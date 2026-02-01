Tea, ami kisimítja a ráncokat? Igen! – Ázsiai skincare kezdőknek

Az ázsiai skincare alapja nem más, mint a goji bogyós és a datolyás kínai tea. Ez a fűszer egy igazi szépségápolási atombomba. Finom és táplál kívül-belül.

Ez a hagyományos kínai tea mindent visz!

Forrás: Shutterstock

Kínai tea a szervezeted felüdítéséért

Az arcápolást nem csak olyan külső eszközökkel lehet végezni, mint a reggeli arcjegelés – sokszor bizony belső megtisztulásra is szükségünk van. Ehhez pedig az egyik legtutibb módszer a tea. Egy jó gőzölgő tea nem csak a kedvünket dobja fel, miközben felmelegít, hanem sok esetben még zsírégető vagy egyéb jótékony hatással is bír.

Az egyik legtradicionálisabb kínai tea alapja a datolya, a goji bogyó és a krizantémvirág-tea.

A datolyát az étrended más területén is érdemes használnod, hiszen kitűnően pótolja az egészségtelen cukrot, emellett viszont a vérkeringésre és az emésztésre is jó hatással van. A goji bogyó tele van antioxidánssal, illetve a májműködést és a látást is javítja, a krizantémvirág-tea pedig amellett, hogy segíti az emésztést, még gyulladáscsökkentő hatással is bír.

Tea emésztésre és bőrápolásra – A legszuperebb gyógymód elkészítése

A teát a skincare rutinodhoz is illesztheted, de ha azt érzed, hogy nagyon felfújódtál, akkor is megéri kipróbálni, hiszen könnyíti az emésztést. Az biztos, hogy mindenképpen megéri kipróbálni ezt a pár perc alatt elkészíthető receptet!

Hozzávalók

1 marék datolya

1 marék goji bogyó

1 marék krizantémvirág-tea

méz ízlés szerint

Elkészítés

Forralj fel vizet a teához, majd dobd bele a datolyát, a goji bogyót és a krizantémvirág-teát. Hagyd állni 4-5 percig miután felforrt, a végén pedig ízlés szerint adj hozzá egy kis mézet, hiszen az is tele van antioxidánsokkal.

Ha megittad a teát, akkor nyugodtan el is fogyaszthatod a megmaradt és kiázott datolyát és goji bogyókat. Ha pedig elakadtál a tea elkészítésében, akkor lesd meg ezt a videót, ahol követheted a receptet.

Ázsiai wellnesstea, ami felüdíti a tested és a lelked Ha legközelebb meg akarod ajándékozni a bőröd és a szervezeted, akkor jusson eszedbe ez a tearecept. Próbáld ki ezt a tradicionális kínai teát, és nézd végig a saját glow upodat kínai módra!

Ha még több ázsiai receptre vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!