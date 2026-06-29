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Palvin Barbara áttetsző ruhában mutatta meg gömbölyödő pocakját: már nem lehet sok a baba érkezésééig

Világsztár Palvin Barbara Dylan Sprouse
Life.hu
2026.06.29.
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Palvin Barbara és Dylan Sprouse egy malibui nyári partin vettek részt. A magyar modell merész szettet választott az eseményre: áttetsző felsőben érkezett, amelyben jól látszott kerekedő pocakja.

Palvin Barbara most sem lassít, várandósan sem mondja le a bulikat. A hétvégén sem pihent, férjével, Dylan Sprouse-szal a Hublot szezonnyitó partiján jelentek meg. A modell egy merész, átlátszó felsőt viselt, így a pocakja is jól látszott. A felsőt hosszú, barna bársonyszoknyával párosította, kiegészítőként pedig napszemüveget, karórát és fekete kistáskát választott. Dylan Sprouse is elegánsan érkezett, felesége szettjéhez igazította a sajátját. A 33 éves színész bézs öltönyt viselt sötétbarna inggel. 

Palvin Barbara meztelenruhában mutatta meg pocakját
Palvin Barbara meztelenruhában mutatta meg pocakját
Forrás: Profimedia

Palvin Barbara májusban, az idei cannes-i filmfesztiválon mutatta meg először a babapocakját. Azóta több alkalommal is készültek róla fotók, néhányat mi is megmutattunk

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