Ő Melania Trump ritkán látott nővére – Le sem tagadhatják egymást

Donald Trump beiktatási ceremóniája sok figyelmet kapott, nemcsak az elhangzott beszédek, a jelenlévők megjelenése, illetve a furcsa gesztusok miatt, hanem a meghívott vendégek miatt is. A rengeteg milliárdos cégvezető és családtag között természetesen az is sokaknak feltűnt, hogy Melania családtagjai nincsenek ott a ceremónián. Melania Trumpnak márpedig egy testvére is van, aki kerüli a nyilvánosságot. Ines Knauss 20 éve nem szerepelt a nyilvánosság előtt, viszont szoros kapcsolatot ápol húgával.

Melania Trump modellként és Donald Trump feleségeként vált híressé.

Forrás: Getty Images

Melania Trump nővére privát életet él

Melania Trump 1970 áprilisában született Szlovéniában, Melanija Knavs néven második lánygyermeként. A nővére, Ines Knauss 2 évvel korábban látta meg a napvilágot. A lányoknak van egy idősebb féltestvére apai ágon, akivel sosem találkoztak. Melania Trumpot már nagyon fiatalon, 16 éves korában felfedezték, mint modellt. Később az Egyesült Államokba költözött, ahol modellként, majd Donald Trump feleségeként lett híres. Testvére, Ines szintén az Egyesült Államokban él, Melania szülei pedig 2018-ban kaptak amerikai állampolgárságot.

Inesről keveset tudni

Inesről 2005-ben, egy Valentino divatház által szervezett ebéden készült kép, azóta a nőre édesanyjuk, Amalija Knavs temetésén figyelt fel a sajtó. Mindössze annyi derült ki, hogy a nő művész, aki 2020-ban egy 2 millió dollár értékű, Trump-tulajdonú lakásban élt New York Upper East Side negyedében.

Ines Knauss és Melania Trump egy eseményen 2005-ben.

Forrás: Getty Images/Valentino Fashion Luncheon For Boys Club of New York

Amikor Donald Trump megnyerte a 2016-os választásokat, azt feltételezték, hogy Melania azért késleltette a költözését New Yorkból a Fehér Házba, mert fiuk, Barron, be akarta fejezni az iskolai tanévet. Jelentések szerint Melania közeli kapcsolata Knausszal, akivel együtt nőttek fel Szlovéniában, szintén fontos szerepet játszott abban, hogy hosszabb ideig a városban maradt.

A divatban akart dolgozni

Inesről korábban egy párizsi fotós beszélt, aki Melaniát is fotózta, és elárulta, hogy Melania nővére is igazán szeretett volna a divatvilágban dolgozni, de nem tudta, hogyan kezdjen hozzá, mert nem olyan volt, mint más lányok, hanem egy igazán udvarias és szelíd személyiség volt.