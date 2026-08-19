Az ősz legfinomabb illata: gyümölcsös, nőies almás parfümök, amikbe mindenki beleszeret

Az alma illata különleges helyet foglal el az illatvilágban: egyszerre idézheti a frissen szedett gyümölcs ropogósságát, egy őszi hangulatát vagy akár egy fahéjas sütemény otthonos melegségét. Nem véletlen, hogy a parfümökben is visszaköszön: megfelelően kombinálva egyáltalán nem lesz egyhangú, egyszerű vagy túl édes.

Az alma illata parfümökben is isteni.

Forrás: Shutterstock

Friss, ropogós vagy éppen édes és krémes almaillatokat is találunk a parfümök között.

Az almás jegy egészen más karaktert mutat virágos, fás vagy vaníliás társakkal.

Mutatjuk azokat az illatokat, amelyek különösen jól passzolnak az őszi hangulathoz.

Különleges, nőies almás parfümök őszre

Az almás parfümök korántsem merülnek ki egyetlen karakterben. Van, amelyik friss és ropogós, mintha éppen egy zöldalmába haraptunk volna, mások édesebbek, lédúsabbak és játékosabbak, míg a fűszeres, fás vagy vaníliás jegyekkel kiegészített kompozíciók már mélyebb, érzékibb és kifejezetten őszi hangulatot árasztanak. Összegyűjtöttünk néhány izgalmas almás illatot a friss és ropogós kedvencektől az édesebb, érzékibb kompozíciókig – hogy mindenki megtalálhassa azt a változatot, amely leginkább illik hozzá.

1. Kayali Eden Juicy Apple 46 600 Ft/50 ml; 2. DKNY Be Delicious 50 ml17 900 Ft/50ml; 3. Hugo Boss Alive Alive 47 990 Ft/50 ml; 4. Kilian Paris The Liquors Apple Brandy On The Rocks 61 990 Ft/30 ml; 5. Nina Ricci Nina Le Parfum 31 890 Ft/30 ml

Forrás: douglas.hu; notino.hu

Az alma különlegessége abban rejlik, hogy képes egyszerre friss, meleg és nőies hangulatot sugározni. Citrusos jegyekkel üdévé és energikussá válik, virágokkal finomabb, nőiesebb karaktert kap, míg fahéjjal, vaníliával, karamellel vagy fás akkordokkal párosítva már az őszi sütemények és a kuckózós esték hangulatát idézheti. Egy jól megválasztott változat ezért nem feltétlenül csak nappali, könnyed illat: a megfelelő kompozíció akár egy elegáns esti programhoz is tökéletes lehet.

Az is sokat számít, hogy milyen alma jelenik meg az illatban. A zöldalma általában frissebb, savanykásabb és ropogósabb hatást kelt, míg a piros vagy édesebb alma a gyümölcsösebb, lágyabb oldalát mutatja. Egyes parfümökben pedig már szinte felismerhetetlenül bújik meg ez a gyümölcs, és csak egy friss, lédús, enyhén édeskés érzetet kölcsönöz a kompozíciónak.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ezek is érdekelhetnek még: