Meghökkentő, de igaz: vannak, akik bármennyit ihatnak, mégsem lesznek másnaposak

A tudomány évszázadok óta vizsgálja az alkohol szervezetre gyakorolt hatásait. A kutatók mára nagyon sokat tudnak arról, hogyan hat ránk a szesz, ám meglepő módon a másnaposság egy olyan terület, amelyről még mindig keveset tudunk.

A kutatók szerint az emberek 20-25 százaléka egyáltalán nem szenved másnaposságtól, bármit is isznak – a jelenség hátterében valószínűleg genetikai okok állnak.

A másnaposság kialakulása

Bár számtalan tudományos elmélet létezik a jelenségről, és azt is pontosan feltérképezték, hogy melyik italfajta okozza a legsúlyosabb tüneteket, azt mégsem sikerült megfejteni, hogy pontosan mi és hogyan okozza a másnaposságot. A kutatások szerint az édes, gyümölcsös koktélok okozzák a legkevesebb kellemetlenséget, utána következik a sör, vodka, gin, fehérbor, whisky, rum, vörösbor, a legsúlyosabb másnaposságot pedig a konyak okozza.

Amit viszont kísérleti úton már sikerült kimutatni: az emberek többsége, körülbelül 20-25 százaléka egyszerűen immunis az alkoholra. Ezek az emberek akármennyit isznak, másnap reggel nem jelentkezik náluk a jellegzetes fejfájás, szédülés, levertség és egyéb kellemetlen tünetek, de egyes esetekben ez nem biztos, hogy jó jel.

Mi lehet az immunitás titka?

A kutatók egyelőre nem tudják megmagyarázni ezt a különös jelenséget, pedig ha sikerülne megfejteni az immunitás hátterét, feltehetően hatalmas piaca lenne az ezen alapuló másnaposságmentes italoknak vagy megelőző szereknek. A tudósok a genetikát sejtik a háttérben, azon belül is az ALDH gént. Korábban már bebizonyosodott, hogy ez a gén az ázsiai és az európai populációkban eltérő változatokban (allélokban) van jelen, ami megmagyarázza, hogy az ázsiaiak általában kevésbé bírják az alkoholt.

Az öregedés meglepő hatása

Egy nemrégiben publikált dán kutatás még érdekesebb eredményeket tárt fel. Az 52 ezer önkéntessel végzett vizsgálat azt mutatta, hogy a 18-29 év közöttiek sokkal nagyobb arányban számoltak be alkoholfogyasztás utáni kellemetlen tünetekről, mint a 60 év felettiek. A különbség akkor is szignifikáns maradt, amikor a kutatók statisztikai módszerekkel kiszűrték az eltérő alkoholfogyasztási szokások torzító hatását.

A tudósok szerint több magyarázat is elképzelhető:

Elképzelhető, hogy a másnaposságra erősen érzékeny emberek egyszerűen nem érik meg az idősebb kort – paradox módon esetleg pont ők azok, akik hajlamosabbak az alkoholizmusra.

A rossz élmények hatására a másnaposságra érzékenyek idővel teljesen abbahagyják az alkoholfogyasztást.

Az idősebbek általában kevesebbet dohányoznak, a dohányzás pedig bizonyítottan súlyosbítja a másnaposság hatását.

A másnaposság mechanizmusának teljes feltárása tehát még várat magára, ám a kutatások folytatódnak – végül is sok ember túl sokat szenved tőle ahhoz, hogy a tudomány ne próbáljon megoldást találni rá, bár egy csodaszendvics segíthet a tünetek enyhítésében.

