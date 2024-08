Ez lett a vége Travis Scott részeg verekedésének: Párizsban csapott össze testőrével

Letartóztatták Travis Scott rappert, miután részegen összeverekedett testőrével Párizsban. Mint kiderült, azért keveredtek szóváltásba, mert a zenészt folyamatosan követték a lesifotósok, az egyikük pedig bekukucskált a sztár autójának csomagtartójába, a zenész pedig számonkérte testőrét, hogy miért hagyta ezt. A szállodájukba visszaérve fajult el a vitta, és lett belőle tetlegesség, oda hívták ki a rendőröket. A rappert már kiengedték ráadásul anélkül, hogy vádat emeltek volna ellene.

Travis Scott rappert letartóztatták Párizsban

Forrás: Getty Images

Travis Scott ellen nem emelnek vádat

Mozgalmasra sikerült Travis Scott párizsi látogatása, ugyanis csütörtök este még az USA kosárlabdacsapatának szurkolt, péntek reggel pedig a fogdában ébredt. Sikerült ugyanis szóváltásba kerülnie a saját testőrével, a vita pedig tettelgességig fajult. A sztárt hoteljéből szállították el, és azért tartották bent, mert a források szerint nem volt kihallgatható állapotban. „Nem volt olyan állapotban, hogy azonnal ki lehessen hallgatni, ezért egy cellába zárták" - mondta a bennfentes. „A rendőrség beszél a szemtanúkkal és más szállodai alkalmazottakkal, valamint a Travis stábjával, és átnézik a különböző helyszíneken készült felvételeket. Miután elvégezték a vizsgálatot, eldöntik, hogy tesznek-e büntetőfeljelentést. Ez az imént említett tényezőktől függ" - mondta Travis képviselője. „Közvetlen kapcsolatban állunk a helyi párizsi hatóságokkal az ügy gyors megoldása érdekében, és amint rendelkezésre áll, friss információkkal fogunk szolgálni" - tette hozzá. Szerencséjére hamar kiengedték, ráadásul vádat sem emelnek ellene, ugyanis senki nem sérült meg a verekedéssé fajult vita hevében.

Travis Scott számára nem ismeretlen a balhézás

A rapper az utóbbi időben többször is botrányba keveredett. A cannes-i filmfesztivál egyik afterbuliján is sikerült összeverekednie más rapperekkel. A modellek mindenfelé repkedtek a közelharcban" - mondta egy forrás. „Valakit egy jégvödörrel ütöttek le." Az egész egy beszólással kezdődött, majd elfajult a résztvevők közötti ellentét. „Travis volt az agresszor" - állította akkor egy forrás. Nem sokkal később pedig egy jachton alakult ki balhé, ami miatt szintén letartóztatták a rappert. „Kiszámíthatatlanná vált, megzavarva a Marina és a közeli lakóépületek lakóinak nyugalmát. A vádlott figyelmen kívül hagyta a rendőrök figyelmeztetését is, hogy ne térjen vissza a Miami Beach Marina kikötőbe" - állt a többi között a jelentésben.