Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 4., szombat Ferenc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
illat

5 bódító őszi parfüm, amit egyszerűen imádunk

Moment RF - zpagistock
illat parfüm ősz
Megérkezett az ősz és vele együtt a mélyebb, érzékibb illatok is. Szexi női parfümöket válogattunk, amelyekkel te is igazi femme fatale lehetsz.

Ahogy változnak az évszakok, úgy cserélődnek a kedvenc illataink is. Eljött az idő, hogy a friss, nyárias és virágos parfümjeidet lecseréld érzéki, mély, fűszeres aromákra. Válogass ezekből a luxushatást keltő női parfümöket!

parfüm, női parfüm, őszi parfüm
Női parfümajánló őszre
Forrás:  Getty Image

Őszi parfümajánló

Chloé le parfum

A Chloé Le Parfum kifinomult illatában a napérlelte narancsvirág mámorítóan citrusos akkordjai fonódnak össze a Chloé ikonikus összetevőjével. A kirobbanóan virágos frissességet a gourmand tonkabab és a vanília édesen meleg akkordjai mélyítik el az illat érzéki lezárásaként. Tökéletes azok számára, akik a virágos parfümöket kedvelik, de egy érettebb, édesen nőies aurára vágynak.

chloé le parfum
Chloé le parfum, 100ml 70 190 Ft
Forrás: duglas.hu

DIOR Hypnotic Poison

Egyszerre nőies és merész, a megtestesült tiltott gyümölcs egy illatban. A parfüm különlegessége, hogy négy ellentétes illatjegyből tevődik össze az addiktív formulája. A mámorítóan keserű mandula, a pazar arab jázmin, a titokzatos jacaranda és az érzéki vaníliás pézsma izgalmas kompozíciót alkotnak. Az érzéki vanília és a keserű mandula arab jázminnal és szantálfa jegyeivel találkozik. A bájitalt csillagánizs és pézsma teszi még erőteljesebbé.

DIOR Hypnotic Poison 100 ml –   63.220 Ft   
Forrás:  notino.hu

Mugler Alien Goddess

Ahogy a neve is mutatja ez egy igazi, nem e világi, istennői illat. A kalábriai bergamott, a spanyol jázmin szuperinfúzió és a bourbon vanília mágneses jegyei érzékiséget és merészséget nyújtnak.  Az Alien Goddess kókuszos jegye, a lágyságot egy fanyar bergamott szívvel élénkíti. A spanyol jázmin szuperinfúziója a jázmintea új jegyével párosul, amely szorosan illeszkedik az eredeti illathoz. A fenntarthatóan termesztett prémium madagaszkári vanília, a benzoéviasz és a kasmírfa elegáns és érzéki illatélményt nyújt.

MUGLER Alien Goddess Alien Goddess Intense Eau de Parfum  60 ml – 66.100 Ft 
Forrás: marionnaud.hu

Baccarat Rouge 540

Ha van parfüm, ami elcsábította a sztárvilágot, akkor ez az. Ezt az illatot rengeteg híresség, influenszer viseli, és hatalmas trend lett belőle az elmúlt években. A Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum a Maison Francis Kurkdjian márka egy keleties-virágos illata nőknek és férfiaknak. A luxusillat keserű mandula és sáfrány akkordokkal nyit, majd az erőteljes cédrusfa és jázmin veszi át az irányítást. A formula alapillatai a fás jegyek, az ámbra és a meleg pézsma. Csábító, fűszeres és luxusérzetű. 

Baccarat Rouge 540 - parfüm kivonat 70 ml  127.500 Ft 
Forrás: vivantis.hu

Givenchy L’Interdit Rouge

A modern, stílusos parfüm jegyei között megtalálhatod a vérnarancs frissességét, a csípős gyömbért és a tubarózsát is. Ez az illat egyszerre virágos és mámorítóan mély. A friss illatot a pacsuli, a szantálfa és a vetiver ellenhangsúlyozza, így az elsőre könnyed illat, leszáradva meleg érzékiséget nyújt. Ez egy olyan parfüm, ami tökéletes a hétköznapokra, de a különleges estékre is. 

Givenchy L’Interdit Rouge 50 ml – 52.000 Ft
Forrás:www.marionnaud.hu

Kutatók bizonyították: ha ilyen parfümöt használsz, megnőhet az agykapacitásod

Tudományosan alátámasztották, hogy létezik egy illat, amely növelheti az agy térfogatát, és még a demenciát is megelőzheti. De melyik parfüm képes ilyen csodákra?

Szarvasgomba, olívaolaj és vaj: a sós parfümök új kapukat nyitnak meg előttünk

Már a könyöködön jönnek ki az unalmas, édes és virágos illatú parfümök, amiket minden második nő visel? Teljesen megértjük: legfőbb ideje, hogy lipróbálj egy komplex, sós parfümöt, ami olyan érzést nyújt, mintha a fine dining találkozna a luxusillatok világával.

Így legyen tartósabb a parfümöd, mint bármelyik románcod: 5 tipp, hogy egész nap illatozz

A parfümöd gyorsabban elillan, mint az életkedved hétfő reggel? Akkor mutatunk pár tippet, amivel le sem tudod majd vakarni magadról az illatfelhőt és vele együtt a bókokat!

  •  
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu