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Férjhez ment a világ legszebb kislánya: Thylane Blondeau csodaszép menyasszony volt

NORTHFOTO - Boyer-Genin-Marechal/ABACA
esküvő menyasszonyi ruha Thylane Blondeau férj
Laci Patricia
2026.06.29.
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Elképesztő, hogy szalad az idő, ugyanis a világ legszebb kislánya most már hivatalosan is feleség. A 25 éves Thylane Blondeau egy francia dj-vel, Ben Attallal kötötte össze az életét.

A világ legszebb kislánya elnevezést még a Vogue magazin aggatta rá 2006-ban Thylane Blondeau-re, aki mára szép, felnőtt nővé érett. A francia modell hétfőn mondta ki a boldogító igent szerelmének.

Thylane Blondeau felnőttként
Thylane Blondeau férjhez ment.
Forrás: Boyer-Genin-Marechal/ABACA/NORTHFOTO
  • Thylane Blondeau hétfőn ment férjhez.
  • Ben Attallal Párizsban kötötték össze az életüket.
  • Blondeau volt a világ legszebb kislánya, sokan a mai napig így emlékeznek rá.

Thylane Blondeau esküvője, most már hivatalosan is feleség

Bár a legtöbben hétvégére időzítik az esküvőjük napját, Thylane Blondeau nem így tett, hétfőn délelőtt Párizsban házasodott össze a francia dj szerelmével, Ben Attallal. A szertartáson egy elegáns és visszafogott menyasszonyi ruhát viselt, ami tökéletesen kiemelte karcsú alakját. Thylane Blondeau férje egy klasszikus öltönyt és fehér inget húzott magára.

Az ifjú párról nem csak a házasságkötő terem épületében készült egy videó, azt is megörökítették, ahogy a helyszínre együtt gurultak be egy Porsche-vel. A hagyományok szerint a vőlegénynek az oltárnál kell először meglátnia szíve választottját az esküvőjük napján, mert ha nem így tesznek, az balszerencséhez vezethet. Azonban úgy tűnik, nem babonásak.

Nem vártak sokat az esküvővel, ugyanis 2026 márciusában Görögországban volt az eljegyzésük.

Thylane Blondeau 2001 áprilisában született Patrick Blondeau focista és Véronika Loubry színésznő és televíziós személyiség lányaként. Csupán négyéves volt, amikor elkezdte modell karrierjét, miután Jean Paul Gaultier 2006-os tavaszi kollekciójának bemutatóján végig vonult a párizsi divathéten, utána a Vogue magazin a világ legszebb kislányának nevezte el, amit később elég nyomasztó teherként élt meg

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