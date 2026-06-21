A micellás víz lehet a megoldás a bajban: mutatjuk, mi történik, ha zsíros hajra használod − VIDEÓ

Meglátod, ezentúl nem csak az arcbőröd kedvence lesz, és nem csak sminkeltávolításkor fogod szeretni ezt a csodavizet. A micellás víz gyorsan és hatékonyan mentheti meg a mindennapjaidat, ha épp nincs időd hajat mosni.
A micellás víz új funkciója
- A micellás víz lehet a zsíros haj új ellenszere – száraz sampon, hajlakk és wax ellen vesd be!
- Hogyan használjuk a micellás vizet hajtisztításra és felfrissítésére?
- Miért működik zsíros haj esetén a micellás víz?
A micellás víz titka
Sokan használnak hajlakkot, waxot, szárazsampont, amikor nincs idő hajat mosni. Hátránya, hogy poros hatású maradhat a hajtő utána. A micellás víz ezt az alapproblémát remekül megoldja. Ja, és a koszos cipővel is csodát tesz, erről itt olvashatsz bővebben!
A micellás víz titka a benne lévő apró micella-molekulákban rejlik, amelyek mágnesként vonzzák magukhoz a zsíros szennyeződéseket, a faggyút, egyéb szennyeződéseket és a hajlakkban található polimereket. Mivel a hajlakk − amit egyébként a II. világháború ihletett − száradás után egy vízlepergető réteget képez, a sima víz önmagában nem hatékony ellene, a micellák viszont képesek feloldani a tapadást és magukba zárni a ragacsos maradványokat anélkül, hogy kiszárítanák a hajszálakat vagy irritálnák a fejbőrt.
„A micellás víz hasznos a hajtövek felfrissítésére két hajmosás között – dörzsölés nélkül távolítja el a lerakódásokat, így a haj újra puha és könnyen formázható lesz. Azt azonban ne várjuk tőle, hogy volument ad a lelapult hajnak, erre használjuk inkább a jól bevált volumennövelő hajhabokat és a hajsamponokat" – javasolja Dr. Azadeh Shirazi bőrgyógyász.
Hogyan használd a micellás vizet?
- Tegyünk egy kis micellás vizet egy vattakorongra. Ne tocsogjon a nedvességtől, de legyen elegendő rajta.
- A benedvesített koronggal töröljük végig a hajtövet, ahol szükséges, például a választék vagy a tarkó mentén.
- Szárítsuk meg a hajunkat, hogy teljes legyen a frissen mosott hatás.
- Gyakorlatilag mindegy, milyen márkájú micellás vizet használsz, mindegyik ugyanazon az elven működik, így mindegyik beválhat.
Eddig is tudtuk, hogy a micellás víz nélkül nem lehet élni, de az Instagramnak és a kísérletező influenszereknek köszönhetően most még egy okunk van szeretni. A sminklemosás azóta nem vesződség, mióta megjelent a boltok polcain, arra viszont senki nem gondolt, hogy akár a zsíros hajra is lehet gyorssegély. A micellás víz mostantól tehát már túlmutat a hagyományos felhasználáson. Ha gyors felfrissülésre vágysz, egyszerűen beilleszthető a rohanós napjaid rutinjába.
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