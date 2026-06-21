A micellás víz lehet a megoldás a bajban: mutatjuk, mi történik, ha zsíros hajra használod − VIDEÓ

Meglátod, ezentúl nem csak az arcbőröd kedvence lesz, és nem csak sminkeltávolításkor fogod szeretni ezt a csodavizet. A micellás víz gyorsan és hatékonyan mentheti meg a mindennapjaidat, ha épp nincs időd hajat mosni.

Micellás víz hajra? Igen, beválik!

Forrás: 123rf.com

A micellás víz új funkciója A micellás víz lehet a zsíros haj új ellenszere – száraz sampon, hajlakk és wax ellen vesd be!

Hogyan használjuk a micellás vizet hajtisztításra és felfrissítésére?

Miért működik zsíros haj esetén a micellás víz?

A micellás víz titka

Sokan használnak hajlakkot, waxot, szárazsampont, amikor nincs idő hajat mosni. Hátránya, hogy poros hatású maradhat a hajtő utána. A micellás víz ezt az alapproblémát remekül megoldja. Ja, és a koszos cipővel is csodát tesz, erről itt olvashatsz bővebben!

A micellás víz sokoldalúságát te is bátran kihasználhatod!

Forrás: 123rf.com

A micellás víz titka a benne lévő apró micella-molekulákban rejlik, amelyek mágnesként vonzzák magukhoz a zsíros szennyeződéseket, a faggyút, egyéb szennyeződéseket és a hajlakkban található polimereket. Mivel a hajlakk − amit egyébként a II. világháború ihletett − száradás után egy vízlepergető réteget képez, a sima víz önmagában nem hatékony ellene, a micellák viszont képesek feloldani a tapadást és magukba zárni a ragacsos maradványokat anélkül, hogy kiszárítanák a hajszálakat vagy irritálnák a fejbőrt.

„A micellás víz hasznos a hajtövek felfrissítésére két hajmosás között – dörzsölés nélkül távolítja el a lerakódásokat, így a haj újra puha és könnyen formázható lesz. Azt azonban ne várjuk tőle, hogy volument ad a lelapult hajnak, erre használjuk inkább a jól bevált volumennövelő hajhabokat és a hajsamponokat" – javasolja Dr. Azadeh Shirazi bőrgyógyász.

Hogyan használd a micellás vizet?