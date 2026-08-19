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illat

Az ősz legfinomabb illata: gyümölcsös, nőies almás parfümök, amikbe mindenki beleszeret

Shutterstock - Pixel-Shot
illat alma parfüm körkép
Váradi Melinda
2026.08.19.
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Az alma nem csak az őszi konyha sztárja lehet. A friss, ropogós zöldalmától az édes, lédús piros gyümölcsön át egészen a fűszeres és érzéki kompozíciókig megmutatjuk, milyen izgalmas arcai vannak ennek az illatjegynek a parfümök terén.

Az alma illata különleges helyet foglal el az illatvilágban: egyszerre idézheti a frissen szedett gyümölcs ropogósságát, egy őszi hangulatát vagy akár egy fahéjas sütemény otthonos melegségét. Nem véletlen, hogy a parfümökben is visszaköszön: megfelelően kombinálva egyáltalán nem lesz egyhangú, egyszerű vagy túl édes.

alma parfüm
Az alma illata parfümökben is isteni.
Forrás: Shutterstock
  • Friss, ropogós vagy éppen édes és krémes almaillatokat is találunk a parfümök között. 
  • Az almás jegy egészen más karaktert mutat virágos, fás vagy vaníliás társakkal. 
  • Mutatjuk azokat az illatokat, amelyek különösen jól passzolnak az őszi hangulathoz.

Különleges, nőies almás parfümök őszre

Az almás parfümök korántsem merülnek ki egyetlen karakterben. Van, amelyik friss és ropogós, mintha éppen egy zöldalmába haraptunk volna, mások édesebbek, lédúsabbak és játékosabbak, míg a fűszeres, fás vagy vaníliás jegyekkel kiegészített kompozíciók már mélyebb, érzékibb és kifejezetten őszi hangulatot árasztanak. Összegyűjtöttünk néhány izgalmas almás illatot a friss és ropogós kedvencektől az édesebb, érzékibb kompozíciókig – hogy mindenki megtalálhassa azt a változatot, amely leginkább illik hozzá.

Colorful vector abstract background with soft gradient. Vector background for wallpaper. Eps 10 1: Kayali Eden Juicy Apple | 01 Eau de Parfum hölgyeknek 50 ml 46 600Ft 2: DKNY Be Delicious Eau de Parfum hölgyeknek 50 ml 17 900Ft 3: Alive Alive Eau de Parfum 30 nap legalacsonyabb ára27 790 Ft 31 690 Ft Eredeti ár33 490 Ft 30ml 1 056 Ft / 1 ml ÁFÁ-val 4: The Liquors Apple Brandy On The Rocks Eau de Parfum 30 ml 2 066 Ft / 1 ml ÁFÁ-val 61 990 Ft 5: Nina Le Parfum Eau de Parfum 30 ml 1 063 Ft / 1 ml ÁFÁ-val 31 890 Ft
1. Kayali Eden Juicy Apple 46 600 Ft/50 ml; 2. DKNY Be Delicious 50 ml17 900 Ft/50ml; 3. Hugo Boss Alive Alive 47 990 Ft/50 ml; 4. Kilian Paris The Liquors Apple Brandy On The Rocks 61 990 Ft/30 ml; 5. Nina Ricci Nina Le Parfum 31 890 Ft/30 ml
Forrás: douglas.hu; notino.hu

Az alma különlegessége abban rejlik, hogy képes egyszerre friss, meleg és nőies hangulatot sugározni. Citrusos jegyekkel üdévé és energikussá válik, virágokkal finomabb, nőiesebb karaktert kap, míg fahéjjal, vaníliával, karamellel vagy fás akkordokkal párosítva már az őszi sütemények és a kuckózós esték hangulatát idézheti. Egy jól megválasztott változat ezért nem feltétlenül csak nappali, könnyed illat: a megfelelő kompozíció akár egy elegáns esti programhoz is tökéletes lehet.

Az is sokat számít, hogy milyen alma jelenik meg az illatban. A zöldalma általában frissebb, savanykásabb és ropogósabb hatást kelt, míg a piros vagy édesebb alma a gyümölcsösebb, lágyabb oldalát mutatja. Egyes parfümökben pedig már szinte felismerhetetlenül bújik meg ez a gyümölcs, és csak egy friss, lédús, enyhén édeskés érzetet kölcsönöz a kompozíciónak.

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