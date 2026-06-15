Így lesz káros UV-sugarak nélkül bronzos a bőröd – A legjobb önbarnítók, amikkel foltmentes lesz az eredmény

Az önbarnító használatától sokan ódzkodnak, nem véletlenül: jó pár elrettentő, foltos és csíkos példát láttunk már (rosszabb esetben magunkon tapasztaltunk), ami egy életre elvette a kedvünket a kísérletezéstől. Pedig a megfelelő technika elsajátításával olyan csodás végeredményt érhetünk el, hogy többé eszünk ágában sem lesz a napon senyvedni.

Az önbarnító az UV-sugarak káros hatásai nélkül eredményez csodás barna bőrt.

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Ezeket az önbarnító termékeket muszáj kipróbálnod, ha bronzos bőrre vágysz Ha a nyár közeledtével szeretnél egy kis színt magadra varázsolni, egy önbarnítós testápolóval vagy habbal könnyedén megteheted.

Megmutatjuk, melyek azok a termékek, amikre érdemes beruházni!

A legtöbbünk szerint a nyár egyet jelent a csábító, barna bőrrel, de minél többet hallunk az öregedés és az UV-sugarak tagadhatatlan kapcsolatáról, annál kevesebb motivációt érzünk arra, hogy grillcsirke módjára forogjunk a napágyon. Nos, a jó hír, hogy erre nincs is szükség, ugyanis egy jó önbarnító habbal vagy testápolóval pár óra leforgása alatt gyönyörű színt varázsolhatsz magadra.

1. SOLIS Self-tanning Foam 15 200 Ft (cocosolis.com) 2. Bondi Sands Tanning Foam - Dark 10 090 Ft(douglas.hu) 3 - Önbarnító testápoló, világos-közepes árnyalat, 250 ml 2 199 Ft (dm.hu) 4 - Self Tanning Foam 9 790 Ft (rituals.com) 5 - St.Tropez Self Tan Express Bronzing Mousse 7950Ft (notino.hu)

A legjobb pedig, hogy az önbarnító használata egyáltalán nem egy ördöglakat: a szép végeredmény kulcsa csupán a megfelelő előkészítés.

A felvitel előtti napon érdemes alaposan leradírozni a bőrt, különösen a könyök, a térd és a boka környékén. Ezek a területek hajlamosak több terméket magukba szívni, ami sötétebb foltok kialakulásához vezethet. A szőrtelenítést is célszerű legalább egy nappal korábban elvégezni, hogy a bőr megnyugodjon. A piacon ma már számos önbarnító típus közül választhatunk: a hab állagú verziók általában gyorsan száradnak és könnyen eloszlathatók, ezért sokan kedvelik őket. A testápolók intenzívebb hidratálást biztosítanak, míg a spray-k a nehezen elérhető területeken jelenthetnek segítséget.

A felvitel során érdemes speciális kesztyűt használni, így egyenletesebb lesz az eredmény, és a tenyér sem színeződik el.

A terméket körkörös mozdulatokkal oszlassuk el külön figyelemmel a hajvonalra, a fülekre és a nyakra, hogy ne maradjanak éles átmenetek. Ha igazán tartós hatást szeretnél, fontos, hogy rendszeresen hidratálj, a megfelelően ápolt bőrön ugyanis egyenletesebben kopik a szín, de vigyázz: a forró víz és a radírozás gyorsíthatják a halványodást.