovább emelkedik a hőmérséklet, helyenként a 40-41 fokot is meghaladhatja a csúcsérték. Arra is van esély, hogy nálunk is megdől az országos melegrekord, a 2007-ben Kiskunhalason mért 41,9 °C-t letaszítja a trónról a mostani hőhullám. Előrejelzésük szerint a meleg várhatóan a jövő hét elején tetőzik, utána pedig északnyugat felől már kissé hűvösebb levegő szivároghat a Kárpát-medencébe, az ország északnyugati részén ekkor már néhány fokot enyhülhet az idő. Markánsabb lehűlésre a jövő hét közepén lehet számítani, így a hét második felére mérséklődhet a hőség, ezzel együtt pedig a záporok és zivatarok kialakulásának valószínűsége is növekszik.

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