Tea, ami kisimítja a ráncokat? Igen! – Ázsiai skincare kezdőknek

Az ázsiai skincare alapja nem más, mint a goji bogyós és a datolyás kínai tea. Ez a fűszer egy igazi szépségápolási atombomba. Finom és táplál kívül-belül.
Kínai tea a szervezeted felüdítéséért
Az arcápolást nem csak olyan külső eszközökkel lehet végezni, mint a reggeli arcjegelés – sokszor bizony belső megtisztulásra is szükségünk van. Ehhez pedig az egyik legtutibb módszer a tea. Egy jó gőzölgő tea nem csak a kedvünket dobja fel, miközben felmelegít, hanem sok esetben még zsírégető vagy egyéb jótékony hatással is bír.
Az egyik legtradicionálisabb kínai tea alapja a datolya, a goji bogyó és a krizantémvirág-tea.
A datolyát az étrended más területén is érdemes használnod, hiszen kitűnően pótolja az egészségtelen cukrot, emellett viszont a vérkeringésre és az emésztésre is jó hatással van. A goji bogyó tele van antioxidánssal, illetve a májműködést és a látást is javítja, a krizantémvirág-tea pedig amellett, hogy segíti az emésztést, még gyulladáscsökkentő hatással is bír.
Tea emésztésre és bőrápolásra – A legszuperebb gyógymód elkészítése
A teát a skincare rutinodhoz is illesztheted, de ha azt érzed, hogy nagyon felfújódtál, akkor is megéri kipróbálni, hiszen könnyíti az emésztést. Az biztos, hogy mindenképpen megéri kipróbálni ezt a pár perc alatt elkészíthető receptet!
Hozzávalók
- 1 marék datolya
- 1 marék goji bogyó
- 1 marék krizantémvirág-tea
- méz ízlés szerint
Elkészítés
- Forralj fel vizet a teához, majd dobd bele a datolyát, a goji bogyót és a krizantémvirág-teát.
- Hagyd állni 4-5 percig miután felforrt, a végén pedig ízlés szerint adj hozzá egy kis mézet, hiszen az is tele van antioxidánsokkal.
Ha megittad a teát, akkor nyugodtan el is fogyaszthatod a megmaradt és kiázott datolyát és goji bogyókat. Ha pedig elakadtál a tea elkészítésében, akkor lesd meg ezt a videót, ahol követheted a receptet.
Ázsiai wellnesstea, ami felüdíti a tested és a lelked
Ha legközelebb meg akarod ajándékozni a bőröd és a szervezeted, akkor jusson eszedbe ez a tearecept. Próbáld ki ezt a tradicionális kínai teát, és nézd végig a saját glow upodat kínai módra!
