5 bódító őszi parfüm, amit egyszerűen imádunk

Ahogy változnak az évszakok, úgy cserélődnek a kedvenc illataink is. Eljött az idő, hogy a friss, nyárias és virágos parfümjeidet lecseréld érzéki, mély, fűszeres aromákra. Válogass ezekből a luxushatást keltő női parfümöket!
A Chloé Le Parfum kifinomult illatában a napérlelte narancsvirág mámorítóan citrusos akkordjai fonódnak össze a Chloé ikonikus összetevőjével. A kirobbanóan virágos frissességet a gourmand tonkabab és a vanília édesen meleg akkordjai mélyítik el az illat érzéki lezárásaként. Tökéletes azok számára, akik a virágos parfümöket kedvelik, de egy érettebb, édesen nőies aurára vágynak.
Egyszerre nőies és merész, a megtestesült tiltott gyümölcs egy illatban. A parfüm különlegessége, hogy négy ellentétes illatjegyből tevődik össze az addiktív formulája. A mámorítóan keserű mandula, a pazar arab jázmin, a titokzatos jacaranda és az érzéki vaníliás pézsma izgalmas kompozíciót alkotnak. Az érzéki vanília és a keserű mandula arab jázminnal és szantálfa jegyeivel találkozik. A bájitalt csillagánizs és pézsma teszi még erőteljesebbé.
Ahogy a neve is mutatja ez egy igazi, nem e világi, istennői illat. A kalábriai bergamott, a spanyol jázmin szuperinfúzió és a bourbon vanília mágneses jegyei érzékiséget és merészséget nyújtnak. Az Alien Goddess kókuszos jegye, a lágyságot egy fanyar bergamott szívvel élénkíti. A spanyol jázmin szuperinfúziója a jázmintea új jegyével párosul, amely szorosan illeszkedik az eredeti illathoz. A fenntarthatóan termesztett prémium madagaszkári vanília, a benzoéviasz és a kasmírfa elegáns és érzéki illatélményt nyújt.
Ha van parfüm, ami elcsábította a sztárvilágot, akkor ez az. Ezt az illatot rengeteg híresség, influenszer viseli, és hatalmas trend lett belőle az elmúlt években. A Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum a Maison Francis Kurkdjian márka egy keleties-virágos illata nőknek és férfiaknak. A luxusillat keserű mandula és sáfrány akkordokkal nyit, majd az erőteljes cédrusfa és jázmin veszi át az irányítást. A formula alapillatai a fás jegyek, az ámbra és a meleg pézsma. Csábító, fűszeres és luxusérzetű.
A modern, stílusos parfüm jegyei között megtalálhatod a vérnarancs frissességét, a csípős gyömbért és a tubarózsát is. Ez az illat egyszerre virágos és mámorítóan mély. A friss illatot a pacsuli, a szantálfa és a vetiver ellenhangsúlyozza, így az elsőre könnyed illat, leszáradva meleg érzékiséget nyújt. Ez egy olyan parfüm, ami tökéletes a hétköznapokra, de a különleges estékre is.
