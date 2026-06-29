Lesújtó: nem elég, hogy a Z generáció alig szexel, még titokban telefonozik is közben

Minden harmadik Zoomer telefonozott már szeretkezés közben – derült ki egy friss felmérésből. A kutatás során a Z generáció szexuális szokásai kerültek górcső alá, azonban még a sokat látott szakértőket is meglepte, hogy milyen eredményekkel zárult a tesztjük. A fiatalok egyharmada ugyanis bevallotta, hogy TikTokozott már, miközben a partnerével szerelmeskedtek. Ez pedig még nem is a legmegdöbbentőbb adat a most napvilágra került eredményekből.

Egyre nagyobb problémát okoz a Z generáció tagjai között a szex közbeni mobilhasználat

Forrás: Digital Vision

A Z generáció egészségtelen szextrendet hozott be a hálószobába

A Z generáció szexuális életét vizsgálta az a tavalyi kutatás, amelyből megtudhattuk, hogy egy bizarr szextrend terjed a fiatalok körében. Ez pedig nem más, mint az aktus közbeni rendszeres mobilozás. Korábban már napvilágra került, hogy a statisztikák szerint a Gen Z-k jóval kevesebbet szexelnek, mint például az Y generáció, most pedig kiderült, hogy ezeknél az alkalmaknál már valós problémát jelent a mobilozás. Igen, jól olvastad! A Gen Z tagjainak egyharmada bevallotta, hogy szokott telefonozni, miközben a párjával szerelmeskednek.

100 ezer 18 év feletti amerikai Z generációs részvételével készítette el a LadBible azt a felmérését, amelyből kiderült, hogy milyen ijesztő tendencia terjed a fiatalok körében. Az adatok szerint a kitöltők 35%-a telefonozott már a légyottjai során, és sokan azt is elismerték, hogy chateltek a szüleikkel, miközben éppen a partnerükkel létesítettek szexuális aktust. A szakértők azonnal megkongatták a vészharangokat, ugyanis ez a szextrend tönkreteheti az intimitást és beláthatatlan károkat okozhat a telefonozó fél szexpartnerében.

Nem csak ez jelent kihívást a Gen Z magánéletében. A másik probléma az, hogy már mérhető mértékben csökkent a Zoomerek szexuális aktusainak a száma. Erről beszélt legújabb videójában Dr. Mark Perera szexuálpszichológus is:

„Több társadalmi tanulmány is kimutatta, hogy a Z generáció kevesebbet szexel, mint a többi nemzedék. Arra azonban még nem találtunk választ, hogy miért. Több oka is lehet: stressz, gazdasági nehézségek, lakhatási válság, belső konfliktusok. Én úgy gondolom, hogy talán ez az első generáció, aki tudatosan építi a szexuális életét és odafigyel a jóllétére. Talán ők az elsők, akik felteszik maguknak a kérdést, hogy akarok-e egyáltalán szexelni, nagy-e a libidóm most? Készen állok rá? Én szeretném azt hinni, hogy próbálják minél jobban megérteni magukat, ezért sokkal jobban megválogatják a partnereiket" – fejtette ki a véleményét a szakértő.