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Így lesz káros UV-sugarak nélkül bronzos a bőröd – A legjobb önbarnítók, amikkel foltmentes lesz az eredmény

Shutterstock - Pixel-Shot
barnulás testápolás szépségápolás önbarnító
Nagy Kata
2026.06.15.
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Ha azt hiszed, csak két hét trópusi nyaralással élheted el álmaid színét, nagyot tévedsz! Egy jó önbarnító termékkel ugyanis egyetlen éjszaka alatt olyan hatást kaphatsz, mintha semmi más dolgod nem lenne az életben, csak egy jó koktél mellett süttetni a tested a napon.

Az önbarnító használatától sokan ódzkodnak, nem véletlenül: jó pár elrettentő, foltos és csíkos példát láttunk már (rosszabb esetben magunkon tapasztaltunk), ami egy életre elvette a kedvünket a kísérletezéstől. Pedig a megfelelő technika elsajátításával olyan csodás végeredményt érhetünk el, hogy többé eszünk ágában sem lesz a napon senyvedni. 

Fiatal nő otthon önbarnító használata közben
Az önbarnító az UV-sugarak káros hatásai nélkül eredményez csodás barna bőrt. 
Forrás: Shutterstock

 

Ezeket az önbarnító termékeket muszáj kipróbálnod, ha bronzos bőrre vágysz 

  • Ha a nyár közeledtével szeretnél egy kis színt magadra varázsolni, egy önbarnítós testápolóval vagy habbal könnyedén megteheted. 
  • Megmutatjuk, melyek azok a termékek, amikre érdemes beruházni!

A legtöbbünk szerint a nyár egyet jelent a csábító, barna bőrrel, de minél többet hallunk az öregedés és az UV-sugarak tagadhatatlan kapcsolatáról, annál kevesebb motivációt érzünk arra, hogy grillcsirke módjára forogjunk a napágyon. Nos, a jó hír, hogy erre nincs is szükség, ugyanis egy jó önbarnító habbal vagy testápolóval pár óra leforgása alatt gyönyörű színt varázsolhatsz magadra.

1. SOLIS Self-tanning Foam 15 200 Ft (cocosolis.com) 2. Bondi Sands Tanning Foam - Dark 10 090 Ft(douglas.hu) 3 - Önbarnító testápoló, világos-közepes árnyalat, 250 ml 2 199 Ft (dm.hu) 4 - Self Tanning Foam 9 790 Ft (rituals.com) 5 - St.Tropez Self Tan Express Bronzing Mousse 7950Ft (notino.hu)

A legjobb pedig, hogy az önbarnító használata egyáltalán nem egy ördöglakat: a szép végeredmény kulcsa csupán a megfelelő előkészítés. 

A felvitel előtti napon érdemes alaposan leradírozni a bőrt, különösen a könyök, a térd és a boka környékén. Ezek a területek hajlamosak több terméket magukba szívni, ami sötétebb foltok kialakulásához vezethet. A szőrtelenítést is célszerű legalább egy nappal korábban elvégezni, hogy a bőr megnyugodjon. A piacon ma már számos önbarnító típus közül választhatunk: a hab állagú verziók általában gyorsan száradnak és könnyen eloszlathatók, ezért sokan kedvelik őket. A testápolók intenzívebb hidratálást biztosítanak, míg a spray-k a nehezen elérhető területeken jelenthetnek segítséget.

A felvitel során érdemes speciális kesztyűt használni, így egyenletesebb lesz az eredmény, és a tenyér sem színeződik el. 

A terméket körkörös mozdulatokkal oszlassuk el külön figyelemmel a hajvonalra, a fülekre és a nyakra, hogy ne maradjanak éles átmenetek. Ha igazán tartós hatást szeretnél, fontos, hogy rendszeresen hidratálj, a megfelelően ápolt bőrön ugyanis egyenletesebben kopik a szín, de vigyázz: a forró víz és a radírozás gyorsíthatják a halványodást. 

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