Hiányzó Spice Girls tagok Mel B esküvőjén – Vajon balhé van a háttérben?

Mel B titkos esküvője a fodrászból lett szívszerelmével, Rory McPhee-vel „zig-a-zig-ah” hangulatban zajlott le, méghozzá a romantika brit fellegvárában, a Cliveden House-ban. A ceremónia csendes volt, de a vendéglista így is tartogatott meglepetéseket vagy inkább hiányzókat.

Hivatalosan még nem tudni, hogy Mel B meghívta e a többi lányt.

Ezek a Spice Girls tagok nem jelentek meg Mel B esküvőjén − Konfliktus lehet a háttérben?

Nos, a Spice Girls-ből csak Melanie C, azaz Sporty Spice tette tiszteletét az esküvőn. Victoria Beckham (Posh), Geri Halliwell (Ginger) és Emma Bunton (Baby) viszont sehol. Nincs „girl power” selfie, nincs egyenruha-hommage, és főleg nincs közös „Wannabe” a táncparketten. Hát mi folyik itt?

A People magazin beszámolója szerint semmilyen hivatalos indoklás nem érkezett a többiek távollétére. Ez persze bőven elég volt ahhoz, hogy beinduljon a rajongói konteógyár: talán Victoria túl elfoglalt volt a sok családi viszállyal, Geri elfelejtette az időpontot, Emma meg gyerekeket fuvarozott? Vagy... valami több van a háttérben?

Mel B-nek korábban voltak csipkelődős megjegyzései a lányokról – például nem rejtette véka alá, hogy néha nehéz őket egy térbe szervezni, nemhogy egy színpadra. Az is igaz, hogy a Spice Girls sosem volt a dráma nélküli barátság mintaképe, de azért az ember azt hinné, hogy egy esküvő az az alkalom, amikor félreteszik a sérelmeket, legalább egy pohár pezsgő erejéig.

Melanie C viszont példásan helytállt, és jelenlétével megmentette a „Spice factor”-t az eseményen. Azt nem tudni, hogy a DJ végül lejátszotta-e a „Spice Up Your Life”-ot, de ha igen, valószínűleg egy kicsit halkabban szólt, mint szokott.