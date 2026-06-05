Ezek a magas IQ-jú nők kedvenc nyári frizurái – A tiéd köztük van?

A nyári hőség mindenkit próbára tesz, de vannak, akik valahogy mindig úgy néznek ki, mintha épp egy lassított jelenetben sétálnának végig az utcán. A titok? Nem a hajlakk és az órákig tartó fodrászkodás, hanem a jól eltalált, minimalista, mégis látványos nyári frizurák, amiket az intelligens nők hordanak.

A magas IQ-jú nők kedvenc frizurái.

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Az intelligens nők kedvenc nyári frizurái A „smart girl summer” frizurák titka az egyszerűség és a tudatos lazaság.

A magas IQ-jú nők a praktikumra és az eleganciára figyelnek a legjobban.

A konty, a copf és a hullámos haj kombinációja a legpraktikusabb hőségben.

Az intelligencia nem csupán tesztekből vonható le, hanem néhány szokásból, viselkedésből, sőt még az öltözködésből vagy a frizurákból is. A magas IQ-jú nőknél a praktikum és az esztétika éz a kézben jár a reggeli rutinban. Sorra vesszük a magas IQ-jú nők frizuráit, olvass tovább!

A laza konty például nem véletlenül lett ikonikus. Egyetlen hajgumi, egy kis lazaság, és máris kész a tökéletes, lezser elegancia. Az a fajta frizura, ami egyszerre sportos, elegáns és gyanúsan sokkal átgondoltabb, mint aminek látszik.

Aztán ott van az elegáns, alacsony lófarok olyan, mint a frizurák fehér ingje: mindig működik. Letisztult, finom és valahogy azonnal luxuhatásúvá teszi a megjelenésedet. Nem véletlen, hogy a magas IQ-jú nők az irodában, a randin vagy akár a reptéren is ugyanolyan magabiztosan jelennek meg.

A lazán hullámos haj a kategória nyári királynője. Ez az a stílus, amit mindenki természetesnek hisz, miközben valahol a háttérben egy hajsütővas azért csendben dolgozott. A lényeg viszont a textúra: minél könnyedebb, annál jobb. De a nagy melegben akár kipróbálhatod a hő nélküli göndörítést is, ami ugyanolyan hatékony, és még a hajadat sem károsítja.

És végül a szabályos, hátrafésült lófarok, ami már-már futurisztikus magabiztosságot sugall. Ez a frizura nem kér bocsánatot, nem igazodik, egyszerűen jelen van. Tiszta vonalak, feszes forma, és egy kis „igen, tudom, mit csinálok” típusú energia.

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