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intelligencia

Ezek a magas IQ-jú nők kedvenc nyári frizurái – A tiéd köztük van?

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A nyár legokosabb frizurái nem a bonyolult fonatok, hanem a praktikus, de csinos copfok és kontyok. Mutatjuk mit viselnek idén nyáron a magas IQ-jú nők.
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A nyári hőség mindenkit próbára tesz, de vannak, akik valahogy mindig úgy néznek ki, mintha épp egy lassított jelenetben sétálnának végig az utcán. A titok? Nem a hajlakk és az órákig tartó fodrászkodás, hanem a jól eltalált, minimalista, mégis látványos nyári frizurák, amiket az intelligens nők hordanak. 

Okos nyári frizuráka nagy hőségben.
A magas IQ-jú nők kedvenc frizurái.
Forrás: Shutterstock

Az intelligens nők kedvenc nyári frizurái

  • A „smart girl summer” frizurák titka az egyszerűség és a tudatos lazaság.
  • A magas IQ-jú nők a praktikumra és az eleganciára figyelnek a legjobban.
  • A konty, a copf és a hullámos haj kombinációja a legpraktikusabb hőségben.

Az intelligencia nem csupán tesztekből vonható le, hanem néhány szokásból, viselkedésből, sőt még az öltözködésből vagy a frizurákból is. A magas IQ-jú nőknél a praktikum és az esztétika éz a kézben jár a reggeli rutinban. Sorra vesszük a magas IQ-jú nők frizuráit, olvass tovább!

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A laza konty például nem véletlenül lett ikonikus. Egyetlen hajgumi, egy kis lazaság, és máris kész a tökéletes, lezser elegancia. Az a fajta frizura, ami egyszerre sportos, elegáns és gyanúsan sokkal átgondoltabb, mint aminek látszik.

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Aztán ott van az elegáns, alacsony lófarok olyan, mint a frizurák fehér ingje: mindig működik. Letisztult, finom és valahogy azonnal luxuhatásúvá teszi a megjelenésedet. Nem véletlen, hogy a magas IQ-jú nők az irodában, a randin vagy akár a reptéren is ugyanolyan magabiztosan jelennek meg.

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A lazán hullámos haj a kategória nyári királynője. Ez az a stílus, amit mindenki természetesnek hisz, miközben valahol a háttérben egy hajsütővas azért csendben dolgozott. A lényeg viszont a textúra: minél könnyedebb, annál jobb. De a nagy melegben akár kipróbálhatod a hő nélküli göndörítést is, ami ugyanolyan hatékony, és még a hajadat sem károsítja.

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És végül a szabályos, hátrafésült lófarok, ami már-már futurisztikus magabiztosságot sugall. Ez a frizura nem kér bocsánatot, nem igazodik,  egyszerűen jelen van. Tiszta vonalak, feszes forma, és egy kis „igen, tudom, mit csinálok” típusú energia.

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