Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 20., hétfő Illés

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
rejtvény

IQ-teszt: csak a legélesebb szeműek találják meg a képen a gyűrűt 5 másodperc alatt

rejtvény megoldás IQ tesztek
Life.hu
2026.07.20.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Egy színes kavalkád közepén, ahol gyerekek csónakáznak, elbújt egy gyönyörű, apró gyűrű és neked mindössze 5 másodperced van, hogy megtaláld. Készen állsz a kihívásra? Hoztunk nektek egy IQ-tesztet, ami megmondja, mennyire vagy éleslátó és milyen gyorsan reagál az agyad!

Ha szereted az agytornász feladványokat, amik nemcsak logikusak, de szórakoztatóak is, mint a vizuális rejtvények, az optikai illúziók vagy az IQ-tesztek, akkor ez a kihívás neked lett kitalálva!

iq-teszt
Te meg tudod oldani a legújabb IQ-tesztünket?
Forrás:  YouTube 

Megtalálod a gyűrűt a legújabb IQ-tesztben?

A játék lényege, hogy vedd észre a gyűrűt, mielőtt lejár az időd. Azt már most bátran kijelenthetjük, hogy nem lesz könnyű dolgod, mert olyan, mintha a tűt próbálnád megkeresni a szénakazalban. Mielőtt nekiállnál, lazíts egy kicsit és dőlj hátra, hogy minél koncentráltabban megtalálhasd az elrejtett ékszert!

Ugye nem felejtetted el, hogy 5 másodperced van?

Az emberek mindössze 2%-a képes ennyi idő alatt teljesíteni a kihívást. Te közéjük tartozol?

Ez az optikai illúzió őrületbe kerget mindenkit: te megtalálod a ceruzát?

Mindössze 3 másodperced van, hogy sikeresen megoldd ezt az IQ-tesztet! Készen állsz a kihívásra?

Megoldás

A képen pirossal bekarikáztuk neked a gyűrűt a jobb felső sarokban. Jó helyen kerested? Ha megtaláltad, csak gratulálni tudunk, de ha nem sikerült, akkor sincs semmi baj, hiszen te megpróbáltad és mindig jól jön egy kis agytorna! Annyi garantált, hogy legközelebb még gyorsabb és ügyesebb leszel.

A gyűrű a jobb felső sarokban volt
Forrás:  YouTube 

Az ismerőseid vajon meg tudnák oldani? Teszteld le keresőképességüket és küldd tovább nekik a tesztet! Ki lesz a leggyorsabb, aki megtalálja?

IQ-teszt: csak a legélesebb szeműek tudják kiszúrni a nyuszit a képen, te képes vagy rá?

Megtalálod a nyuszit a képen? Ha igen, akkor te is benne vagy a legjobb 1 százalékban. Ez az IQ-teszt talán pont neked való.

Sasszemed és 140 feletti IQ-d van, ha megtalálod a páratlan számot

Képes vagy észrevenni a látszólag tökéletesen ismétlődő minták közti különbséget?

Csak az emberek 15 százaléka tudja megfejteni ezt a logikai feladványt – Te köztük vagy?

Egy apró videó, egy még apróbb kérdés – és a többség totál elvérzik rajta. Ha viszont sikerül megfejtened, simán nevezheted magad IQ-teszt nindzsának.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu