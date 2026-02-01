Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 1., vasárnap Ignác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kínai tea

Tea, ami kisimítja a ráncokat? Igen! – Ázsiai skincare kezdőknek

kínai tea természetes gyógymód bőrápolás
Ha szereted a kínai szépség- és wellnesstrendeket, akkor ez most neked szól! Ideje megismerkedned a legkülönlegesebb kínai tearecepttel, mely tele van antioxidánssal, bőrfeszesítő hatású és még az emésztést is segíti.

Az ázsiai skincare alapja nem más, mint a goji bogyós és a datolyás kínai tea. Ez a fűszer egy igazi szépségápolási atombomba. Finom és táplál kívül-belül.

hagyományos kínai tea
Ez a hagyományos kínai tea mindent visz!
Forrás: Shutterstock

Kínai tea a szervezeted felüdítéséért

Az arcápolást nem csak olyan külső eszközökkel lehet végezni, mint a reggeli arcjegelés – sokszor bizony belső megtisztulásra is szükségünk van. Ehhez pedig az egyik legtutibb módszer a tea. Egy jó gőzölgő tea nem csak a kedvünket dobja fel, miközben felmelegít, hanem sok esetben még zsírégető vagy egyéb jótékony hatással is bír.

Az egyik legtradicionálisabb kínai tea alapja a datolya, a goji bogyó és a krizantémvirág-tea. 

A datolyát az étrended más területén is érdemes használnod, hiszen kitűnően pótolja az egészségtelen cukrot, emellett viszont a vérkeringésre és az emésztésre is jó hatással van. A goji bogyó tele van antioxidánssal, illetve a májműködést és a látást is javítja, a krizantémvirág-tea pedig amellett, hogy segíti az emésztést, még gyulladáscsökkentő hatással is bír.

Tea emésztésre és bőrápolásra – A legszuperebb gyógymód elkészítése

A teát a skincare rutinodhoz is illesztheted, de ha azt érzed, hogy nagyon felfújódtál, akkor is megéri kipróbálni, hiszen könnyíti az emésztést. Az biztos, hogy mindenképpen megéri kipróbálni ezt a pár perc alatt elkészíthető receptet!

Hozzávalók

  • 1 marék datolya
  • 1 marék goji bogyó
  • 1 marék krizantémvirág-tea
  • méz ízlés szerint

Elkészítés

  1. Forralj fel vizet a teához, majd dobd bele a datolyát, a goji bogyót és a krizantémvirág-teát.
  2. Hagyd állni 4-5 percig miután felforrt, a végén pedig ízlés szerint adj hozzá egy kis mézet, hiszen az is tele van antioxidánsokkal.

Ha megittad a teát, akkor nyugodtan el is fogyaszthatod a megmaradt és kiázott datolyát és goji bogyókat. Ha pedig elakadtál a tea elkészítésében, akkor lesd meg ezt a videót, ahol követheted a receptet.

Ázsiai wellnesstea, ami felüdíti a tested és a lelked

Ha legközelebb meg akarod ajándékozni a bőröd és a szervezeted, akkor jusson eszedbe ez a tearecept. Próbáld ki ezt a tradicionális kínai teát, és nézd végig a saját glow upodat kínai módra!

Ha még több ázsiai receptre vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!

Valami forróra vágysz ebben a hideg időben? Akkor ez a 30 perces ázsiai leves pont neked való

Ezt a receptet muszáj kipróbálnod: gyors, isteni finom és teljesen felmelegít.

Hiányzik a pizza? Ezzel az olasz kimchivel megidézheted az imádott ízeket és még fogyaszt is

Szereted a pizzát, de a kalóriáktól inkább elfutnál? Akkor az olívás kimchi az új kedvenced lesz!

Ez a koreai hódesszert felrobbantotta az internetet: bingsu, a 0 kalóriás fagyi

Mi történik, ha a havazás, a diéta és a koreai gasztrotrendek egy tálban találkoznak? Egy szó: bingsu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu