Minden it girl gyömbéres parfümtől illatozik idén tavasszal: mutatjuk, hol szerezheted be őket te is

A gyömbéres parfüm egy teljesen új arcát mutatja meg a nőiességnek: nem túl édes, nem túl nehéz, mégis különleges és felejthetetlen. Ha szeretnél kilépni a megszokott parfümök világából, akkor tégy próbát ezzel az illatjeggyel és meglátod, egy csapásra a kedvenced lesz!
A legkülönlegesebb gyömbéres parfümök, amiket a boltokban megtalálhatsz
- A tavaszi időszak gyömbéres illatjegyű parfümökről fog szólni.
- Megmutatjuk, hol szerezheted be a legfinomabb variációkat!
Minden időszaknak megvannak a maga parfümkülönlegességei: míg nyáron odavoltunk a sós parfümökért, a tél inkább az édesebb, pisztáciás illatokról szólt.
A tavasz első meleg napsugarai pedig a friss, gyömbéres illatokat hozzák majd magukkal, amik egyszerre fűszeresek, vibrálóak és elegánsak.
A gyömbér különlegessége abban rejlik, hogy szinte bármilyen illatjeggyel tökéletesen harmonizál: citrussal pezsgő és üde, míg fás akkordokkal egy mélyebb és elegánsabb arcát mutatja meg. Pont ezért a legjobb női parfümök egyik elengedhetetlen alkotóeleme: megmutatjuk, melyek a mi kedvenceink az idei szezonban!
Jo Malone Ginger Biscuit
Ez az illat olyan, mintha egy isteni, frissen sült gyömbéres kekszbe harapnál, mégsem émelyítő a pörkölt mogyorónak és a tonkababnak hála, amik egy igazi gourmand parfümöt varázsolnak az édes alapból.
Diptyque Eau Mohéli
Ha inkább a virágos illatokat kedveled, ez a Diptyque parüm az ideális választás számodra: a rózsabors, az ilang-ilang és a gyömbér egy friss, fűszeres, de egyben fás és virágos elegyet alkot, aminek képtelenség ellenállni.
My Geisha Invisible Power
Ez az uniszex esszencia a citrusok és a gyömbér frissességét ötvözi a pézsma, az ámbra és a vanília melegségével és mélységével.
Goldfield & Banks Ingenious Ginger
Egy igazi kaméleon ez az illat: üdítő gyömbérjeggyel indul, ami egy kis idő múlva krémes, finom bőrillattá alakult át, hogy végül egy különleges tejsavóban teljesedjen ki.
Hermès Twilly D'hermès
A gyömbérkedvelők igazi álma ez az Hermès klasszikus, ami a szantálfa és a tubarózsa édességével bolondítja meg az alap gyömbért, ami egy igazán klasszikus, elegáns végeredményt ad.
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.
Ha szívesen olvasnál még parfümökről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: