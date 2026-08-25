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Ezért a luxushatású hajszínért őrül meg mindenki ősszel: felejtsd el a gesztenyebarnát

frizuradivat őszi divat hajszín
Váradi Melinda
2026.08.25.
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Idén ősszel a megszokott gesztenyebarna és réz árnyalatok helyett egy különleges, mélyen ragyogó árnyalat kerülhet a figyelem középpontjába. A szezon legmenőbb hajszíne egyszerre meleg, fényes és elegáns, ráadásul egészen luxushatást kölcsönöz a frizurának.

Az ősz beköszöntével nemcsak a gardróbunk cserélődik le, hanem a szépségrutinunk is. Előkerülnek a bordó körömlakkok, a mélyebb szemhéjfestékek, a melegebb árnyalatú pirosítók, és sokan a hajszínükön is szívesen változtatnak. A klasszikus őszi tónusok, például a réz, a gesztenyebarna és a csokoládébarna évről évre visszatérnek, ám 2026-ban egy izgalmasabb árnyalat készül átvenni a főszerepet.

legnagyobb hajszíntrend idén ősszel nem a gesztenyebarna, hanem a burnt amber
A legnagyobb hajszíntrend idén ősszel nem a gesztenyebarna, hanem a burnt amber.
Forrás: Shutterstock
  • Az ősz kedvenc hajszíne idén nem a gesztenyebarna.
  • Egy meleg, mély és fényes árnyalat, amely különleges hatást ad a hajnak. 
  • A megfelelő tónus kiválasztásával többféle hajszínből is elérhető.

Az ősz legdivatosabb hajszíne elegáns és luxushatású

A burnt amber, vagyis az égett borostyán egy különleges, meleg hajszín, amely a mézes-aranybarna és a mélyebb gesztenyés tónusok között helyezkedik el. Nem annyira élénk, mint a klasszikus réz, ugyanakkor sokkal izgalmasabb és fényesebb hatást kelthet, mint egy egyszerű barna árnyalat. Egyik legnagyobb előnye, hogy nem egysíkú. Az aranybarna alapot meleg, enyhén gesztenyés részletek egészítik ki, amelyek a fényben különösen látványosan érvényesülnek. Ettől a haj egészségesebbnek, dúsabbnak és fényesebbnek tűnhet.

Nem véletlen, hogy a trendet Hailey Bieber is viseli. A modell fényes, rövidebb, úgynevezett lob frizurája remekül kiemeli a burnt amber árnyalat sokdimenziós hatását.

A szín ráadásul tökéletesen illik ahhoz a visszafogott luxust idéző szépségtrendhez, amely az utóbbi időszakban egyre népszerűbb. Nem harsány, mégis feltűnő, és akkor is karaktert adhat a megjelenésnek, ha a ruhatárunkban inkább semleges darabokat viselünk. 

Bár első pillantásra hasonlíthat a sima vöröshöz vagy a gesztenyéhez, a burnt amber ennél árnyaltabb. A hagyományos réznél kevésbé narancsos, a barna árnyalatoknál pedig jóval melegebb és fényesebb. Éppen ezért azoknak is jó választás lehet, akik szeretnének ősszel változtatni a hajszínükön, de nem vágynak drasztikus átalakulásra. A fodrásznál érdemes pontosan megmutatni a kívánt árnyalatot egy fotón, hiszen a haj jelenlegi színe, az alapárnyalat és a korábbi festések mind befolyásolhatják a végeredményt.

A burnt amber egyik legfontosabb része a ragyogás. A szín akkor mutat igazán drágának és ápoltnak, ha a haj felszíne sima és fényes, ezért a megfelelő hidratálás és a festett hajra készült ápolás különösen fontos. A meleg árnyalatokat ráadásul nem szükséges feltétlenül teljes hajfestéssel elérni: balayage, finom melírok vagy tónusozás segítségével is beépíthetők a frizurába. Így természetesebb, lágyabb hatás érhető el, miközben a haj kap egy kis őszi ragyogást.

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