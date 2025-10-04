5 bódító őszi parfüm, amit egyszerűen imádunk

Ahogy változnak az évszakok, úgy cserélődnek a kedvenc illataink is. Eljött az idő, hogy a friss, nyárias és virágos parfümjeidet lecseréld érzéki, mély, fűszeres aromákra. Válogass ezekből a luxushatást keltő női parfümöket!

Női parfümajánló őszre

Forrás: Getty Image

Őszi parfümajánló

Chloé le parfum

A Chloé Le Parfum kifinomult illatában a napérlelte narancsvirág mámorítóan citrusos akkordjai fonódnak össze a Chloé ikonikus összetevőjével. A kirobbanóan virágos frissességet a gourmand tonkabab és a vanília édesen meleg akkordjai mélyítik el az illat érzéki lezárásaként. Tökéletes azok számára, akik a virágos parfümöket kedvelik, de egy érettebb, édesen nőies aurára vágynak.

Chloé le parfum, 100ml 70 190 Ft

Forrás: duglas.hu

DIOR Hypnotic Poison

Egyszerre nőies és merész, a megtestesült tiltott gyümölcs egy illatban. A parfüm különlegessége, hogy négy ellentétes illatjegyből tevődik össze az addiktív formulája. A mámorítóan keserű mandula, a pazar arab jázmin, a titokzatos jacaranda és az érzéki vaníliás pézsma izgalmas kompozíciót alkotnak. Az érzéki vanília és a keserű mandula arab jázminnal és szantálfa jegyeivel találkozik. A bájitalt csillagánizs és pézsma teszi még erőteljesebbé.

DIOR Hypnotic Poison 100 ml – 63.220 Ft

Forrás: notino.hu

Mugler Alien Goddess

Ahogy a neve is mutatja ez egy igazi, nem e világi, istennői illat. A kalábriai bergamott, a spanyol jázmin szuperinfúzió és a bourbon vanília mágneses jegyei érzékiséget és merészséget nyújtnak. Az Alien Goddess kókuszos jegye, a lágyságot egy fanyar bergamott szívvel élénkíti. A spanyol jázmin szuperinfúziója a jázmintea új jegyével párosul, amely szorosan illeszkedik az eredeti illathoz. A fenntarthatóan termesztett prémium madagaszkári vanília, a benzoéviasz és a kasmírfa elegáns és érzéki illatélményt nyújt.

MUGLER Alien Goddess Alien Goddess Intense Eau de Parfum 60 ml – 66.100 Ft

Forrás: marionnaud.hu

Baccarat Rouge 540

Ha van parfüm, ami elcsábította a sztárvilágot, akkor ez az. Ezt az illatot rengeteg híresség, influenszer viseli, és hatalmas trend lett belőle az elmúlt években. A Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum a Maison Francis Kurkdjian márka egy keleties-virágos illata nőknek és férfiaknak. A luxusillat keserű mandula és sáfrány akkordokkal nyit, majd az erőteljes cédrusfa és jázmin veszi át az irányítást. A formula alapillatai a fás jegyek, az ámbra és a meleg pézsma. Csábító, fűszeres és luxusérzetű.